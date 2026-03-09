Sorsfordító Békemenetet tartanak március 15-én

"Büszkénk vagyunk rá, hogy a Békemenet a magyarok innovációja" – fogalmazott Csizmadia László, a menetet szervező Civil Összefogás Fórum – Civil Összefogás Közhasznú Alapítvány (CÖF–CÖKA) elnöke. Tudatta, hogy hivatalosan is a szerzői jog védelme alá helyezték a Békemenetet, amit így más pártok és szervezetek már nem használhatnak fel - írja a Magyar Nemzet.
Mint jelezte, külső és belső támadások érik országunkat és szuverenitását. Azt üzente, hogy Orbán Viktor miniszterelnököt megvédik, valamint Magyarország függetlenségét is. Csizmadia László bemutatott egy emléklapot is, amelyet a Békemenet résztvevői kapnak. Majd elmondta, hogy sok résztvevőre számítanak. Az útvonal kapcsán jelezte:
a gyülekező 9 órakor az Elvis Presley téren lesz, majd 11 órakor indul el a Békemenet a Szent István körúton a Nyugati tér felé, és az Alkotmány utca útvonalon érkeznek meg a Kossuth térre,
ahol meghallgatják Orbán Viktor ünnepi beszédét.
A sajtótájékoztatón részt vettek a Békemenet arcai, akik megosztották gondolataikat a most vasárnapi rendezvényről. Széles Gábor reméli, hogy a Békemeneten legalább annyian részt vesznek, mint a korábbi eseményeken. A nagyvállalkozó aggodalmát fejezte ki a gazdasági helyzet és a nemzetközi folyamatok miatt is. Szerinte a kiszámíthatatlan politikai lépések csak rosszat hozhatnak, ezért nem szabad kockáztatni, hogy a kormányzást olyanokra bízzák, akiknek nincs tapasztalatuk.
Bayer Zsolt elmondta, hogy 2012-ben nem gondolták, hogy annyian lesznek az első Békemeneten, mint amennyien voltak. A Magyar Nemzet publicistája nem gondolta volna, hogy 14 évvel később a Békemenet egy márkanév lesz, amire most is szükség van. A nemzetközi folyamatok kapcsán elmondta, hogy a világ ábrázata rettenetes.
Azonban van egy szigete a normalitásnak, ez pedig Magyarország. De addig marad a normalitás szigete, amíg Orbán Viktor kormányoz
– tette hozzá Bayer, aki jelezte, hogy ezért érezték szükségét újra összehívni a Békemenetet.
A publicista szerint józanságra és előrelátásra van szükség, majd kiemelte, hogy az utcán megmutatkozik: létezik még normális világ.
Most kell megmutatnunk, hogy együtt vagyunk és erősek vagyunk. Mindenki jöjjön el, akinek fontos a hazája és a sajt élete
– fogalmazott.
Bencsik András szerint amennyiben a tiszások kerülnek hatalomra, akkor gondolkodás nélkül belesodorják Magyarországot a háborúba. A Demokrata főszerkesztője elmondta, hogy Magyarországon áll vagy bukik, hogy lesz-e új hulláma a háborúnak. Szerinte ha az őrült terv realizálódik, akkor nem lehet elkerülni az atomháborút.
Ha április 12-én győz a Fidesz–KDNP, akkor továbbra is lesz ereje Magyarországnak, hogy megfékezze ezt a hisztériát
– tette hozzá. Bencsik kiemelte, hogy a mostani rendezvény szó szerint a béke menete lesz, amire mindenkit várnak.
Fricz Tamás politológus, a CÖF–CÖKA kuratóriumi tagja elmondta: a választások tétje a háború vagy a béke. Majd úgy vélekedett, hogy az összes közül a mostani a legfontosabb Békemenet. Megjegyezte, hogy Brüsszel már nem titkolja, hogy hadigazdálkodást akarnak ránk erőltetni. A Tisza Pártra utalva jelezte, hogy ők támogatnák a hadigazdálkodást.
Stefka István újságíró felidézte, hogy bizonytalanok voltak az első Békemenet során, hogy mennyien lesznek jelen. Azonban egyre többen csatlakoztak a menethez, ami biztonságot adott. Akkoriban a jelszavuk az volt, hogy „nem leszünk gyarmat”, ami szerinte ma is érvényes. Ugyanakkor megjegyezte, hogy nyolcvan éve nem volt olyan, mint most, hogy fegyverrel és erőszakkal fenyegetik hazánkat. Meglátása szerint Ukrajna továbbra is egy szovjet típusú ország. Csalódásnak nevezte, hogy az EU nem áll ki Magyarország mellett.
Mindent meg kell tennünk, hogy utat mutassunk. Az egyetlen út a béke útja
– tette hozzá. Élesen bírálta a Tisza Pártot, amiért Ukrajna mellé álltak.
Ifjabb Lomnici Zoltán, a CÖF–CÖKA szóvivője elmondta: olyan szeretetközösség az övék, amely bizonyított az utóbbi években. Szerinte nem véletlen, hogy már a Békemenetet is jogi védelem alá kell helyezni, mert tort ül a politikai kleptománia.
A kis magyar Néró ezt is el akarja lopni. Nevezheti nemzetinek a saját menetét, attól az még egy olcsó politikai trükk lesz azoknak a megtévesztésére, akik elhiszik, hogy bármilyen módon alkalmas lenne a magyar nemzet képviseletére
– utalt Magyar Péterre a szóvivő.
Úgy véli, hogy különböző trükkfelvételekkel a Tisza vezére demonstrálhatja, hogy mennyien voltak a tiszás meneten, azonban azt a minőséget nem tudja elorozni, amivel a Békemenet bír.
