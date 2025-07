Rossz a fizetés, bunkó a főnök? Így lehetsz boldog egy lehetetlennek tűnő munkahelyen a szociálpszichológus szerint

A munkahelyi boldogságot tehát az jelenti, ha növelhetjük az önismeretünket, gyakorolhatjuk a társas kapcsolódást és szakmailag fejlődhetünk?

Alapvetően ezekből kell kiindulnunk, és a folyamat során megfigyelnünk azt, hogy számunkra jó irányban haladnak-e a dolgok. Ha nem, akkor úgy kell változtatnunk, hogy boldogabbak legyünk. Nem kell, hogy minden a legjobb legyen. Ha már úgy érezzük, hogy a munkahelyünk elég jó, és elég boldogok vagyunk, az már siker!

A fejlődési lehetőségek és a társas kapcsolatok vitathatatlanul fontosak, de megélni nem feltétlenül lehet belőlük, a megélhetés pedig mindenhol, de a magyarokat tekintve kiváltképp kardinális kérdés. Hogyan található meg az arany középút?

Az anyagiak esetében fontos számításba vennünk azt, hogyha jól keresünk, de a pénzünk nagy részét elköltjük terapeutára vagy egy kocsmában, mert annyira elkeseredettek vagyunk és olyan nagy bennünk a feszültség, máris nem érte meg olyan jól keresni. Nem beszélve arról, hogy a pénz csak bizonyos pontig ad boldogságot; három hónap után az ember már nem érzi, ha emeltek a fizetésén. Ugyanakkor van az a lelki veszteség, amit semmilyen fizetés sem tud honorálni, és ha valakinek a munkája a társas kapcsolatai rovására is megy, azokat sem tudja pénzzel visszahozni. Rajtunk áll, hogy megtaláljuk az arany középutat, ezt azonban nehezíti, hogy illúziókkal csapnak be minket. Sok tizenéves azt hiszi, hogy milliárdos startup-vezetőnek kell lennie, mert hasonló példákat nagyít fel előttük a média. Ez azonban nem jelenti azt, hogy mindenki ilyen, vagy mindenkinek ilyennek kell lennie. Rengeteg a példa arra, hogy valaki ilyen illúziók miatt vált munkát, majd visszatér, mert rájön, hogy nem feltétlenül jobb máshol. És ez már nemcsak az anyagiakra vonatkozik, hanem a munkahelyi környezetre, a társas kapcsolatokra és a fejlődési lehetőségekre is. Persze körülnézni mindig érdemes a piacon, már csak azért is, mert szembesülhetünk vele, hogy máshol nem feltétlenül kapunk szabad kezet, rugalmas munkaidőt, vagy elég pénzt.