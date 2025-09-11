Ettől rettegnek az 50 feletti házaspárok – Egyre több kapcsolat végződik “szürke válással”

Miután egy házaspár átvészelte élete legmegterhelőbb időszakát, felépített egy otthon, felnevelte a gyerekeket, visszafizette a hitelt és számtalan mély ponton ment keresztül, joggal hihetnénk, hogy ez a kapcsolat örökké fog tartani. Azonban a statisztikák szerint az utóbbi időben a “szürke válások”, azaz az 50 éves kor feletti szakítások megduplázódtak.

Eláruljuk, miért dönt annyi 50 éves kor feletti pár a válás mellett

Miért nőtt meg ilyen mértékben a “szürke válások” száma?

Az évtizedek alatt a párkapcsolatokról és házasságokról alkotott ideális kép, teljesen átalakult, a válás pedig sokkal elfogadottabbá vált, mint nagyanyáink idejében. Ha ma valaki boldogtalan kapcsolatban él, bátran kiléphet belőle, mivel ez a drasztikus lépés szinte az egész világon általánossá vált. Emellett a nők helyzete (a legtöbb országban) is rengeteget javult, hiszen tanulhatnak és fizetett munkát vállalhatnak, amire korábban nem volt példa. Ez pedig lehetővé tette, hogy egyedül is tudjanak boldogulni az életben és kiléphessenek egy megromlott házasságból.

Emellett az orvostudomány is rengeteget fejlődött, ami hozzájárult az élettartam növekedéséhez. Így annak a gondolata sem olyan csábító már, hogy sokáig benne ragadjunk egy rossz házasságban. Hiszen bőven van még időnk arra, hogy újra ránk találjon a szerelem és még több élményt gyűjtsünk. A "szürke válás" mégis nagyon megterhelő lehet lelkileg. De vajon miért?

A “szürke válást” néha az özvegységhez hasonlítják

Gondolj csak bele, minél tovább az életed része valaki, annál nehezebb lesz elengedned, ezért a “szürke válást” néha úgy írják le, mint az özvegységet.

Bizonyos értelemben ugyanaz a veszteségérzet, mint amikor 25-30 éve vagy együtt valakivel. Van egy közös életetek, amelyet drámaian megváltoztat a kapcsolat vége függetlenül attól, hogy hogyan végződik

– magyarázta Dr. Kelly Cichy családtudományi professzor a Women’s Helath-nek.

Azonban minél előbb történik meg ez a hatalmas fordulat az életedben, annál több időd lesz feldolgozni mind érzelmileg, mind pedig anyagilag. Egy korábbi kutatás szerint ugyanis míg a fiatalabb generációk 1-2 év alatt kimásznak a gödörből, addig ez az idősebb korosztálynak akár 4 évig is eltarthat.