Ezzel a reggeli rutinnal legyőzhető a téli depresszió – A szakértők csak erre esküsznek

A hidegebb hónapokban nehezebben indulhatnak a reggelek, így gyakran még egy nagy adag kávé sem képes javítani a hangulatunkon. Bár a téli depresszió sokaknak keseríti meg az életét ebben a fagyos, szürke időszakban, a szakértők szerint van rá megoldás!

A szakértők is erre a módszerre esküsznek a téli depresszió ellen

Fotó: Alexandr Kolesnikov

A soft start reggeli rutin segít abban, hogy stresszmentesen induljon a reggel.

A módszer hozzájárul ahhoz, hogy jobb döntéseket tudj hozni a nap folyamán.

Csak annyi a dolgod, hogy beépíts néhány egyszerű szokást a reggeledbe.

Mit lehet tenni a téli depresszió ellen? Ezt a reggeli rutint ajánlják a terapeuták

Hallottál már a soft start reggeli rutinról, amivel még a téli depresszió is leküzdhető? Csak gondolj bele, ha már eleve feszült vagy a korai órákban, az áthúzódhat a nap későbbi szakaszára is és teljesen lehozhat az életről. De mit is jelent pontosan a „puha kezdés”?

Ebben rejlik a soft start reggeli rutin ereje

A nap lágy kezdése alatt sok mindent érthetünk, de általánosságban véve magába foglalja a testre, a légzésre és az azonnali szükségletekre való tudatos odafigyelést anélkül, hogy siettetnéd magad.

Ha lépésről lépésre indítod a napot, az felkészíti az agyadat és a testedet a nap folyamán növekvő mentális, illetve érzelmi stabilitásra

– magyarázta Ayanna Abrams klinikai pszichológus és az Ascension Behavioral Health alapítója, aki szerint a módszer előnyei közé sorolható, hogy jobban fogod kezelni a napindító feladataidat vagy szükségleteidet, a későbbiekben pedig jobb döntéseket tudsz majd hozni, kevesebb kimerüléssel. Egy ilyen rutin pedig akkor működik igazán jól, ha következetesen kialakítasz néhány hatékony szokást.

Ez lehet pár perc nyújtózkodás az ágyban, ami felpezsdíti a vérkeringést és kicsit felpörget, vagy a függönyök elhúzása és pár korty víz

– sorolta Abrams.

A reggeli nyújtózást is a soft start rutin részévé teheted

Fotó: Inside Creative House

Így alakíts ki soft start reggeli rutint, hogy jól induljon a nap

Nem kell az egész reggeledet teljesen átszervezned azért, hogy jól induljon a nap, elég csupán pár egyszerű rutint beiktatnod.

Ébredj fokozatosan: azonnal kiugrasz az ágyból, amint meghallod az ébresztőt? Akkor próbálj inkább fokozatosan ébredni, az ébresztőd hangja pedig legyen lágy.

azonnal kiugrasz az ágyból, amint meghallod az ébresztőt? Akkor próbálj inkább fokozatosan ébredni, az ébresztőd hangja pedig legyen lágy. Ne nyúlj rögtön a telefonodért: az agyadnak is adj egy kis időt, és ne kezdd el azonnal pörgetni az Instagramot, illetve a tévét se kapcsold be.

az agyadnak is adj egy kis időt, és ne kezdd el azonnal pörgetni az Instagramot, illetve a tévét se kapcsold be. Alkalmazz földelési technikákat: ide tartoznak az olyan rituálék, mint a lassú lélegzetvétel, a finom nyújtások vagy néhány korty víz. Ezeket még azelőtt tedd meg, mielőtt kikelnél az ágyból.

ide tartoznak az olyan rituálék, mint a lassú lélegzetvétel, a finom nyújtások vagy néhány korty víz. Ezeket még azelőtt tedd meg, mielőtt kikelnél az ágyból. Kezdj egy meleg itallal: ha nem tartozol a kávéimádók közé, akkor igyál egy meleg teát vagy matchát, ami jelzi az agyadnak, hogy biztonságosan belevághatsz a napba. Az pedig még jobb, ha tápanyagdús reggelivel párosítod.

ha nem tartozol a kávéimádók közé, akkor igyál egy meleg teát vagy matchát, ami jelzi az agyadnak, hogy biztonságosan belevághatsz a napba. Az pedig még jobb, ha tápanyagdús reggelivel párosítod. Írd ki magadból a gondolataidat: Abrams szerint, ha összeírod reggel a teendőidet, elkerülheted a kapkodást.

Az alábbi videóból több egyszerű szokást is elleshetsz a nap békés kezdéséhez: