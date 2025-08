Amikor a barát túl sok lesz: ez már nem friendly, hanem rettenetesen fojtó, toxikus barátság

Már neve is van a jelenségnek

A pszichológiában ma már külön fogalom is létezik az ilyen egyoldalúságra: baráti kizsákmányolás (friendship exploitation). Ez akkor áll fenn, amikor az egyik fél rendszeresen érzelmi támogatást, figyelmet, segítséget kér – de nem ad cserébe semmit, vagy csak alig valamit. Idővel az ilyen kapcsolatok kimerítik az adó felet, és gyakran rejtett manipulációval is társulnak. A legfontosabb védekezés ellene, a saját határaink tisztelete és az, hogy elhiggyük: a kölcsönösség nem elvárás, hanem természetes igény egy felnőtt kapcsolatban. A barátság nem a másik birtoklásáról szól, hanem a szabadság és az elfogadás harmóniájáról. Az egészséges kapcsolatban nem kell attól félnünk, hogy elveszítjük a másikat, ha önmagunkra is figyelünk. Mert az igazi barátság nem fojt, hanem szárnyakat ad.