Ma lenne 83 éves a legenda – Megszólalt Balázs Péter özvegye: "Folyamatosan várom, hogy felbukkan, hogy belép az ajtón"

2025. december 10-én elhunyt az egyik nagy nevettető, mindenki Lütyőjének magyar hangja: Balázs Péter. A színészlegenda ma, március 5-én lett volna 83 éves.

December 18-án temették el Balázs Pétert. A színművész ma, március 5-én lenne 83 éves Fotó: MATE KRISZTIAN / bors

Megszólalt Balázs Péter özvegye

A színészlegendát december 18-án helyezték végső nyugalomra a budapesti Farkasréti temetőben. Rengetegen búcsúztak tőle. Özvegyében, Csilla asszonyban azóta a gyerekek és az unokák tartják a lelket.

"Mindenki azt kérdezi tőlem aggódva, hogy vagyok. Mit is mondhatnék erre? Épp most jövök az orvostól, mert az egészségi állapotom alaposan megromlott. A sok stressz, az idegeskedés Péter miatt, a bizonytalanság, a fájdalom megtette a hatását. De élnem kell, sőt, valahogy túlélnem! Már csak a gyerekek és az unokák miatt is. Péter imádta a négy fiúunokáját, és a két nagyobb, a kamaszok, még el tudtak köszönni tőle a halála előtt. Szívbe markoló, fájdalmas pillanat volt, amit nem kívánok senkinek" – kezdte Balázs Péter özvegye, hozzátéve:

Telnek a napok, a hetek, de úgy érzem, mintha nem is én lennék. Mintha egy másik ember vált volna belőlem a férjem halála óta.

"Folyamatosan várom, hogy felbukkan, hogy belép az ajtón. Felfoghatatlan ez az egész" – árulta el az asszony a Blikknek.