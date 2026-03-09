Merre lehet? Napok óta hiába keresik az eltűnt fiatalt

Eljárást folytat a Budapesti Rendőr-főkapitányság XVII. Kerületi Rendőrkapitányság az ismeretlen helyen tartózkodó K. E. Mária ügyében. A rendelkezésre álló adatok szerint a 17 éves lány 2026. március 6-án tartózkodási helyéről ismeretlen helyre távozott. A rendőrök jelenleg is keresik.
K. E. Mária körülbelül 164 centiméter magas, haja hosszú, fekete, szeme színe barna. Jobb alkarján "Tibi" feliratú tetoválás látható.
Az eltűnt személyről ITT tekintheti meg a képet!
A Budapesti Rendőr-főkapitányság XVII. Kerületi Rendőrkapitánysága kéri, hogy aki K. E. Mária tartózkodási helyéről információval rendelkezik, akár névtelensége megőrzése mellett tegyen bejelentést a nap 24 órájában elérhető, 06-80-555-111-es Telefontanú zöldszámán, illetve a 112-es segélyhívó számon.
