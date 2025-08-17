Szeretnek, mégis kigúnyolnak – A hamis barátságok

Valóban nem nehéz kitalálni, hogy a többieket folyton piszkáló, beégető, kigúnyoló, kínos helyzetbe hozó egyének indíttatásai mélyebben húzódhatnak, és gyakran nem csupán az adott szituációról, illetve a kellemetlen helyzetbe hozott társukról szólnak. Ám az biztos, hogy egy ilyen barátság nagyon toxikus lehet.

A kigúnyolás hatása kifejezetten káros lehet a barátságokra, gyakran azonban elviccelik azok, akik másokat heccelnek Fotó: Dmytro Zinkevych / Shutterstock

A kigúnyolás több, mint aminek látszik, de az biztos, hogy nem igazi barátság

Az efféle attitűd azon túl, hogy kifejezetten zavaró és bomlasztó lehet egy baráti társaságban, észrevétlenül válhat megszokottá, és egy idő után beépülhet a társasági dinamikába.

– Az ilyenfajta passzív-agresszív viselkedés általában egy tanult minta, ami a családból, a szülők magatartása nyomán, vagy a korai közösségi élményekből, a szocializáció során alakulhat ki – részletezi Sarkadi Bálint klinikai szakpszichológus, pszichoterapeuta.

– A baráti társaságokban a többiek beégetése egy maszkulin megküzdési mód is lehet, aminek egyik magyarázata, hogy a férfiak nehezen tudnak az érzéseikkel mit kezdeni, és főleg egymáshoz kapcsolódni. A fiús barátságokban általában ritkák az érzelemközpontú megnyilvánulások, a kedves dicséretetek és pozitív visszajelzések, ezért nagyobb teret kapnak a humoros, olykor rosszmájú froclizások.

Az összehasonlítgatás is okolható

A barátokat megalázó habitus a nőknél is gyakori, és mindkét nemnél megjelenhet irigység, féltékenység, versengés okán, hiszen hiába van szó barátságról, az egymással való összemérés és összehasonlítgatás az emberi természet velejárója.

– A közeli ismerősök, de még a legjobb barátok között is megjelenhet a rivalizálás: kinek milyen az autója, az otthona, mennyit keres, milyen iskolába járnak a gyerekek, hol nyaral a család, és így tovább. Ezek a témák teljesítményhelyzetet generálnak, aminek az egyik bevált kezelési módja a szurkálódás és a másik nyilvános beégetése, amivel egyfajta módon kiadható a feszültség a környezet felé. Habár úgy tűnhet, a kényes helyzetekből vicc kerekedik, amin az egész társaság nevethet, mindez a heccelő szorongásoldására szolgálhat, rejtett érzéketlenség köntösébe bújtatva – magyarázza a szakértő, aki szerint ideig-óráig lehet alkalmazkodni az effajta viselkedéshez, de hosszú távon sokkal szerencsésebb, ha nem egymással, hanem valamilyen külső humorforrással hozunk vicces pillanatokat a társaságba.