Merre lehet? Napok óta hiába keresik az eltűnt fiatalt

PUBLIKÁLÁS: 2026. március 09. 12:25
Ezekben a pillanatokban is folyik a nyomozás. Egy 17 éves lány nyomtalanul eltűnt.

Eljárást folytat a Budapesti Rendőr-főkapitányság XVII. Kerületi Rendőrkapitányság az ismeretlen helyen tartózkodó K. E. Mária ügyében. A rendelkezésre álló adatok szerint a 17 éves lány 2026. március 6-án tartózkodási helyéről ismeretlen helyre távozott. A rendőrök jelenleg is keresik.

Jelenleg is keresik az eltűnt lányt
K. E. Mária körülbelül 164 centiméter magas, haja hosszú, fekete, szeme színe barna. Jobb alkarján "Tibi" feliratú tetoválás látható.

Az eltűnt személyről ITT tekintheti meg a képet!

A Budapesti Rendőr-főkapitányság XVII. Kerületi Rendőrkapitánysága kéri, hogy aki K. E. Mária tartózkodási helyéről információval rendelkezik, akár névtelensége megőrzése mellett tegyen bejelentést a nap 24 órájában elérhető, 06-80-555-111-es Telefontanú zöldszámán, illetve a 112-es segélyhívó számon.

 

