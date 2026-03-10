Valóságos csoda! Túlélte a rákot és gyermeket szült az édesanya

Több, mint három éve egy méhnyakrákból felépült, ma már édesanya, adományozott embriók segítségével világra hozta gyermekét. A két család azóta, olyan szoros viszonyt ápol, amelyet azelőtt el sem tudtak volna képzelni.

Adományozott embriók segítségével hozta világra gyermekét az édesanya Fotó: jannoon028 / Forrás: Freepik.com

Az édesanya még a rákból is felépült

Tamika Feldert és Rocky Campbell-t, illetve Ginny és Sean Marable-t nem más, mint a kis Chayton születése hozta össze.

Én ezt a mi Modern családunknak hívom

- mondja Tamika Felder, akinek a fia vér szerinti testvére a Marable házaspár ötéves ikreinek, Emmettnek és Grantnek.

„Ez mindenképpen példaértékű lehet abban, hogyan alkothatja meg az ember a saját családi egységét.”

Rocky Campbellnek már van egy felnőtt lánya, Zakiya, de Tamika szerint most vált igazán egésszé a családjuk.

2001-ben az akkor 25 éves Tamika nem látott sok esélyt, mikor méhnyakrákot diagnosztizáltak nála. Eltávolították a méhét, mielőtt még meddőségi kezeléseken vett volna részt. A műtétre szükség volt ahhoz, hogy megmentsék az életét, de Tamika mélyponton érezte magát, karrierje és személyes törekvései miatt. Úgy érezte, minden hiábavaló volt - számol be róla a People.

2005-ben tünetmentes lett a rákja, jótékonysági szervezetet is alapított, Cervivor néven, hogy segítse a méhnyakrákos betegeket. 2021 tavaszán Ginny váratlanul felkereste, miután értesült történetéről a szervezeten keresztül. Ginny szintén túlélte a méhnyakrákot és felajánlotta, hogy segít Tamika-nak, annak ellenére, hogy a két nő még soha az életben nem látták egymást, mivel Ginny Oregonban, Tamika pedig Marylandben élt. Ginny még 2017-ben a méheltávolítása előtt lefagyaszthatta embrióit. Tudta, hogy termékenységének megőrzésének lehetőségét nem mindenki kapta meg úgy, ahogyan ő.

Tamikától megtagadták a lehetőséget, hogy ugyanezt tegye. Seannal beszéltünk róla, és ő nagyon nyitott volt az embrióink felajánlásának ötletére, tekintve mindazt, amit Ginny tett a közösségért.

Tamika végül béranya segítségével vállalta a terhességet. Bár a két család külön él, de rendszeresen üzennek egymásnak, évente étszer pedig találkoznak is.