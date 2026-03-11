Nagy Natália is megszólalt Galla Miklós állapotáról

A napokban rengeteg hír látott napvilágot Galla Miklós állapotával kapcsolatban, mint ismeretes, a népszerű humorista otthonához a mentők, a tűzoltók és a rendőrök is nagy erőkkel vonultak ki. A magyar abszurd humor ikonikus alakja jelenleg kórházban van, ezzel kapcsolatban egykori kollégája, a L’art pour l’art Társulat korábbi oszlopos tagja, Nagy Natália is megszólalt.
Nagy Natália éppen Galla Miklós hívására került be a L’art pour l’art-ba és ez volt az a történelmi pillanat, amikor összeállt a társulat klasszikus csapata. A “Vastyúk is talál szeget” című tévésorozatukkal országosan is ismertté váltak, a Besenyő család tagjait az egész ország a szívébe zárta. A színésznőt Galla Miklós állapotával kapcsolatban kérdeztük, aki természetesen teljes vállszélességgel állt ki egykori kollégája és barátja mellett.
Mikivel nagyon lazán, de tartottuk a kapcsolatot az utóbbi időben is. Lassan harminc éve jöttem el a Társulatból és a Holló Színházból is, de emailben és telefonon is beszéltünk. Nagyon drukkolok neki, hogy ki tudják vizsgálni és végre kiderüljön, mi okozza nála a szörnyű tüneteket. Aki az elmúlt néhány hónapban követte Miki mindennapjait, az tudja, hogy hónapok óta, 1-2 nap kihagyással folyamatosan csuklott, ami nagyon megviselte az idegrendszerét. Jó lenne, ha véget érhetne a szenvedése, de egyelőre nem tudom, hogy hol tart a folyamat, csak annyit tudok, hogy kórházban van
– mesélte a színésznő, aki hozzátette, Miki esetében is megmutatkozott, hogy a szociális média mennyire antiszociális tud lenni. Hogy a kommentekben milyen könnyen és kíméletlenül vetnek oda egymásnak az emberek kérdések helyett súlyos ítéleteket. Amúgy Miki ezt a dolgot éppen jóval egészségesebben kezelte, mint a többség: egyszerűen nem olvasta el őket.
Mielőtt ítélkezünk, nem árt emlékeztetni magunkat, hogy bármikor előfordulhat, hogy 180 fokos fordulatot vesz az addig sikeres és boldog életünk. De megtörténhet ez a szeretteinkkel is. Az adománygyűjtésről pedig azt gondolom, hogy még mindig tisztességesebb kérni, mint kérés nélkül elvenni. Aki viszont úgy érzi, hogy sok örömet és vidámságot kapott valakitől, annak hadd legyen szíve joga eldönteni, hogy adományoz-e neki vagy sem.
A Bors megtalálta a népszerű humorista egyik kedves szomszédját, aki elmondta, hogy Miklós visszavonultan élt, már csak azért is, mert szomszédai közül többen azt sem tudták, hogy ki lakik ott, csak arra lettek figyelmesek péntek reggel, hogy az utcát ellepik a szirénázó autók. Mint kiderült, Miklós elesett az otthonában, emiatt érkeztek ki a mentők, az orvosok pedig jelenleg is azt vizsgálják, hogy hányfajta betegség áll a művész szenvedésének hátterében.
