Így örülnek a tiszások, hogy megfenyegették Orbán Viktor családját

Egy YouTube-oldalra felkerült videóban egy ukrán politikus, korábbi képviselő, az Ukrán Biztonsági Szolgálat volt tisztje megfenyegette Orbán Viktort és családját. Zelenszkijnek is üzent, azt mondta, nem kell nekik a miniszterelnök címe sem...az újabb súlyos fenyegetésnek nagyon örültek Magyar Péter hívei. Mutatjuk.
1. Alakul ez kérem szépen
Ez a választópolgár meg sem akarja várni a szavazás napjét, rendkívül demokratikusan.
2. Majd az ukránok
Ez a tiszás szavazó nem akar bajlódni. Hazaárulni persze igen, de az Magyar Péternél nem gond. Sőt.
3. Jönnek az ukránok!
Rettegj, Viktor, üzeni nemzeti szuverenitás esküdt ellensége, egy nagyon buta tiszás szavazó, a 444 törzsolvasója
4. Az ukránok megoldják!
A 444 furcsa olvasója itt is kifejti véleményét, meg se várná az áprilist a demokrácia esküst ellensége, hiszen "Péter a jó oldalon", szegény.
5. Hálás az ukránoknak
Megspóroltak nekünk egy mocskos melót, vallja a hazaárulás egyik tiszás nagykövete.
6. Ne nekünk kelljen
Vigyék el az ukránok Magyarország miniszterelnökét, mondja a tiszás kommentelő - hova?
7. Hahaha!
Teljes zavar Beáta fejében. Reméljük, a miniszterelnök örül, ha megússza. Mi is örülünk majd, ha megússzuk. Beátát.
8. Kivégezni mindenkit
Vajon Ruszin-Szendi poszterek vannak a kommentelő szobájában? És ha igen, tokaplasztika előtti vagy utáni képek?
9. Jó lesz már
Segítenek az ukránok, Peti barátai. Köszönjük, ennyi infó elég.
10. Nem leszünk orosz gyarmat!
Inkább ukrán gyarmat!
+1 Jó is!
Milyen kellemes ember lehet a kommentelő. Biztosan kellemetlen lesz az ébredés április 13-án...
Forrás: Ripost
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.