Életközepi válság: tényleg baj, vagy egy fontos fordulópont? Íme a pszichológus meglepő válasza

Van, aki új hobbi vagy karrierváltás felé kacsingat, más egy rég halogatott utazásra mond „igent”. Az életközepi válságot mindenki másképp éli meg, hiszen lehet egy csendes, belső vívódás vagy látványos változások sorozata. De vajon miről ismerhetjük fel a problémát, illetve mivel csökkenthetjük a negatív hatásait? A témát Kirsch Nóra diplomás pszichológussal jártuk körbe.
Az életközepi válság egy pszichológiai és szociális jelenség, amely jellemzően 35–55 éves kor között jelentkezik. Az életközepi válság leírása Erik Erikson nevéhez kapcsolódik. Erikson szerint az emberi élet nyolc pszichoszociális fejlődési szakaszból áll, és minden szakaszhoz tartozik egy alapvető fejlődési konfliktus. Az életközepi válság fő jellemzője az önértékelés, az életcélok és az eddigi eredmények újragondolása, ami gyakran szorongással, frusztrációval, unalommal vagy elégedetlenséggel párosul. Nem mindenkit érint erőteljesen: egyesek enyhébb önreflexióval vagy átmeneti életkori kihívásokkal élik meg, mások erőteljes válságot tapasztalhatnak.
Hosszabb ideig tartó elégedetlenség saját életével, munkájával, kapcsolataival.
A közbeszéd egyszerűsít és dramatizál. A filmekben, médiában az életközepi válság gyakran sportkocsi, fiatal szerető vagy radikális karrierváltás szimbólumaként jelenik meg. Valójában nem minden válság jár felelőtlen döntésekkel; sokszor inkább belső feszültség, önreflexió, kisebb életmódbeli módosítás jellemzi. A társadalmi torzítás miatt a válság stigmát és túlzott elvárást is jelenthet: „minden férfi negyven felett meghülyül” – ami tudományosan nem megalapozott.
Feszültség és konfliktus jelenik meg, hiszen a partner gyakran észleli a bizonytalanságot, ingerültséget vagy a hirtelen életmódváltozásokat. Jelentkezhetnek kommunikációs nehézségek, a válságban lévő személy ugyanis gyakran introspektív, ritkábban osztja meg érzéseit, ami eltávolodáshoz vezethet. Pozitív változások is lehetségesek, ami azt jelenti, hogy a válság új közös célok, mélyebb párbeszéd és a családi újratervezés lehetőségét hozhatja.
Önreflexió: naplózás, önvizsgálat, a célok újragondolása.
Ebben a videóban Chip Conley vállalkozó buzdít mindannyiunkat arra, hogy tegyük vágyálommá az öregedést:
