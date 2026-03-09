Szem nem maradt szárazon! Megható pillanat a Kincsvadászok VIP-ban

Az egykori élsportoló és televíziós műsorvezető egy dédszüleitől örökölt neorokokó stílusú gyümölcstartóval érkezett a Kincsvadászok VIP adásába. Csisztu Zsuzsa gyermekkora meghatározó tárgyát hozta el a műsorba.

Kincsvadászok VIP: Csisztu Zsuzsa nemes céllal érkezett

Az egykori élsportoló tornász nagy örömmel hozta el gyermekkora egyik legmeghatározóbb műtárgyát a Kincsvadászok stúdiójába. A műsorvezető egy neorokokó stílusú gyümölcstálat hozott a szakértőknek, melyet dédnagyszüleitől örökölt. Az 1900-as évek elején készült német porcelán generációk óta Csisztu Zsuzsa családjához tartozik, amely az évek során számos költözést és családi ebédet élt túl.

A műsorvezetőt rengeteg kedves emlék fűzi a családi ereklyéhez, éppen ezért fájó szívvel vált meg tőle, hogy egy nemesebb célt szolgáljon.

Csisztu Zsuzsi azzal a páratlan gesztussal vágott neki a műsornak, hogy a befolyt összeg teljes egészét egy transzplantációs alapítványnak ajánlja fel.

10 éve dolgozik együtt a transzplantációs alapítvánnyal Csisztu Zsuzsa

Én jótékony célra ajánlottam fel a befolyt összeg teljes egészét. Egy transzplantációs alapítványt szeretnék támogatni, akikkel több mint másfél évtizede dolgozom együtt

– mondta az egykori élsportoló.

A kezdeményezés hallatán a Kincsvadászok kereskedőinek szíve is meglágyult: Dr. Katona Szandra a 140 ezer forintos ajánlatát, 160 ezer forintra emelte. A műsorvezető boldogan fogadta el a pénzt, amely így jó helyre kerülhet.

"Megnyugvást ad, hogy egy magasabb összeggel támogathatom a műsornak köszönhetően az alapítványt" – vallotta boldogan Zsuzsi, aki nagy rajongója a Kincsvadászok műsorának.