Micsoda gyűrű! Cher titokban férjhez ment a 40 évvel fiatalabb párjához?

Újabb pletykahullám söpört végig Hollywoodon. Cher fia, Chaz Bono esküvőjén egy feltűnő gyémántgyűrűvel az ujján jelent meg, ami azonnal beindította a találgatásokat. A rajongók szerint a 79 éves énekesnő titokban összeházasodhatott párjával, Alexander Edwards-szal, aki negyven évvel fiatalabb nála.

Cher hatalmas gyémántgyűrűt villantott fia, Chaz Bono esküvőjén (Fotó: Photo Image Press / Northfoto)

Cher férjhez ment titokban a 40 évvel fiatalabb párjához?

Cher ellopta a show-t fia esküvőjén. A 79 éves énekesnő fia, Chaz Bono esküvőjén jelent meg, ám nem maga a menyegző lett az esemény legnagyobb szenzációja, hanem az énekesnő kezén csillogó hatalmas gyémántgyűrű. A legendás énekesnő egy feltűnő ékszert viselt a bal kezén, ami sokak szerint egyértelmű jel arra, hogy Cher és párja, Alexander Edwards titokban összeházasodtak.

Cher már kétszer is volt házas

Cher és Alexander Edwards 2022 óta alkotnak egy párt. Szerelmük kezdettől fogva hatalmas figyelmet kapott, főként a köztük lévő több mint 40 éves korkülönbség miatt. Ennek ellenére a sztárpár többször hangsúlyozta, hogy kapcsolatuk boldog és stabil. Cher továbbá rendszeresen áradozik párja 6 éves fiáról, Slash-ről is, akit Alexander Edwards exfeleségével, Amber Rose-zal nevelnek közösen. A 79 éves énekesnő januárban az Armchair Expert-nek azt nyilatkozta róluk:

Mielőtt megismerkedtem Alexanderrel, otthon járkáltam és azt mondogattam: 'Egy férfit és egy kisgyereket akarok'.

Cher már kétszer is volt házas: először Sonny Bono-val, majd Gregg Allmann-nal. Chaz Bono az első házasságából született, amíg Elijah Blue Allman a másodikból.

Cher párja, Alexander Edwards több, mint 40 évvel fiatalabb az énekesnőnél (Fotó: Jeffrey Mayer / Northfoto)

Cher fia, Chaz Bono esküvője

Chaz Bono esküvője már önmagában is különleges volt, hiszen az 57 éves férfi végre feleségül vette Shara Blue Mathes-t, akivel már 2017 óta alkotnak egy párt. Az egész család nagyon várta az esküvőt, amit a híres hollywoodi Roosevelt Hotel egyik báltermében tartottak. A vendégek között pedig természetesen ott volt az énekesnő is, aki büszkén figyelte végig fia nagy napját. Mégis, az este végén nem az ifjú házasok, hanem Cher szerelmi élete lett a fő beszédtéma.