Bochkor: Risztov Éva durva kommenteket kapott, itt a válasza

Az olimpiai bajnok úszó úgy látszik, nem csak az élsport világában érzi jól magát. Risztov Éva lubickol új szerepében, aki Lovász László helyét tölti be reggelente Bochkor Gábor mellett a Retró Rádió műsorában, amely nem kis feladat. De ahogy az lenni szokott, az új műsorvezető nem mindenkinek tetszik. A legendás sportoló elárulta, mit szól a kritikákhoz.
Még csak pár napja vette át a távozó Lovász László helyét az úszó legenda, máris megtapasztalhatta, milyen az, ha a figyelem középpontjába kerül. Risztov Éva rengeteg kommentet kap, amiben persze vannak nagyon pozitívak is, de sok bántó is, ezekből idézünk:
„Szeretettel üdvözöllek benneteket! Jó reggelt, szép napot Mindenkinek! Évinek sok sikert!”
„Szerintem nagyon szuper Évi, kiegészíti Bochkor Gábor egyedi stílusát”
„Hajrá Évi! Humort várunk!”
„Gyönyörű Évi és imádom a humorát”
„Èvi nem ebbe a műsorba való. A hangja borzasztó és nagykèpű”
„Baromi gyenge”
„Sajnálom, Éva iszonyat”
Ilyen és ehhez hasonló kommentek árasztják el napok óta a Retro Rádió Bochkor Facebook oldalát. De amin a legendás rádiós a legjobban kiakadt, az az, hogy voltak, akik Risztov Éva külsejébe álltak bele, miszerint rá sem ismerni az egykori csinos úszóra. Bochkor azonnal rá is szólt a hallgatókra, pontosabban a kanapéhuszárokra, hogy ezt azonnal hagyják abba, de kolléganője – aki nemrég intim tetoválásáról vallott – megvédte saját magát.
Én felismerem a képességeimet és a hibáimat! Az egy nagyon fontos dolog, hogy ha a hallgatók szeretnék megírni, de nem kell! Tudom, hogy nézek ki. Képzeljétek el, elképesztőek az emberek! Megnézik a 20 évvel ezelőtti képemet, majd megnéznek most és azonnal rávágják: Hú, ez jól elhízott. Egyébként ha bárki megnézi a 20 évvel ezelőtti fotóját, kicsi az esélye, hogy ugyanúgy néz ki. Szóval igen, így nézek ki, ilyen a hangom, nem kell szeretni, de bántani sem kell!
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.