Ma lenne 83 éves a legenda – Megszólalt Balázs Péter özvegye: "Folyamatosan várom, hogy felbukkan, hogy belép az ajtón"

2025. december 10-én elhunyt az egyik nagy nevettető, mindenki Lütyőjének magyar hangja: Balázs Péter. A színészlegenda ma, március 5-én lett volna 83 éves.
A színészlegendát december 18-án helyezték végső nyugalomra a budapesti Farkasréti temetőben. Rengetegen búcsúztak tőle. Özvegyében, Csilla asszonyban azóta a gyerekek és az unokák tartják a lelket.
"Mindenki azt kérdezi tőlem aggódva, hogy vagyok. Mit is mondhatnék erre? Épp most jövök az orvostól, mert az egészségi állapotom alaposan megromlott. A sok stressz, az idegeskedés Péter miatt, a bizonytalanság, a fájdalom megtette a hatását. De élnem kell, sőt, valahogy túlélnem! Már csak a gyerekek és az unokák miatt is. Péter imádta a négy fiúunokáját, és a két nagyobb, a kamaszok, még el tudtak köszönni tőle a halála előtt. Szívbe markoló, fájdalmas pillanat volt, amit nem kívánok senkinek" – kezdte Balázs Péter özvegye, hozzátéve:
Telnek a napok, a hetek, de úgy érzem, mintha nem is én lennék. Mintha egy másik ember vált volna belőlem a férjem halála óta.
"Folyamatosan várom, hogy felbukkan, hogy belép az ajtón. Felfoghatatlan ez az egész" – árulta el az asszony a Blikknek.
"Péter nem sokkal a halála előtt azt mondta egyszer nekem: ha elmegyek, ha meghalok, te akkor se legyél bánatos feleség. Fogtam a kezét, s csak nyeltem a könnyeimet, miközben ezt megígértem neki" – magyarázta az özvegy, hozzátéve: igen nehéz időszak számára a színészlegenda első születésnapja, amikor nem ölelheti őt át.
Mindenki kérdezi, hogyan, miben tudna segíteni, de Péter nélkül csak szenvedek.
"A karácsonyt gyakorlatilag végigaludtam, annyira rosszul voltam. Most jön a születésnapja, az első, amikor nem ölelhetem át. S az lesz az ajándékom, hogy rendbe hozatom a sírját. Még kimondani is szörnyű!"
