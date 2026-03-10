Sok minden a tudattalanban dől el – Hogyan segíthet a stresszkezelésben a metamorf masszázs? Szakértő válaszol

A metamorf masszázs gyengéd érintésterápia, amely a tudattalanban rögzült minták oldását célozza.

A módszer célja a stressz csökkentése, a belső feszültségek oldása és a regeneráció támogatása.

A kezelés kíméletes, és több élethelyzetben is segítséget adhat.

A mindennapi stressz sokszor észrevétlenül halmozódik bennünk. Ismétlődő élethelyzetek, feszültségek vagy lelki terhek formájában jelenik meg, és nem mindig tudjuk pontosan, honnan ered. A metamorf masszázs egy olyan módszer, amely a gyengéd érintésen keresztül tud hatni ezekre a mélyebb folyamatokra.

A metamorf masszázs a gerinc reflexzónát célozza a lábakon, kezeken és a fejen. Fotó: fast-stock / shutterstock

Mi a metamorf masszázs lényege?

Markos-Tóth Judit természetgyógyász-fülakupunktúrás addiktológus szerint a metamorf masszázs egyik célja, hogy segítsen oldani a tudattalanban rögzült gátló mintákat. Ez a technika gyengéden segít elengedni azokat a beidegződéseket, melyek stresszforrások lehetnek az életünkben és éppen ezért nagy mértékben segíti az öngyógyító folyamatokat, közérzetjavító hatása van és építi az önbizalmat. A sikertelenség, betegség, pszichés problémák okaira sokszor nem látunk rá tudatosan, így nem találjuk a megoldást sem. Az okok legtöbbször a tudattalanunkban vannak.

Fogantatásunktól kezdve a tudattalan diafilmszerűen „felveszi és elraktározza” a lélek megéléseit és a fájdalom, félelem, bármilyen alacsony rezgésű feldolgozatlan érzelem akadályozza az életünket, szinte robotpilóta üzemmódban tart minket. A mindennapi stressz hatására aktívabban működik a szimpatikus idegrendszer, „üss vagy fuss” készenlétben tart, ezzel szemben a paraszimpatikus idegrendszert aktiválva a „pihenj és eméssz” állapotba kerülünk, összekapcsolódva a tudattalannal, ez a gyógyulási folyamatok alapja.

A metamorf masszázs célja és lényege ennek a tudatállapotnak az elérése, hogy a tudattalanból oldja a gátló tényezőket. A kezelés nonverbális, az alanynak egy feladata van, hogy ellazuljon és kapcsoljon ki, hogy megindulhasson a »rendeződés«. A hangsúly az elengedésen van, tehát nem kell újra megélni, szembesülni a régi traumákkal. Nem az emlék törlődik – mert a tapasztalat épít minket –, hanem a feldolgozatlan negatív érzelmi súly

– magyarázza a szakember.