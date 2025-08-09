Egyre rosszabbul érzed magad? – 7 toxikus embertípus, akik gátolnak a sikerben és a boldogságban

Emberi kapcsolatokra és kapcsolódásokra szükségünk van, legyen szó a családunkról, a barátainkról vagy éppen a munkatársainkról, ha viszont azt vesszük észre, hogy ezek a viszonyok nem szolgálnak minket, csak rontanak a közérzetünkön és lelkiállapotunkon, akkor érdemes elgondolkodni azon, hogy meghúzzuk a határokat. Ezzel a lépéssel nemcsak a saját lelki egyensúlyunkat, de a mentális egészségünket és az önértékelésünket is megőrizhetjük. A következő embertípusok közelében merülhet fel a kérdés.

Van olyan helyzet, amikor bizonyos embertípusokkal szemben élesen meg kell húzni a határokat.

Fotó: izzuanroslan / Shutterstock

7 toxikus embertípus, akit jobb messzire elkerülni

1. A manipulátor embertípus

Az ilyen ember általában érzelmileg kihasznál másokat saját céljai eléréséhez, miközben gyakran bűntudatot kelt és elbizonytalanít. Eszköze az irányítás, illetve a rábeszélés, és jellemzően addig nem nyugszik meg, amíg akár az érzelmi zsarolás módszerével rá nem bír valamire. Hosszú távon képes aláásni az önbizalmunkat és a döntési képességünket.

2. A veszélyes nárcisztikus

A főként önmagával, személyes jólétével és vágyaival foglalkozó nárcisztikus személy többnyire a saját igényeit helyezi a középpontba, a többi embert pedig eszközként kezeli ezek eléréséhez. Ritkán képes valódi empátiára, nem viseli jól, ha nem róla van szó, és például magunkról beszélünk, mesélünk. Emiatt a kapcsolat egyoldalú, érzelmileg kimerítő és mérgező lehet.

3. A színpadias drámázó

A folyton a főszerepbe vágyó egyén rendszeresen konfliktusokat és feszültséget generál, hiszen figyelemre éhezik. Hajlamos eltorzítani a valóságot, akkor érzi magát elemében, ha dráma van körülötte. Az ilyen embertípus kiszámíthatatlan és érzelmileg felőrlő.

4. A megrögzött hazudozó

A folytonosan füllentő, hazudozó személy szeret túlzásokba esni, eltorzítja a valóságot, az igazságot, ezért hosszú távon megbízhatatlanná válik, és aláássa a kapcsolat alapját jelentő bizalmat. Jellemző, hogy pár nap elteltével másképp mesél el egy történetet, ezzel végképp elbizonytalanítja a környezetét.

Több embertípus az elbizonytalanítás módszerével operál, ez azonban komoly önbizalomhiányhoz vezethet.

Fotó: PeopleImages.com - Yuri A / Shutterstock

5. A másokra féltékenykedő

Ő az, aki csak azért tünteti fel az embertársait rossz színben, hogy ellensúlyozza, leplezze saját bizonytalanságát, alacsony önbecsülését és önbizalomhiányát. Attól érzi jól magát, ha lealacsonyíthatja a környezetében élőket, mások sikereit, örömeit képtelen elismerni. Mindezzel azt éri el, hogy elbizonytalanodunk, másokhoz kezdjük hasonlítani magunkat, és egyre kevésbé hiszünk a képességeinkben.