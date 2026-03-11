A Dal 2026: Énekesi babérokra tör a népszerű színésznő!

Czakó Julianna ígéretes versenyzője A Dal 2026 dalválasztó műsornak. A Thália Színház színésznője Uni-univerzum című dalával jutott tovább a második adásból, most szombaton pedig teljesen új formában mutatja be a produkciót. Ez pedig talán csak a kezdet: a színészi karrier mellett énekesi babérokra vágyik: erről beszélt most a Borsnak.

Czakó Juli A Dal 2026 versenyzőjeként próbálja ki magát énekesnőként (Fotó: MTVA)

A Dal 2026 szombati fordulójában stíluscsere lesz

„Bár hozzászoktam a színpadi léthez, A Dalban fellépni teljesen új élmény” – fogalmazott a Borsnak a Domján Edit-díjas színésznő.

„Élőben énekelünk, ilyenkor nagyon sok tényezőre kell odafigyelni, ami sok energiát vesz ki. De varázslatos élmény, és nagyon jó megtapasztalni egy ilyen műsort” – nyugtázta Czakó Juli, majd elárulta:

„Az Uni-univerzum című dal zeneszerzője Pély Barna, szövegírója Szarka Tamás. Nagyon közel áll hozzám ez a szerzemény, amit szombaton teljesen új ruhába öltöztetünk” – árulta el a Thália színház színésznője. A következő fordulóban ugyanis nagy kihívás elé állítják az előadókat: versenydalukat egy teljesen más zenei műfajban kell színpadra vinniük.

„Az én dalom rockverzióban lesz hallható! Alapi István, az EDDA gitárosa készítette el ezt a változatot. Alapvetően szeretem a rockzenét, de még sosem énekeltem ebben a stílusban, izgalmas feladatnak ígérkezik. Egyébként színésznőként is különböző szerepekben kell színpadra lépnem, ehhez a feladathoz is hasonlóképpen állok” – nyugtázta Czakó Juli.

Jöhet a folytatás

A színésznő azt is elárulta, A Dal 2026-ban való szereplés nem csak kitekintés: nagy tervei vannak.

„Abszolút tervben van a folytatás, szeretnék egy lemezre való saját dalt! Pély Barnával és Szarka Tamással nagyon jó volt együtt dolgozni, úgy éreztük, hogy van ebben még! Ha ők is benne vannak, szívesen dolgoznék velük további dalokon” – mosolygott Junior Prima díjas Czakó Juli, aki arra kéri a nézőket, március 14-én szombaton, ha tetszett a produkciója: szavazzanak rá!