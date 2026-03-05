"Küldetés teljesítve!" Hazahozták a magyar hadifoglyokat

A legfontosabb feladatunk, hogy Magyarországot soha ne engedjük belerángatni a háborúba
– mondta Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter, amikor csütörtök hajnalban megérkezett Budapestre az a két kényszersorozott kárpátaljai magyar hadifogoly, akiknek elengedését a miniszterrel előző nap Moszkvában folytatott tárgyalásán hagyta jóvá Vlagyimir Putyin orosz elnök.
A két kárpátaljai magyar férfit szeretteik várták a Liszt Ferenc Budapest Nemzetközi Repülőtéren.
Szijjártó Péter hangsúlyozta: Ukrajnában most már több mint négy éve egy teljesen értelmetlen háború zajlik, egy olyan háború, amelynek kitörnie sem lett volna szabad, de a kitörés után két hónappal az isztambuli béketárgyalásokon mindenképpen véget kellett volna, hogy érjen.
„Nekünk, magyaroknak minden erőnkkel ki kell állni a béke mellett” – hangsúlyozta, hozzátéve: a legfontosabb feladatunk az, hogy Magyarországot soha ne engedjük belerángatni a szomszédban zajló háborúba.
Nekünk ebből a háborúból ki kell maradnunk, és minden egyes magyar embert meg kell védenünk ennek a háborúnak a következményeitől és magától a háborútól
– fogalmazott.
„Amíg, itt Magyarországon szuverén nemzeti kormány van, addig mi minden magyar emberért ki fogunk állni, akit akarata ellenére ennek a háborúnak az áldozatává akarnak tenni” – hangsúlyozta.
„Sajnos sok magyart vittek el. Sokan meg is haltak, sokan eltűntek, és voltak, akik hadifogságba kerültek. Most ők hazatérhetnek, most már biztonságban vannak, nekik már nem kell visszatérniük a háborúba – mondta.
Szinte percre pontosan 24 órával ezelőtt indultunk el pont innen, és azért indultunk el, hogy többen jöjjünk haza, mint ahányan elmentünk, és ez mint láthatják sikerült is, hála Istennek
– tette hozzá.
A kényszersorozott, magyar állampolgársággal is rendelkező, magyar nemzetiségű férfiak a Szijjártó Pétert szállító repülőgéppel érkeztek Budapestre. Orbán Viktor miniszterelnök keddi telefonbeszélgetésükkor kérte az orosz hadifogságba esett magyar állampolgárok szabadon bocsátását Vlagyimir Putyintól. Szijjártó Péter szerda este jelentette be a két kárpátaljai magyar kényszersorozott hadifogoly elengedését, miután tárgyalt az orosz elnökkel.
A miniszter nyilatkozatát az alábbi videóban lehet megtekinteni:
Szijjártó Péter korábban személyesen, a honvédségi különgépének fedélzetén köszöntötte a két férfit.
A felvételen a kiszabadult férfiak elmondták, a mai volt életük leghosszabb napja, de most már csak a repülőút választja el őket attól, hogy újra láthassák a szeretteiket.
A miniszterelnök Facebook-oldalán köszöntötte a kimenekített, kényszersorozott hadifoglyokat. "Küldetés teljesítve! Isten hozta Magyarországon Csabát és Albertet!" - írta.
Fotókon a megérkezés pillanata:
"Ez a küldetés is sikeresen teljesítve! A Magyar Honvédség gépével megérkeztek Magyarországra a szabadon bocsájtott kárpátaljai magyar hadifoglyok. Amíg a jelenlegi kormány vezeti Magyarországot, addig nem fogunk belesodródni a háborúba!" - üzente közösségi oldalán Szalay-Bobrovniczky Kristóf, Magyarország honvédelmi minisztere.
