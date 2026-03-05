Ceglédberceli gyilkosság: ezt üzenik Till Tamás szülei a 27 év után holtan előkerült Zita szeretteinek

Mint arról a Bors elsőként beszámolt, rendőrök jelentek meg egy ceglédberceli családi háznál, a múlt héten. Az egyenruhások, a kutató-mentőkkel együttműködve felásták a kert egy részét, mert felmerült annak lehetősége, hogy megtalálják az 1999-ben, 27 éve eltűntként nyilvántartott F. Zita földi maradványait. A csontok végül néhány kilométerrel arrább, egy vasúti területen kerültek elő. A ceglédberceli gyilkossággal a nő férjét, F. Istvánt gyanúsítják.
Zita és István gyermeke az anyja eltűnésekor csupán kétéves volt. Tibor abban a tudatban nevelkedett, hogy az édesanyja elhagyta őt. A mára felnőtt fiú talán elkeseredett dühöt, a nő testvérei viszont kétségbeesett fájdalmat éreztek az elmúlt csaknem három évtizedben. A napokban tudták meg a tragikus igazságot, hogy szerettük gyilkosság áldozatává vált, a feltételezett elkövető pedig nem más, mint Zita házastársa.
Till Tamás szülei és Zita családja sorstársakká váltak. Katalin és Mátyás ugyanis 24 évig bíztak benne, hogy a 2000-ben eltűnt kisfiuk egy nap becsenget hozzájuk, ám 2024 nyarán, egy bajai tanya melléképületének betonja alatt, a rendőrök megtalálták a kisfiú maradványait. Tamáska megölésével F. Jánost vádolják.
Mátyás a Borson keresztül is sok erőt kíván Zita hozzátartozóinak.
Természetesen hallottam, mi történt Ceglédbercelen, és persze rögtön feltűnt nekem a párhuzam a mi tragédiánkkal. Adhatja magát a kérdés, hogy mi a jobb: hiába reménykedni, vagy megtudni az igazságot. Erre nagyon nehéz válaszolni, de úgy gondolom, hogy jobb volt, amikor Tamáskát még vártuk a párommal, mert most már a reményt is elvették tőlünk
– mondta a Borsnak a kisfiát gyászoló édesapa, aki szerint, aki képes kioltani egy másik ember életét, nem érdemli meg az ember nevet.
- Tamás gyilkosának az ügye már elévült volna, ha a tettes nem aljas indokból és különösen kegyetlenséggel ölte volna meg a fiamat. A családanya gyilkosa a rendőrök szerint ugyancsak aljas indokból és különös kegyetlenséggel végezte ki azt a szegény nőt. A meglátásom szerint azonban szigorítani kellene a törvényt, hogy az emberölés semmilyen körülmények között se évülhessen el – szögezte le az édesapa.
