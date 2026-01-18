Nem csak képzelődsz – Ezek a passzív-agresszív viselkedés összetéveszthetetlen jelei egy barátságban

Háborúellenes GyűlésDudás MikiÓnos esőHavazásTisza-Adó
PUBLIKÁLÁS: 2026. január 18. 16:15
passzív agressziópszichológia
A legtöbb barátság nem egyik pillanatról a másikra romlik meg, hanem apró, kimondatlan szavak, megoldatlan feszültségek lassú felhalmozódása vezet el a visszafordíthatatlan törésponthoz. A végső döfést sokszor a passzív-agresszív viselkedés adja meg: a feszültség és a harag régóta jelen van, mégsem történik valódi, nyílt kommunikáció, problémamegoldás vagy kompromisszum. Figyelj az apró jelekre, és ne hagyd, hogy a konfliktus elharapódzon!
Ripszám Boglárka
A szerző cikkei

A baráti kapcsolatokban általában ritka a nyílt konfliktus. Sok esetben nem viták jelzik a problémát, csak furcsa félmondatok, elmaradt válaszok, kínos csendek. Amikor pedig az elégedetlenség, csalódás stb. nem kerül kimondásra, a kapcsolatban idővel felüti a fejét a passzív-agresszív viselkedés.

Passzív-agresszív viselkedés miatt veszekedő barátnők.
Ezek a passzív-agresszív viselkedés jelei egy barátságban.
Fotó: 123RF
  • A passzív-agresszív viselkedés gyakran épp egy mosoly mögött bújik meg.
  • A szavak és tettek között fennálló ellentmondások figyelmeztető jelek lehetnek.
  • A humorral leplezett támadások és a konfliktusos helyzetek kerülése is elfojtott feszültséget jelezhet.

A passzív-agresszív viselkedés jelei

1. Következetlen kommunikáció

A passzív-agresszív viselkedés egyik legszembetűnőbb jele, amikor a barát szavai és a tettei nincsenek összhangban, nem konzisztensek. Például beleegyezik egy találkozóba, majd az utolsó pillanatban késik, „elfelejt” fontos részleteket, vagy valamilyen csinált körülménnyel „véletlenül” megnehezíti a közös programot. Valójában arról van szó, hogy a feszültséget nem meri vagy nem akarja nyíltan felvállalni, ezért kerülőutakon fejezi ki az ellenérzését.

2. Semmitmondó bólogatás

A passzív-agresszív viselkedés egy megtévesztő formája, amikor valaki mindenre igent mond, mindennel egyetért, miközben láthatóan nem komfortos neki a helyzet. Ezekben az esetekben a konfliktuskerülés nem a kapcsolat egészséges harmóniáját szolgálja, az illető inkább csak kerüli, elodázza az őszinte kommunikációt. Látszólag együttműködő, de a hanghordozás és az érdeklődés, lelkesedés teljes hiánya mást sugall.

3. Humorba csomagolt sértések

Az igazán kényes helyzet az, amikor a feszültség „viccek” formájában támad. A gúnyos megjegyzések, amelyeket nevetéssel körítenek valójában a leplezett ellenszenvet fejezik ki. Ezek a mondatok különösen mérgezőek, hiszen könnyen letagadják bántó szándékukat, ezzel kibújva a felelősség alól – az üzenet ettől függetlenül célba ér és fájdalmat okoz.

A kimondatlan problémák következményei

Passzív-agresszív viselkedést tanúsító barátnő.
A passzív-agresszív viselkedés céltáblájának lenni fájdalmas és kimerítő, bármennyire is értékes egy kapcsolat.
Fotó: Prostock-studio /  Shutterstock 

A passzív-agresszív viselkedés hosszú távon bizalmatlanságot szül a barátok között. A másik fél folyamatosan találgatni kényszerül, mi lehet az oka a rideg, sértő magatartásnak. Ez érzelmileg nagyon kimerítő tud lenni, amitől a kapcsolat terhessé válhat.

Ha te is tapasztalod a passzív-agresszió jeleit, a legjobb, ha megteszed az első lépést a feszültségoldás irányába. A passzív-agresszív viselkedés nemigen szűnik meg magától a hátterében álló konfliktus megoldása nélkül. Egy nyílt, de nem támadó, baráti beszélgetéssel tisztázhatjátok a félreértéseket és a negatív érzelmeket.

Az alábbi videó segíthet a passzív-agresszív viselkedés kezelésében:

