Nárcisztikus anyából imádnivaló nagymama? Erre számíthatsz, ha megszületik az unoka

Amikor születik egy unoka, a családi dinamika teljesen megváltozik. Ez nem feltétlenül jelenti azt, hogy az egykori sérelmeket és konfliktusokat elnyeli az éter, de az biztos, hogy valamilyen elmozdulás történik. Más lesz a távolság, a felelősség mértéke és sokszor a szülők, nagyszülők viselkedése is. Kérdés, hogy mennyire. Nézzük, válhat-e egy rossz szülőből remek nagyszülő a gyermekeid számára!

Lehet egy rossz szülőből jó nagyszülő?

Fotó: Pressmaster / Shutterstock

A szülői és nagyszülői szerepek között nincs teljes megegyezés.

A gyermeked nem ugyanazt a kapcsolatot éli meg, mint te.

A nagyszülők hatása általában korlátozottabb, és kevésbé formálja az unokák személyiségét.

Miért viselkedik másképp egy szülő nagyszülőként? A szerepváltás pszichológiája

Egy új szerep (nagyszülő) új hozzáállást, új viselkedést hoz magával. Szülőként hatalmi pozícióban vagy, ezért a gyermeked életében te vagy a döntéshozó, te vagy a kerek egész és te adod meg a mindennapok kereteit is. Egy nagyszülő feladatköri leírásában ezek nem szerepelnek, vagy legalábbis nem olyan mértékben. A kontroll, a felelősség sokkal kevesebb. A nagyszülő-unoka kapcsolat az idő és az érzelmi intenzitás szempontjából is lazábbnak mondható.

Ez nagy különbség! Ha például egy anya kritikus, túl kontrollmániás vagy érzelmileg elérhetetlen volt, nagyszülőként képes lehet kilépni a védekező mechanizmusai mögül és kevésbé rideg hozzáállást mutatni az unokája felé, mivel pszichológiai értelemben már egy másik szerepet vállal. Egy olyan szerepet, amelynek kevesebb súlya van, kevesebb nyomással.

A gyereked nem te vagy

„A szüleid valószínűleg jobban fognak bánni az unokájukkal, mint veled, de ami fontosabb: a gyermeked sokkal kevésbé fogja fenyegetőnek vagy veszélyesnek érezni a nagyszülője őrültségét, mint te gyerekként, mert az együtt töltött idejük sokkal korlátozottabb. A nagyszülőknek nincs befolyásuk az unoka életére" – magyarázza Dr. Samantha Rodman Whiten klinikai pszichológus a Your Tango cikkjében.

A gyerekkori tapasztalatod mély nyomot hagyott benned, meghatározó volt, hiszen függtél a szüleidtől, nem volt választási lehetőséged. A viselkedésük hosszú távon formált téged, a látásmódodat, az önértékelésedet. A gyereked viszont nem ugyanebben a helyzetben van most. Nincs kiszolgáltatva ugyanannak a szülői magatartásnak.