Nagy Natália is megszólalt Galla Miklós állapotáról

A napokban rengeteg hír látott napvilágot Galla Miklós állapotával kapcsolatban, mint ismeretes, a népszerű humorista otthonához a mentők, a tűzoltók és a rendőrök is nagy erőkkel vonultak ki. A magyar abszurd humor ikonikus alakja jelenleg kórházban van, ezzel kapcsolatban egykori kollégája, a L’art pour l’art Társulat korábbi oszlopos tagja, Nagy Natália is megszólalt.

Nagy Natália, a L’art pour l’art Társulat egykori oszlopos tagja lazán, de tartotta a kapcsolatot Galla Miklóssal (Fotó: Nagy Natália)

Galla Miklós nagyon sokat adott a közönségnek

Nagy Natália éppen Galla Miklós hívására került be a L’art pour l’art-ba és ez volt az a történelmi pillanat, amikor összeállt a társulat klasszikus csapata. A “Vastyúk is talál szeget” című tévésorozatukkal országosan is ismertté váltak, a Besenyő család tagjait az egész ország a szívébe zárta. A színésznőt Galla Miklós állapotával kapcsolatban kérdeztük, aki természetesen teljes vállszélességgel állt ki egykori kollégája és barátja mellett.

Mikivel nagyon lazán, de tartottuk a kapcsolatot az utóbbi időben is. Lassan harminc éve jöttem el a Társulatból és a Holló Színházból is, de emailben és telefonon is beszéltünk. Nagyon drukkolok neki, hogy ki tudják vizsgálni és végre kiderüljön, mi okozza nála a szörnyű tüneteket. Aki az elmúlt néhány hónapban követte Miki mindennapjait, az tudja, hogy hónapok óta, 1-2 nap kihagyással folyamatosan csuklott, ami nagyon megviselte az idegrendszerét. Jó lenne, ha véget érhetne a szenvedése, de egyelőre nem tudom, hogy hol tart a folyamat, csak annyit tudok, hogy kórházban van

– mesélte a színésznő, aki hozzátette, Miki esetében is megmutatkozott, hogy a szociális média mennyire antiszociális tud lenni. Hogy a kommentekben milyen könnyen és kíméletlenül vetnek oda egymásnak az emberek kérdések helyett súlyos ítéleteket. Amúgy Miki ezt a dolgot éppen jóval egészségesebben kezelte, mint a többség: egyszerűen nem olvasta el őket.