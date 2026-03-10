Sok minden a tudattalanban dől el – Hogyan segíthet a stresszkezelésben a metamorf masszázs? Szakértő válaszol

A mindennapi stressz sokszor észrevétlenül halmozódik bennünk. Ismétlődő élethelyzetek, feszültségek vagy lelki terhek formájában jelenik meg, és nem mindig tudjuk pontosan, honnan ered. A metamorf masszázs egy olyan módszer, amely a gyengéd érintésen keresztül tud hatni ezekre a mélyebb folyamatokra.
Markos-Tóth Judit természetgyógyász-fülakupunktúrás addiktológus szerint a metamorf masszázs egyik célja, hogy segítsen oldani a tudattalanban rögzült gátló mintákat. Ez a technika gyengéden segít elengedni azokat a beidegződéseket, melyek stresszforrások lehetnek az életünkben és éppen ezért nagy mértékben segíti az öngyógyító folyamatokat, közérzetjavító hatása van és építi az önbizalmat. A sikertelenség, betegség, pszichés problémák okaira sokszor nem látunk rá tudatosan, így nem találjuk a megoldást sem. Az okok legtöbbször a tudattalanunkban vannak.
Fogantatásunktól kezdve a tudattalan diafilmszerűen „felveszi és elraktározza” a lélek megéléseit és a fájdalom, félelem, bármilyen alacsony rezgésű feldolgozatlan érzelem akadályozza az életünket, szinte robotpilóta üzemmódban tart minket. A mindennapi stressz hatására aktívabban működik a szimpatikus idegrendszer, „üss vagy fuss” készenlétben tart, ezzel szemben a paraszimpatikus idegrendszert aktiválva a „pihenj és eméssz” állapotba kerülünk, összekapcsolódva a tudattalannal, ez a gyógyulási folyamatok alapja.
A metamorf masszázs célja és lényege ennek a tudatállapotnak az elérése, hogy a tudattalanból oldja a gátló tényezőket. A kezelés nonverbális, az alanynak egy feladata van, hogy ellazuljon és kapcsoljon ki, hogy megindulhasson a »rendeződés«. A hangsúly az elengedésen van, tehát nem kell újra megélni, szembesülni a régi traumákkal. Nem az emlék törlődik – mert a tapasztalat épít minket –, hanem a feldolgozatlan negatív érzelmi súly
– magyarázza a szakember.
Így az akadályok és a rossz ismétlődéseket okozó sémák kiváltó okainak megszűnésével az érzelmi skálánkon magasabb rezgésszintre jutva, már könnyebb életet teremthetünk magunknak.
A metamorf masszázs a gerinc reflexzónát célozza a lábakon, kezeken és a fejen. Az egész testünk holografikus képe tükröződik az úgynevezett mikrorendszereken, ahol a változások, egészségügyi problémák, energetikai egyensúlyvesztési állapotok letükröződnek és jeleznek, általában még mielőtt komoly testi elváltozásokat okoznának.
Ilyen mikrorendszerből nagyon sok található a testünkön. A gerinc zónája azért különleges, mert ezen keresztül az egész test elérhető, ide kapcsolódnak az energiaközpontok, kapcsolatban áll a belső szervekkel és a központi idegrendszerrel.
Az energiahiány okozta blokkok megtalálhatók és kioldhatók a gerincoszlop megfelelő reflexzónáiban, éppen ezért tud a lelki folyamatokban nagyon sokat segíteni, mert a zónák stimulálásával elérhetjük, hogy a tudattalanból távozhatnak a negatív testi, lelki megélésekhez kapcsolódó érzelmek, gátló minták, hitrendszerek
– hangsúlyozza Markos-Tóth Judit természetgyógyász.
A vendégnek egy dolga van – végig hanyatt fekve maradni a kezelés során –, hogy nyugalmi állapotba kerüljön és pihenjen, nem kell aktívan részt vennie. Ez a lábon, kézen és fejen történő finom érintések hatására könnyedén be szokott következni, még olyan embereknél is, akiknek – saját bevallásuk szerint – nehezen megy az ellazulás – meséli a szakember.
A módszer során lelassulnak az agyhullámok, csökken a szívverés, egyenletesebbé válik a légzés, csökken a testhőmérséklet és aktivizálódnak a regenerációs folyamatok. A test és az elme kiegyensúlyozottá válik, így oldódik a feszültség, csökken a stressz, mert a szervezet biztonságban érzi magát, nincs szükség harcra vagy menekülésre és közben szárnyalhat a lélek
– teszi hozzá Judit.
Az életünkben tapasztalhatunk negatív ismétlődéseket, ugyanazt a kellemetlen szituációt vonzzuk be, például problémás párkapcsolatot, munkahelyet, főnököt vagy pénzügyi nehézségeket. Ilyenkor érdemes a metamorf masszázst segítségül hívni. Ha váltás vagy változás van az életünkben, szintén fokozottabb az idegrendszer igénybevétele, hiszen ki kell lépni a komfortzónánkból és ez kezeletlenül feszültségben tarthat. Alvászavar, koncentrációs problémák esetén is nagyon ajánlott.
Kismamáknál a magzatra is jótékony hatással van a kezelés, hiszen az anya nyugalma átsugárzik a babára. Gyermekeknél viselkedési zavar, tanulási nehézségek, figyelemzavar, hiperaktivitás, szorongás, megfelelési kényszer, önbizalomhiány előfordulásakor szintén sokat segít
– fogalmaz a természetgyógyász.
A szakember javaslata szerint legalább 3 alkalom ajánlott, heti rendszerességgel. A kezelések között érdemes kihagyni 3–4 napot, hogy időt adjunk a feldolgozásra. Általános tapasztalat, hogy az első kezelés után érezhetőek a kedvező változások és a vendégek igénylik a folytatást. Az első 3 kezelés szinergiában hat, felerősítik, kiegészítik egymás hatását. Ezáltal az energiaáramlásunkat aktuálisan zavaró tényezők ki tudnak tisztulni.
– A további kezelésekkel pedig a vendégnek fontos, adott problémára dolgozhatunk, 5–6 kezelés már változást eredményez, de ez is egyénenként eltérhet. Van, aki az első kezelés után beszámol lényeges átalakulásról, másnak több kezelés szükséges. A gyermekeknél gyorsabban szokott áttörést hozni, náluk kevesebb a negatív rögzülés, sokkal nyitottabbak, rugalmasabbak és az elengedés is általában jobban megy nekik – hangsúlyozza a szakember.
A metamorf masszázs egy kíméletes energetikai technika, nem fizikális masszázs, nem történik erőkifejtés. Inkább lélekmasszázsként definiálhatjuk, amire a mai rohanó világunkban mindenkinek szüksége van.
Markos-Tóth Judit természetgyógyász szerint:
Általánosságban vett ellenjavallatai nincsenek. Bármilyen életkorban, élethelyzetben ajánlható, gyerekeknek, kismamáknak, időseknek. Fontos azonban hangsúlyozni, hogy nem helyettesíti a szükség szerinti orvosi vagy pszichológiai ellátásokat, hanem alternatív lehetőségnek tekinthető”
Aki nem hisz a metamorf masszázsban, azoknak is érdemes megismerni, megtapasztalni legalább egyszer a kezelést. Judit ismerteti a módszert, a lehetséges hatását és ki-ki eldöntheti, hogy szeretné-e kipróbálni. Egy szkeptikusra is ugyanúgy hat a metamorf masszázs, ha hajlandó egy 60 perces pihentető kikapcsolódásra.
Ez egy olyan eszköz lehet a kezünkben, amellyel képessé válunk a stresszkezelésre. Segíthetünk magunknak, családtagjainknak, a környezetünkben élőknek, sőt, még a házi kedvenceink is szeretik.
