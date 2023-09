4+1 reggeli szokás sikeres emberektől, amik megváltoztatják az életed

Jó hír viszont, hogy ezen némi odafigyeléssel tudunk változtatni méghozzá 5 olyan szokással, amelyet sikeres emberek reggeli rutinjából állítottak össze. Ha ezeket sikerül betartanunk, akkor elbúcsúzhatunk a reggeli káosztól, sőt, még nap hátralevő részét is megkönnyíthetjük.

Az is sokat segít a rohanós reggelekben, ha már előző este megtervezzük a napot Fotó: Unsplash.com

1. Felejtsük el az ébresztőórát

A Mindmegette írása szerint a reggeli éles hangra ébredés feszültséget okozhat, aminek következtében már kora reggeltől készültségbe helyezzük a testünket, ez pedig stresszhormont fog termelni. Ez az egész napunkra hatással lehet. Persze nem arra kell gondolni az ébresztőóra elhagyásánál, hogy addig aludjunk, ameddig csak akarunk. Sokkal inkább arra kell gondolni, hogy hagyatkozzunk a belső óránkra: szervezetünk érzi, amikor már kellően kipihente magát, és egy idő után beáll egy rendszeres időpontra, amikor fel fogsz ébredni. Ehhez persze az kell, hogy előző este időben feküdj le, legyen meg a 8 óra alvás.

2. Ne a kávé után nyúljunk először

Ébredés után a szervezetünknek a legkevésbé sincs szüksége kávéra. Egyrészt az éjszakai órákban nem jutott folyadékhoz, ezért egy pohár víz sokkal jobban hidratálja, mint a vízelvonó koffein. Az emésztés és az anyagcsere szempontjából is kedvezőbb, ha vízzel indítjuk a napot. Másrészt a reggeli órákban magas a szervezet kortizolszintje (az éberségért felelős stresszhormon), így a korai kávé tulajdonképpen nem is tudja kifejteni hatását. Harmadrészt pedig a vércukorszintünk is egyenletesebb marad, ha a kávé előtt elfogyasztunk egy tápanyagdús reggelit – hívják fel a figyelmet.

3. Mozogjunk!

Ébredés után, mielőtt nekilátnánk a napi teendőknek, szánjunk egy kis időt magunkra, és mozgassuk át a testünket. Az éjjel nyugalmi állapotban, mozdulatlanul heverő izmaink és az ízületek is meghálálják majd ezt a gondoskodást, arról nem beszélve, hogy még jobb formába is hozhatjuk magunkat, és sokkal energikusabb, vidámabb, a megpróbáltatásokkal szemben pedig ellenállóbbak leszünk a nap folyamán.

4. Készüljünk fel előre

Ez voltaképpen nem is annyira reggeli rutin, inkább előző esti. Lefekvés előtt gondoljuk át, milyen feladatok várnak ránk a következő napon. Tervezzük el, hogy mik azok a célok, tervek, amiket másnap meg szeretnénk valósítani. Nyugodtan felállíthatunk egy sorrendet is ezek között, sőt, konkrét időbeosztást is készíthetünk. Ezzel lezárjuk a napi teendőket, így foglalkozhatunk magunkkal, a párunkkal, a gyerekekkel. További előnye, hogy nem indul ámokfutással a reggel: összeszedettek leszünk, mert tudjuk, mit hogyan terveztünk el.

+1 Ne felejtsünk el hálát adni

Voltaképpen ez végezhető este és reggel is. Gondoljuk végig, milyen szerencsések vagyunk azért, hogy ezt a napot is megélhettük. Adjunk hálát az életünkért és a szeretteinkért. Vegyük számba azokat a dolgokat, amik pozitív energiával töltenek fel, hogy akár mondjuk is ki hangosan: „Köszönöm!”. A gondolatainkat akár le is jegyezhetjük egy hálanaplóba – írja a mindemegette.hu.