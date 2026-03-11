Menczer Tamás arra reagálva, hogy egy ukrán politikus, korábbi képviselő, az Ukrán Biztonsági Szolgálat volt tisztje Orbán Viktort és családját fenyegette, hangsúlyozta: Volodimir Zelenszkij ukrán elnök "természetesen" nem ítélte el azt, hogy titkosszolgálati tábornoka életveszélyesen fenyegeti a magyar miniszterelnök gyermekeit és unokáit, mivel maga Zelenszkij is életveszélyesen szokta fenyegetni Orbán Viktor kormányfőt.

Menczer Tamás, a Fidesz-KDNP kommunikációs igazgatója a lakossági fóruma előtt tartott sajtótájékoztatón a Móricz Zsigmond Városi Művelődési Ház és Könyvtárban Fehérgyarmaton 2026. március 11-én Fotó: Balázs Attila

Menczer Tamás: Amikor Orbán Viktort fenyegetik, akkor minden magyar embert fenyegetnek

Jelezte: sem Ursula von der Leyen, sem Manfred Weber nem szólalt meg az ügyben, "némák, hallgatnak".

Ennek az az oka, hogy Webernek, von der Leyennek és Zelenszkijnek is ugyanaz a célja: el akarják tenni az útból Orbán Viktort, és egy tiszás bábkormányt akarnak Magyarország élén látni

- fogalmazott a kormánypárti politikus.

Menczer Tamás azt mondta: Magyarországot bele akarják rángatni a háborúba, oda akarják adni a magyarok pénzét az ukránoknak, be akarják hozni Ukrajnát az Európai Unióba, és végleg le akarják választani Magyarországot az olcsó orosz energiáról, ebben pedig partner a Tisza Párt és Magyar Péter.

Éppen ezért segíti Zelenszkij, von der Leyen és Weber is Magyar Pétert és a Tiszát, azt akarják, hogy egy ukránbarát, Brüsszel és Kijev által irányított tiszás bábkormány vezesse Magyarországot

- hangoztatta a kormánypártok kommunikációs igazgatója.

A politikus a sajtótájékoztatón az ukrán külügyminisztérium azon nyilatkozatára reagálva, hogy a Czepek Gábor, az Energiaügyi Minisztérium parlamenti államtitkára által vezetett szakértői csapat "turisztikai céllal" utazott Ukrajnába, azt mondta, a magyar szakértőknek az a feladatuk, hogy megnézzék a Barátság kőolajvezetéket, bebizonyítsák, hogy annak nincsen semmi baja, így "végre az egész világ előtt leleplezzék azt, hogy Zelenszkij és az ukránok hazudnak".

Legyen mindenki előtt nyilvánvaló az egész világon, hogy ez egy politikai támadás, egy politikai döntés, Zelenszkij egy politikai támadásként zárta el a Barátság vezetéket!

- hangoztatta Menczer Tamás, hozzátéve: az ukrán elnök célja ezzel az 1000 forintos üzemanyagár és háromszoros rezsiár előidézése Magyarországon.