Sztárparádé lesz, Budapestre érkezik a Bajnokok Ligája címvédője

Egy hete gólzáport hozott a Paris Saint-Germain-Bayern München párharc első meccse. A francia csapat 5-4-re nyerte minden idők egyik legjobb BL-elődöntőjét. A müncheni visszavágón úgy tűnt, ott folytatják, ahol abbahagyták, mert a PSG már a harmadik percben gólt szerzett. Kvarachelia nyargalt el a bal oldalon, tökéletesen passzolt középre és érkező Dembelé 10 méterről a léc alá bombázott. A folytatás azonban nem az első találkozót idézte.

Csak egy gólt hozott a Bayern München-PSG visszavágó Fotó: AFP

Bayern München-PSG: A címvédő jutott a döntőbe

A Bayern München eddig mind a hat mérkőzését megnyerte pályaválasztóként a Bajnok Ligája jelenlegi idényében, de ezúttal csak döntetlenre volt képes, miután Kane a 90. perc után egyenlített.

A Bayern München-PSG meccs 1-1-re zárult és a párizsi csapat 6-5-ös összesítéssel jutott be a fináléba.

A franciák esélyt kapnak arra, hogy megvédjék a címüket. A PSG-Arsenal döntőt május 30-án Budapesten játsszák, a Puskás Arénában igazi sztárparádéra van kilátás.