Sorsfordító Békemenetet tartanak március 15-én

"Büszkénk vagyunk rá, hogy a Békemenet a magyarok innovációja" – fogalmazott Csizmadia László, a menetet szervező Civil Összefogás Fórum – Civil Összefogás Közhasznú Alapítvány (CÖF–CÖKA) elnöke. Tudatta, hogy hivatalosan is a szerzői jog védelme alá helyezték a Békemenetet, amit így más pártok és szervezetek már nem használhatnak fel - írja a Magyar Nemzet.

(Fotó: MTI/Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály)

Mint jelezte, külső és belső támadások érik országunkat és szuverenitását. Azt üzente, hogy Orbán Viktor miniszterelnököt megvédik, valamint Magyarország függetlenségét is. Csizmadia László bemutatott egy emléklapot is, amelyet a Békemenet résztvevői kapnak. Majd elmondta, hogy sok résztvevőre számítanak. Az útvonal kapcsán jelezte:

a gyülekező 9 órakor az Elvis Presley téren lesz, majd 11 órakor indul el a Békemenet a Szent István körúton a Nyugati tér felé, és az Alkotmány utca útvonalon érkeznek meg a Kossuth térre,

ahol meghallgatják Orbán Viktor ünnepi beszédét.

A sajtótájékoztatón részt vettek a Békemenet arcai, akik megosztották gondolataikat a most vasárnapi rendezvényről. Széles Gábor reméli, hogy a Békemeneten legalább annyian részt vesznek, mint a korábbi eseményeken. A nagyvállalkozó aggodalmát fejezte ki a gazdasági helyzet és a nemzetközi folyamatok miatt is. Szerinte a kiszámíthatatlan politikai lépések csak rosszat hozhatnak, ezért nem szabad kockáztatni, hogy a kormányzást olyanokra bízzák, akiknek nincs tapasztalatuk.

Bayer Zsolt elmondta, hogy 2012-ben nem gondolták, hogy annyian lesznek az első Békemeneten, mint amennyien voltak. A Magyar Nemzet publicistája nem gondolta volna, hogy 14 évvel később a Békemenet egy márkanév lesz, amire most is szükség van. A nemzetközi folyamatok kapcsán elmondta, hogy a világ ábrázata rettenetes.

Azonban van egy szigete a normalitásnak, ez pedig Magyarország. De addig marad a normalitás szigete, amíg Orbán Viktor kormányoz

– tette hozzá Bayer, aki jelezte, hogy ezért érezték szükségét újra összehívni a Békemenetet.

A publicista szerint józanságra és előrelátásra van szükség, majd kiemelte, hogy az utcán megmutatkozik: létezik még normális világ.

Most kell megmutatnunk, hogy együtt vagyunk és erősek vagyunk. Mindenki jöjjön el, akinek fontos a hazája és a sajt élete

– fogalmazott.