Így örülnek a tiszások, hogy megfenyegették Orbán Viktor családját

Tisza Párt
PUBLIKÁLÁS: 2026. március 11. 20:13
ukránháborúfenyegetésOrbán Viktor
Nincsenek szavak Magyar Péter híveinek könyörtelenségére. Top 10!
Egy YouTube-oldalra felkerült videóban egy ukrán politikus, korábbi képviselő, az Ukrán Biztonsági Szolgálat volt tisztje megfenyegette Orbán Viktort és családját. Zelenszkijnek is üzent, azt mondta, nem kell nekik a miniszterelnök címe sem...az újabb súlyos fenyegetésnek nagyon örültek Magyar Péter hívei. Mutatjuk.

1. Alakul ez kérem szépen

 

Ez a választópolgár meg sem akarja várni a szavazás napjét, rendkívül demokratikusan.

2. Majd az ukránok

 

Ez a tiszás szavazó nem akar bajlódni. Hazaárulni persze igen, de az Magyar Péternél nem gond. Sőt.

3. Jönnek az ukránok!

 

Rettegj,  Viktor, üzeni nemzeti szuverenitás esküdt ellensége, egy nagyon buta tiszás szavazó, a 444 törzsolvasója

4. Az ukránok megoldják!

 

A 444 furcsa olvasója itt is kifejti véleményét, meg se várná az áprilist a demokrácia esküst ellensége, hiszen "Péter a jó oldalon", szegény.

5. Hálás az ukránoknak

 

Megspóroltak nekünk egy mocskos melót, vallja a hazaárulás egyik tiszás nagykövete.

6. Ne nekünk kelljen

 

Vigyék el az ukránok Magyarország miniszterelnökét, mondja a tiszás kommentelő - hova?

7. Hahaha!

 

Teljes zavar Beáta fejében. Reméljük, a miniszterelnök örül, ha megússza. Mi is örülünk majd, ha megússzuk. Beátát.

8. Kivégezni mindenkit

 

Vajon Ruszin-Szendi poszterek vannak a kommentelő szobájában? És ha igen, tokaplasztika előtti vagy utáni képek?

9. Jó lesz már

 

Segítenek az ukránok, Peti barátai. Köszönjük, ennyi infó elég.

10. Nem leszünk orosz gyarmat!

 

Inkább ukrán gyarmat!

+1 Jó is!

 

Milyen kellemes ember lehet a kommentelő. Biztosan kellemetlen lesz az ébredés április 13-án...

Forrás: Ripost 

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
