Orbán Viktor üzent a hazahozott magyar hadifoglyoknak

Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter csütörtök hajnalban érkezett Magyarországra azzal a két kárpátaljai, kényszersorozott magyarral, akit orosz hadifogságból hozhattak haza. A két férfi elengedését a miniszterrel előző nap Moszkvában folytatott tárgyalásán hagyta jóvá Vlagyimir Putyin orosz elnök.

Orbán Viktor is köszöntötte a háború poklából kimenekítetteket közösségi oldalán.

Küldetés teljesítve! Isten hozta Magyarországon Csabát és Albertet!

- írta.

Szijjártó Péter korábban személyesen, a honvédségi különgépének fedélzetén köszöntötte a két férfit. A felvételen a kiszabadult férfiak elmondták, a mai volt életük leghosszabb napja, de most már csak a repülőút választja el őket attól, hogy újra láthassák a szeretteiket.

Fotókon a megérkezés pillanata:



