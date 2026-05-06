Felgyújtották, kígyó marta: ez a férfi hatszor tért vissza a halálból

Ismail Azizi története sokkolta a világot: a férfi hatszor jött vissza a halálból.

Ismailt balesetek, malária és kígyómarás is leterítette, sőt rágyújtották a saját otthonát, mégis az élők között van.

Habár életben maradt, a volt szerettei és közössége máig retteg tőle.

Sokunkat érdekel, hogy vajon mi van a halál után, ám ezt sajnos csak akkor tudhatjuk meg, ha már mi is a túlvilághoz tartozunk. Egy tanzániai férfi viszont olyan hihetetlen dolgokon ment keresztül, aminek hallatán bárki felkapná a fejét. Ismail Azizi nem egyszer, hanem hatszor is bizonyította, hogy a halál legyőzése lehetséges.

Egy férfi bizonyította, hogy a halál legyőzése lehetséges. Illusztráció: 123RF

A férfi, aki bizonyította: a halál legyőzése többször is lehetséges

Az orvostudomány is értetlenül áll azelőtt, ami Ismaillal történt. A 40-es éveiben járó férfi nemrégiben először, egy dokumentumfilmben beszélt nagy nyilvánosság előtt a különös történetéről. Az afrikai férfi először egy súlyos munkahelyi balesetben vesztette életét. A családja zokogott utána; már épp a temetése előkészületei zajlottak, amikor Ismail egyszer csak kisétált a hullaházból.

Arra ébredtem, hogy nagyon fázom. Szerencsére nem volt zárva a hullaház, így ki tudtam onnan jönni

– nyilatkozta korábban Ismail, aki elől amint meglátták, futva menekültek a szerettei rémületükben. Bárki is volt a közelében akkor, mindenki azt hitte, hogy szellemet lát.

A férfinak ezután még bőven kijutott túlvilági tapasztalásokból: másodjára a malária tünetei jelentkeztek rajta, amelyek rövid időn belül végeztek vele – legalábbis az orvosok szerint. Már a koporsójában feküdt, amikor ismét megtörtént vele a lehetetlen: kinyitotta a szemeit és kimászott a végső nyughelyéből. Harmadjára egy súlyos közúti balesetben tette volna rá a kaszás a kezét, aztán egy gödörben is halálát lelte.

A legmegdöbbentőbb az ötödik alkalom volt, amikor Ismailt egy mérges kígyó harapta meg. Halottnak nyilvánították és ismét a hullaházban kötött ki. Összesen három napig feküdt élettelenül a hidegben, aztán egyszer csak kinyitotta a szemeit.

Ismailról máig azt gondolják, hogy démoni szerzet lehet, és ezért tért vissza annyiszor a halálból. Képernyőfotó: AfrimaxEnglish/YouTube

Máglyára vele!

Miután Ismail feltámadások sorát élte át, sokan a bibliából ismert Lázárként kezdték becézni, akit Jézus feltámasztott a halálból. Idővel azonban a csodálat gyűlöletbe csapott át, és ez a hatodik újjászületéséhez vezetett. A helyiek rettegni kezdtek tőle, a megtestesült gonosznak hitték, ezért ellene fordultak és rágyújtották a saját otthonát, hogy élve elégessék a benne lakozó démonnal együtt. Hihetetlen, de ezek után Ismail ismét kisétált a hullaházból: a teste a mai napig tele van égési sérülésekkel, de még mindig életben van. Máig rejtély, hogy mindezt hogyan élte túl. Egy biztos, azóta teljesen elszigetelten él: nincs családja, a szomszédai pedig messze elkerülik őt.