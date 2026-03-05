Nagy Duett 2026HáborúHáborúellenes Gyűlés
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
4°C Székesfehérvár

Adrián, Adorján névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Ceglédberceli gyilkosság: ezt üzenik Till Tamás szülei a 27 év után holtan előkerült Zita szeretteinek

gyilkosság
PUBLIKÁLÁS: 2026. március 05. 07:30
till tamászitaCeglédbercel
Nem múlik a fájdalom, csak átalakul. Till Tamás szülei egy negyed évszázadon keresztül reménykedtek az eltűnt gyermekük hazatérésében, de 2024 nyarán a rendőrök csak a holttestét találták meg. A ceglédberceli gyilkosság áldozatát, F. Zitát 27 évig eltűntként tartották nyilván, de a múlt héten a férje megmutatta, hol ásta el. A bajai kisfiú családja osztozik a családanya szeretteinek fájdalmában.
Kóré Károly
A szerző cikkei

Mint arról a Bors elsőként beszámolt, rendőrök jelentek meg egy ceglédberceli családi háznál, a múlt héten. Az egyenruhások, a kutató-mentőkkel együttműködve felásták a kert egy részét, mert felmerült annak lehetősége, hogy megtalálják az 1999-ben, 27 éve eltűntként nyilvántartott F. Zita földi maradványait. A csontok végül néhány kilométerrel arrább, egy vasúti területen kerültek elő. A ceglédberceli gyilkossággal a nő férjét, F. Istvánt gyanúsítják.

ceglédberceli gyilkosság
A ceglédberceli gyilkosság 27 évig rejtve maradt
Fotó: Kovács  Dávid / Bors

Zita és István gyermeke az anyja eltűnésekor csupán kétéves volt. Tibor abban a tudatban nevelkedett, hogy az édesanyja elhagyta őt. A mára felnőtt fiú talán elkeseredett dühöt, a nő testvérei viszont kétségbeesett fájdalmat éreztek az elmúlt csaknem három évtizedben. A napokban tudták meg a tragikus igazságot, hogy szerettük gyilkosság áldozatává vált, a feltételezett elkövető pedig nem más, mint Zita házastársa.

A ceglédberceli gyilkosság sokban hasonlít Till Tamás ügyére

Till Tamás szülei és Zita családja sorstársakká váltak. Katalin és Mátyás ugyanis 24 évig bíztak benne, hogy a 2000-ben eltűnt kisfiuk egy nap becsenget hozzájuk, ám 2024 nyarán, egy bajai tanya melléképületének betonja alatt, a rendőrök megtalálták a kisfiú maradványait. Tamáska megölésével F. Jánost vádolják.

Mátyás a Borson keresztül is sok erőt kíván Zita hozzátartozóinak.

Természetesen hallottam, mi történt Ceglédbercelen, és persze rögtön feltűnt nekem a párhuzam a mi tragédiánkkal. Adhatja magát a kérdés, hogy mi a jobb: hiába reménykedni, vagy megtudni az igazságot. Erre nagyon nehéz válaszolni, de úgy gondolom, hogy jobb volt, amikor Tamáskát még vártuk a párommal, mert most már a reményt is elvették tőlünk

– mondta a Borsnak a kisfiát gyászoló édesapa, aki szerint, aki képes kioltani egy másik ember életét, nem érdemli meg az ember nevet.

- Tamás gyilkosának az ügye már elévült volna, ha a tettes nem aljas indokból és különösen kegyetlenséggel ölte volna meg a fiamat. A családanya gyilkosa a rendőrök szerint ugyancsak aljas indokból és különös kegyetlenséggel végezte ki azt a szegény nőt. A meglátásom szerint azonban szigorítani kellene a törvényt, hogy az emberölés semmilyen körülmények között se évülhessen elszögezte le az édesapa.

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu