Életközepi válság: tényleg baj, vagy egy fontos fordulópont? Íme a pszichológus meglepő válasza

Van, aki új hobbi vagy karrierváltás felé kacsingat, más egy rég halogatott utazásra mond „igent”. Az életközepi válságot mindenki másképp éli meg, hiszen lehet egy csendes, belső vívódás vagy látványos változások sorozata. De vajon miről ismerhetjük fel a problémát, illetve mivel csökkenthetjük a negatív hatásait? A témát Kirsch Nóra diplomás pszichológussal jártuk körbe.

A pszichológus szerint van megoldás az életközepi válságra!

A jelenség jellemzően 35–55 éves kor között jelentkezik.

A társadalmi torzítás miatt a válság stigmát és túlzott elvárást is jelenthet.

A szakértő szerint több dolgot is tehetsz annak érdekében, hogy leszámolj az életközepi válsággal.

Mit értünk életközepi válság alatt, illetve valóban mindenkit érint ez az életszakasz?

Az életközepi válság egy pszichológiai és szociális jelenség, amely jellemzően 35–55 éves kor között jelentkezik. Az életközepi válság leírása Erik Erikson nevéhez kapcsolódik. Erikson szerint az emberi élet nyolc pszichoszociális fejlődési szakaszból áll, és minden szakaszhoz tartozik egy alapvető fejlődési konfliktus. Az életközepi válság fő jellemzője az önértékelés, az életcélok és az eddigi eredmények újragondolása, ami gyakran szorongással, frusztrációval, unalommal vagy elégedetlenséggel párosul. Nem mindenkit érint erőteljesen: egyesek enyhébb önreflexióval vagy átmeneti életkori kihívásokkal élik meg, mások erőteljes válságot tapasztalhatnak.

Milyen jelekből lehet felismerni, hogy valaki valóban életközepi válsággal küzd – és nem csupán egy átmeneti, rosszabb időszakon megy keresztül?

Hosszabb ideig tartó elégedetlenség saját életével, munkájával, kapcsolataival.

Identitás- vagy értékválság: kérdések az élet értelméről, a célokról.

kérdések az élet értelméről, a célokról. Hirtelen, drasztikus életmód- vagy döntésváltoztatás , mint például karrierváltás, új hobbik, extrém vásárlások.

, mint például karrierváltás, új hobbik, extrém vásárlások. Érzelmi instabilitás: a szorongás, a depresszív hangulat, a frusztráció gyakran jelen van.

a szorongás, a depresszív hangulat, a frusztráció gyakran jelen van. Az átmeneti rossz hangulat vagy stressz jellemzően rövidebb ideig tart, nem változtatja meg tartósan az önképet és az életcélokat.

Életközepi válsággal küzdesz? Akkor ez a cikk neked szól!

Sokszor halljuk, hogy az életközepi válság egyenlő a felelőtlen döntésekkel. Mennyire torzítja a közbeszéd ezt a jelenséget?

A közbeszéd egyszerűsít és dramatizál. A filmekben, médiában az életközepi válság gyakran sportkocsi, fiatal szerető vagy radikális karrierváltás szimbólumaként jelenik meg. Valójában nem minden válság jár felelőtlen döntésekkel; sokszor inkább belső feszültség, önreflexió, kisebb életmódbeli módosítás jellemzi. A társadalmi torzítás miatt a válság stigmát és túlzott elvárást is jelenthet: „minden férfi negyven felett meghülyül” – ami tudományosan nem megalapozott.