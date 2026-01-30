Voith ÁgiJákli MónikaHáborúellenes GyűlésTisza-AdóNagy Duett 2026
Mi az első dolgod ébredés után? Ez a tűpontos személyiségteszt többet elmond rólad, mint hinnéd

PUBLIKÁLÁS: 2026. január 30. 07:15
Apróságnak tűnhet, mégis meglepő dolgokat árulhat el rólad. Ez az őszinte személyiségteszt egyetlen szokásod alapján elemez, és olyan érdekes, izgalmas részleteket fed fel, amiket biztosan nem gondoltál volna magadról. Neked mi az első mozdulatod reggel?
Boncza Léda
A kora reggeli percekben még nem vagyunk igazán éberek, a mozdulatainkra sem figyelünk tudatosan. Éppen ezért ez az időszak különösen alkalmas arra, hogy pszichológiai szempontból elemezzük a szokásainkat. Nézd meg, rólad mit árul el ez a tűpontos személyiségteszt a reggeli rutinod alapján!

Reggel kávézó és újságot olvasó ember pizsamában a személyiségtesztben.
Személyiségteszt: mit árul el rólad a reggeli rutinod? / Fotó: Nanci Santos Iglesias /  Shutterstock 
  • A teszt a leghétköznapibb helyzetre épít.
  • Az ébredés utáni első gondolatok és mozdulatok ösztönből fakadnak.
  • Az értékelésből megtudhatod, miről árulkodik a te reggeli rutinod.

Személyiségteszt: mit teszel, miután kinyitod a szemedet reggel?

1. Újra és újra lenyomod a szundigombot

Ha az ébresztő megszólal, te pedig automatikusan a szundi gomb felé nyúlsz, akkor valószínűleg nem szereted a nagy és radikális változásokat. Inkább finoman helyezkedsz át egyik állapotból, szituációból a másikba. A személyiségteszt azt sugallja rólad, hogy értékeled a kényelmet, a stabilitást, és nem érzed szükségét annak, hogy állandóan bizonyíts. Nem sietsz, nem kapkodsz, megadod magadnak azt a pár percet, ami jár, amire még szükséged van a jóllétedhez. Ez néha halogatásnak tűnhet, de valójában csak arról van szó, hogy jól ismered a saját igényeidet, és jól fel tudod mérni a feladataidat is.

2. Az utolsó pillanatig alszol, aztán rohansz

Ha pontosan tudod, mennyi idő kell a reggeli rutinodhoz, a készülődéshez, és sportot űzöl abból, hogy az utolsó másodpercig ágyban maradj, akkor jól viseled a feszült helyzeteket. Sőt, talán még élvezed is. A személyiségteszt szerint az ilyen emberek szeretik az izgalmas, intenzív élethelyzeteket, gyorsan reagálnak, és távol áll tőlük a pánik vagy az indokolatlan szorongás. A legtöbb embernek a stresszforrást jelentő reggelek, neked csak egyszerű bemelegítések.

3. Az ébresztő előtt ébredsz

Ha sokszor előbb kelsz fel, mint ahogy megszólalna az óra, akkor valószínűleg van egy jól működő belső ritmusod. Nem csak fizikailag, fejben is ott vagy a szeren. Eszerint, te szereted kézben tartani a dolgokat, irányítani az életed. Biztonságot ad, ha mindig egy lépéssel előrébb járhatsz. Ez nem feltétlenül a maximalizmusról szól, de az biztos, hogy a rend, a felkészültség és a kiszámíthatóság fontos értékeket képviselnek a mindennapjaidban.

4. Reggeli nélkül nem indulsz el

Ha akkor is eszel reggel, amikor késésben vagy, akkor nagyon jó önismerettel rendelkezel, figyelsz, hogy szükségleteidet soha ne szorítsd háttérbe. Nem szeretsz bármit is félgőzzel csinálni. Úgy érzed, akkor tudsz jól teljesíteni, ha te magad rendben vagy, és azt is tudod, ehhez mire van szükséged.

Készítsd el a videóban látható receptet, hogy igazán energikusan induljon a napod:

