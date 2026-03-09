Ukrán aranykonvojNagy Duett 2026HáborúHáborúellenes Gyűlés
Szem nem maradt szárazon! Megható pillanat a Kincsvadászok VIP-ban

Csisztu Zsuzsa
PUBLIKÁLÁS: 2026. március 09. 12:30
vipKincsvadászokjótékonyság
Csisztu Zsuzsi megható pillanatokat okozott a TV2 műtárgy-kereskedő műsorában. Az egykori tornász elképesztő céllal érkezett a Kincsvadászok VIP műsorába: egy transzplantációs alapítványt támogat.
Az egykori élsportoló és televíziós műsorvezető egy dédszüleitől örökölt neorokokó stílusú gyümölcstartóval érkezett a Kincsvadászok VIP adásába. Csisztu Zsuzsa gyermekkora meghatározó tárgyát hozta el a műsorba.

Csisztu Zsuzsi dédnagyszüleitől örökölt tárggyal érkezett a Kincsvadászok VIP-ba
Csisztu Zsuzsa egy 19. századi tárggyal érkeett a Kincsvadászok VIP műsorába (Fotó: TV2)

Kincsvadászok VIP: Csisztu Zsuzsa nemes céllal érkezett

Az egykori élsportoló tornász nagy örömmel hozta el gyermekkora egyik legmeghatározóbb műtárgyát a Kincsvadászok stúdiójába. A műsorvezető egy neorokokó stílusú gyümölcstálat hozott a szakértőknek, melyet dédnagyszüleitől örökölt. Az 1900-as évek elején készült német porcelán generációk óta Csisztu Zsuzsa családjához tartozik, amely az évek során számos költözést és családi ebédet élt túl. 

A műsorvezetőt rengeteg kedves emlék fűzi a családi ereklyéhez, éppen ezért fájó szívvel vált meg tőle, hogy egy nemesebb célt szolgáljon.

Csisztu Zsuzsi azzal a páratlan gesztussal vágott neki a műsornak, hogy a befolyt összeg teljes egészét egy transzplantációs alapítványnak ajánlja fel.

Csisztu Zsuzsi egy transzplantációs alapítványt támogat
Csisztu Zsuzsa jótékony célra ajánlotta fel a gyümölcstálért kapott összeget (Fotó: TV2)

10 éve dolgozik együtt a transzplantációs alapítvánnyal Csisztu Zsuzsa

Én jótékony célra ajánlottam fel a befolyt összeg teljes egészét. Egy transzplantációs alapítványt szeretnék támogatni, akikkel több mint másfél évtizede dolgozom együtt

 – mondta az egykori élsportoló.

A kezdeményezés hallatán a Kincsvadászok kereskedőinek szíve is meglágyult: Dr. Katona Szandra a 140 ezer forintos ajánlatát, 160 ezer forintra emelte. A műsorvezető boldogan fogadta el a pénzt, amely így jó helyre kerülhet.

"Megnyugvást ad, hogy egy magasabb összeggel támogathatom a műsornak köszönhetően az alapítványt" – vallotta boldogan Zsuzsi, aki nagy rajongója a Kincsvadászok műsorának.

Nagyon örülök, hogy van ez a műsor, pontosan az ilyen dolgok dicséretéért, szeretetéért és ünnepléséért. Ez nem csak egy műsor, hanem egy küldetés.

 

 

