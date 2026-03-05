Bochkor: Risztov Éva durva kommenteket kapott, itt a válasza

Az olimpiai bajnok úszó úgy látszik, nem csak az élsport világában érzi jól magát. Risztov Éva lubickol új szerepében, aki Lovász László helyét tölti be reggelente Bochkor Gábor mellett a Retró Rádió műsorában, amely nem kis feladat. De ahogy az lenni szokott, az új műsorvezető nem mindenkinek tetszik. A legendás sportoló elárulta, mit szól a kritikákhoz.

Risztov Éva hétfő óta műsorvezetője hivatalosan a Retro Rádió reggeli műsorának (Fotó: Tumbász Hédi/Nemzeti Sport)

Risztov Éva külseje és stílusa a kommentelők kereszttüzébe került

Még csak pár napja vette át a távozó Lovász László helyét az úszó legenda, máris megtapasztalhatta, milyen az, ha a figyelem középpontjába kerül. Risztov Éva rengeteg kommentet kap, amiben persze vannak nagyon pozitívak is, de sok bántó is, ezekből idézünk:

„Szeretettel üdvözöllek benneteket! Jó reggelt, szép napot Mindenkinek! Évinek sok sikert!”



„Szerintem nagyon szuper Évi, kiegészíti Bochkor Gábor egyedi stílusát”



„Hajrá Évi! Humort várunk!”



„Gyönyörű Évi és imádom a humorát”



„Èvi nem ebbe a műsorba való. A hangja borzasztó és nagykèpű”



„Baromi gyenge”



„Sajnálom, Éva iszonyat”

Risztov Éva Bochkor Gábor mellett védte meg magát

Ilyen és ehhez hasonló kommentek árasztják el napok óta a Retro Rádió Bochkor Facebook oldalát. De amin a legendás rádiós a legjobban kiakadt, az az, hogy voltak, akik Risztov Éva külsejébe álltak bele, miszerint rá sem ismerni az egykori csinos úszóra. Bochkor azonnal rá is szólt a hallgatókra, pontosabban a kanapéhuszárokra, hogy ezt azonnal hagyják abba, de kolléganője – aki nemrég intim tetoválásáról vallott – megvédte saját magát.

Én felismerem a képességeimet és a hibáimat! Az egy nagyon fontos dolog, hogy ha a hallgatók szeretnék megírni, de nem kell! Tudom, hogy nézek ki. Képzeljétek el, elképesztőek az emberek! Megnézik a 20 évvel ezelőtti képemet, majd megnéznek most és azonnal rávágják: Hú, ez jól elhízott. Egyébként ha bárki megnézi a 20 évvel ezelőtti fotóját, kicsi az esélye, hogy ugyanúgy néz ki. Szóval igen, így nézek ki, ilyen a hangom, nem kell szeretni, de bántani sem kell!