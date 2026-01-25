Ezzel a reggeli rutinnal legyőzhető a téli depresszió – A szakértők csak erre esküsznek

A hidegebb hónapokban nehezebben indulhatnak a reggelek, így gyakran még egy nagy adag kávé sem képes javítani a hangulatunkon. Bár a téli depresszió sokaknak keseríti meg az életét ebben a fagyos, szürke időszakban, a szakértők szerint van rá megoldás!
Hallottál már a soft start reggeli rutinról, amivel még a téli depresszió is leküzdhető? Csak gondolj bele, ha már eleve feszült vagy a korai órákban, az áthúzódhat a nap későbbi szakaszára is és teljesen lehozhat az életről. De mit is jelent pontosan a „puha kezdés”?
A nap lágy kezdése alatt sok mindent érthetünk, de általánosságban véve magába foglalja a testre, a légzésre és az azonnali szükségletekre való tudatos odafigyelést anélkül, hogy siettetnéd magad.
Ha lépésről lépésre indítod a napot, az felkészíti az agyadat és a testedet a nap folyamán növekvő mentális, illetve érzelmi stabilitásra
– magyarázta Ayanna Abrams klinikai pszichológus és az Ascension Behavioral Health alapítója, aki szerint a módszer előnyei közé sorolható, hogy jobban fogod kezelni a napindító feladataidat vagy szükségleteidet, a későbbiekben pedig jobb döntéseket tudsz majd hozni, kevesebb kimerüléssel. Egy ilyen rutin pedig akkor működik igazán jól, ha következetesen kialakítasz néhány hatékony szokást.
Ez lehet pár perc nyújtózkodás az ágyban, ami felpezsdíti a vérkeringést és kicsit felpörget, vagy a függönyök elhúzása és pár korty víz
– sorolta Abrams.
Nem kell az egész reggeledet teljesen átszervezned azért, hogy jól induljon a nap, elég csupán pár egyszerű rutint beiktatnod.
Az alábbi videóból több egyszerű szokást is elleshetsz a nap békés kezdéséhez:
