Orbán Viktor üzent a hazahozott magyar hadifoglyoknak

hadifoglyok
PUBLIKÁLÁS: 2026. március 05. 07:25
Orosz-ukrán háborúháborúOrbán Viktor
Hazahozták a kényszersorozott magyar hadifoglyokat.

Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter csütörtök hajnalban érkezett Magyarországra azzal a két kárpátaljai, kényszersorozott magyarral, akit orosz hadifogságból hozhattak haza. A két férfi elengedését a miniszterrel előző nap Moszkvában folytatott tárgyalásán hagyta jóvá Vlagyimir Putyin orosz elnök.

Orbán Viktor is köszöntötte a háború poklából kimenekítetteket közösségi oldalán.

Küldetés teljesítve! Isten hozta Magyarországon Csabát és Albertet!

- írta.

Szijjártó Péter korábban személyesen, a honvédségi különgépének fedélzetén köszöntötte a két férfit. A felvételen a kiszabadult férfiak elmondták, a mai volt életük leghosszabb napja, de most már csak a repülőút választja el őket attól, hogy újra láthassák a szeretteiket.

Fotókon a megérkezés pillanata:


 

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
