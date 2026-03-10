Ukrán aranykonvojNagy Duett 2026HáborúHáborúellenes Gyűlés
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
11°C Székesfehérvár

Ildikó névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor
Sok minden a tudattalanban dől el – Hogyan segíthet a stresszkezelésben a metamorf masszázs? Szakértő válaszol

Sok minden a tudattalanban dől el – Hogyan segíthet a stresszkezelésben a metamorf masszázs? Szakértő válaszol

masszázs
PUBLIKÁLÁS: 2026. március 10. 18:15
lelki egészségtermészetgyógyászatstresszkezelés
Sokan keresnek ma olyan módszereket, amelyek segíthetnek a stressz oldásában és a belső egyensúly megtalálásában. A metamorf masszázs egy gyengéd érintésterápia, amely a tudattalanban rögzült minták oldását célozza. Markos-Tóth Judit természetgyógyásszal beszélgettünk a módszerről.
Porosz Viktória
A szerző cikkei
  • A metamorf masszázs gyengéd érintésterápia, amely a tudattalanban rögzült minták oldását célozza.
  • A módszer célja a stressz csökkentése, a belső feszültségek oldása és a regeneráció támogatása.
  • A kezelés kíméletes, és több élethelyzetben is segítséget adhat.

A mindennapi stressz sokszor észrevétlenül halmozódik bennünk. Ismétlődő élethelyzetek, feszültségek vagy lelki terhek formájában jelenik meg, és nem mindig tudjuk pontosan, honnan ered. A metamorf masszázs egy olyan módszer, amely a gyengéd érintésen keresztül tud hatni ezekre a mélyebb folyamatokra.

A metamorf masszázs során a masszőr a gerinc reflexzónáival dolgozik a lábon.
A metamorf masszázs a gerinc reflexzónát célozza a lábakon, kezeken és a fejen. Fotó: fast-stock /   shutterstock

Mi a metamorf masszázs lényege?

Markos-Tóth Judit természetgyógyász-fülakupunktúrás addiktológus szerint a metamorf masszázs egyik célja, hogy segítsen oldani a tudattalanban rögzült gátló mintákat. Ez a technika gyengéden segít elengedni azokat a beidegződéseket, melyek stresszforrások lehetnek az életünkben és éppen ezért nagy mértékben segíti az öngyógyító folyamatokat, közérzetjavító hatása van és építi az önbizalmat. A sikertelenség, betegség, pszichés problémák okaira sokszor nem látunk rá tudatosan, így nem találjuk a megoldást sem. Az okok legtöbbször a tudattalanunkban vannak.

Fogantatásunktól kezdve a tudattalan diafilmszerűen „felveszi és elraktározza” a lélek megéléseit és a fájdalom, félelem, bármilyen alacsony rezgésű feldolgozatlan érzelem akadályozza az életünket, szinte robotpilóta üzemmódban tart minket. A mindennapi stressz hatására aktívabban működik a szimpatikus idegrendszer, „üss vagy fuss” készenlétben tart, ezzel szemben a paraszimpatikus idegrendszert aktiválva a „pihenj és eméssz” állapotba kerülünk, összekapcsolódva a tudattalannal, ez a gyógyulási folyamatok alapja.

A metamorf masszázs célja és lényege ennek a tudatállapotnak az elérése, hogy a tudattalanból oldja a gátló tényezőket. A kezelés nonverbális, az alanynak egy feladata van, hogy ellazuljon és kapcsoljon ki, hogy megindulhasson a »rendeződés«. A hangsúly az elengedésen van, tehát nem kell újra megélni, szembesülni a régi traumákkal. Nem az emlék törlődik – mert a tapasztalat épít minket –, hanem a feldolgozatlan negatív érzelmi súly

– magyarázza a szakember.

Így az akadályok és a rossz ismétlődéseket okozó sémák kiváltó okainak megszűnésével az érzelmi skálánkon magasabb rezgésszintre jutva, már könnyebb életet teremthetünk magunknak.

Markos-Tóth Judit természetgyógyász
Markos-Tóth Judit természetgyógyász szerint a metamorf masszázs egy kíméletes energetikai technika.
 Fotó: Sárai Kreicz Mónika

A gerinc reflexzónája

A metamorf masszázs a gerinc reflexzónát célozza a lábakon, kezeken és a fejen. Az egész testünk holografikus képe tükröződik az úgynevezett mikrorendszereken, ahol a változások, egészségügyi problémák, energetikai egyensúlyvesztési állapotok letükröződnek és jeleznek, általában még mielőtt komoly testi elváltozásokat okoznának.

Ilyen mikrorendszerből nagyon sok található a testünkön. A gerinc zónája azért különleges, mert ezen keresztül az egész test elérhető, ide kapcsolódnak az energiaközpontok, kapcsolatban áll a belső szervekkel és a központi idegrendszerrel.

Az energiahiány okozta blokkok megtalálhatók és kioldhatók a gerincoszlop megfelelő reflexzónáiban, éppen ezért tud a lelki folyamatokban nagyon sokat segíteni, mert a zónák stimulálásával elérhetjük, hogy a tudattalanból távozhatnak a negatív testi, lelki megélésekhez kapcsolódó érzelmek, gátló minták, hitrendszerek

– hangsúlyozza Markos-Tóth Judit természetgyógyász.

Mit érez a vendég a kezelés alatt?

A vendégnek egy dolga van – végig hanyatt fekve maradni a kezelés során –, hogy nyugalmi állapotba kerüljön és pihenjen, nem kell aktívan részt vennie. Ez a lábon, kézen és fejen történő finom érintések hatására könnyedén be szokott következni, még olyan embereknél is, akiknek – saját bevallásuk szerint – nehezen megy az ellazulás – meséli a szakember.

A módszer során lelassulnak az agyhullámok, csökken a szívverés, egyenletesebbé válik a légzés, csökken a testhőmérséklet és aktivizálódnak a regenerációs folyamatok. A test és az elme kiegyensúlyozottá válik, így oldódik a feszültség, csökken a stressz, mert a szervezet biztonságban érzi magát, nincs szükség harcra vagy menekülésre és közben szárnyalhat a lélek

– teszi hozzá Judit.

Metamorf masszázs a fejen.
 A fej kezelése során a koponyán található reflexzónákat stimulálják. Fotó: Tatiana Diuvbanova /   shutterstock

Milyen élethelyzetekben segíthet?

Az életünkben tapasztalhatunk negatív ismétlődéseket, ugyanazt a kellemetlen szituációt vonzzuk be, például problémás párkapcsolatot, munkahelyet, főnököt vagy pénzügyi nehézségeket. Ilyenkor érdemes a metamorf masszázst segítségül hívni. Ha váltás vagy változás van az életünkben, szintén fokozottabb az idegrendszer igénybevétele, hiszen ki kell lépni a komfortzónánkból és ez kezeletlenül feszültségben tarthat. Alvászavar, koncentrációs problémák esetén is nagyon ajánlott.

Kismamáknál a magzatra is jótékony hatással van a kezelés, hiszen az anya nyugalma átsugárzik a babára. Gyermekeknél viselkedési zavar, tanulási nehézségek, figyelemzavar, hiperaktivitás, szorongás, megfelelési kényszer, önbizalomhiány előfordulásakor szintén sokat segít

– fogalmaz a természetgyógyász.

Már néhány kezelés után érezhető változás

A szakember javaslata szerint legalább 3 alkalom ajánlott, heti rendszerességgel. A kezelések között érdemes kihagyni 3–4 napot, hogy időt adjunk a feldolgozásra. Általános tapasztalat, hogy az első kezelés után érezhetőek a kedvező változások és a vendégek igénylik a folytatást. Az első 3 kezelés szinergiában hat, felerősítik, kiegészítik egymás hatását. Ezáltal az energiaáramlásunkat aktuálisan zavaró tényezők ki tudnak tisztulni.

– A további kezelésekkel pedig a vendégnek fontos, adott problémára dolgozhatunk, 5–6 kezelés már változást eredményez, de ez is egyénenként eltérhet. Van, aki az első kezelés után beszámol lényeges átalakulásról, másnak több kezelés szükséges. A gyermekeknél gyorsabban szokott áttörést hozni, náluk kevesebb a negatív rögzülés, sokkal nyitottabbak, rugalmasabbak és az elengedés is általában jobban megy nekik – hangsúlyozza a szakember.

Bármilyen életkorban alkalmazható

A metamorf masszázs egy kíméletes energetikai technika, nem fizikális masszázs, nem történik erőkifejtés. Inkább lélekmasszázsként definiálhatjuk, amire a mai rohanó világunkban mindenkinek szüksége van.
Markos-Tóth Judit természetgyógyász szerint:

Általánosságban vett ellenjavallatai nincsenek. Bármilyen életkorban, élethelyzetben ajánlható, gyerekeknek, kismamáknak, időseknek. Fontos azonban hangsúlyozni, hogy nem helyettesíti a szükség szerinti orvosi vagy pszichológiai ellátásokat, hanem alternatív lehetőségnek tekinthető”

Aki nem hisz a metamorf masszázsban, azoknak is érdemes megismerni, megtapasztalni legalább egyszer a kezelést. Judit ismerteti a módszert, a lehetséges hatását és ki-ki eldöntheti, hogy szeretné-e kipróbálni. Egy szkeptikusra is ugyanúgy hat a metamorf masszázs, ha hajlandó egy 60 perces pihentető kikapcsolódásra.

Hogyan illeszkedik a módszer a mai rohanó élethez?

Ez egy olyan eszköz lehet a kezünkben, amellyel képessé válunk a stresszkezelésre. Segíthetünk magunknak, családtagjainknak, a környezetünkben élőknek, sőt, még a házi kedvenceink is szeretik.

Ezek a cikkek is érdekelhetnek:

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu