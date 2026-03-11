Ukrán aranykonvojNagy Duett 2026HáborúHáborúellenes Gyűlés
Dzsudzsák Balázs nem hagyta szó nélkül azt, ami megjelent róla

Dzsudzsák Balázs
PUBLIKÁLÁS: 2026. március 11. 20:20
kazincbarcikaszabadrúgásgólDVSC
A DVSC csapatkapitánya is olvasta azokat az írásokat, miszerint a Kazinbarcika kapusa rosszul állította fel a sorfalat a szabadrúgásgólja előtt. Dzsudzsák Balázs viszont úgy véli, azért el is kell tudni úgy rúgni a labdát, ahogyan azt ő tette.
Dzsudzsák Balázs reagált a Kazincbarcika-DVSC NB I-es bajnokin lőtt szabadrúgásgólját övező véleményekre. A debreceniek csapatkapitánya is olvasta azokat a hozzászólásokat, miszerint a hazaiak kapusa rosszul állította fel a sorfalat, de a 109-szeres válogatott focista úgy véli: azért el is kell tudni így rúgni a labdát...

Dzsudzsák Balázs
Dzsudzsák Balázs is olvasta azokat az írásokat, miszerint a Kazinbarcika kapusa rosszul állította fel a sorfalat a szabadrúgásgólja előtt
Fotó: Czinege Melinda /   Nemzeti Sport

Az ominózus szabadrúgás előtt először az ugrott be, hogy legurítom, hiszen a stábbal mindig készülünk többfajta variációra is az ilyen szituációknál. A barcikai kapusról a szokottnál kevesebb előzetes információnk volt, de miután tudtuk, hogy ő nem a 200. meccsét játssza, Balogh János kapusedzővel azt beszéltük, talán meg lehet ő lepni. Jelezték, hogy van egy labdányi hely, ahol lehet csavarni, ez sikerült is

– idézi Dzsudzsák Balázs interjúját a haon.hu. A DVSC csapatkapitánya ezután reagált a megjelent hozzászólásokra.

Sokan mondták, írták, hogy milyen rosszul volt felállítva a sorfal, amit értek, de azért el is kell tudni rúgni… Nagyon örülök, hogy egy ilyen nem mindennapi szabadrúgásgólt tudtam rúgni

– fogalmazott Dzsudzsák, akinek sokszor már nagyobb öröm gólpasszt adni, mint a kapuba találni.

Dzsudzsák Balázs szabadrúgásgólja 2:40-től látható:

 

 

