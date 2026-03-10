Valóságos csoda! Túlélte a rákot és gyermeket szült az édesanya

Több, mint három éve egy méhnyakrákból felépült, ma már édesanya, adományozott embriók segítségével világra hozta gyermekét. A két család azóta, olyan szoros viszonyt ápol, amelyet azelőtt el sem tudtak volna képzelni.
Tamika Feldert és Rocky Campbell-t, illetve Ginny és Sean Marable-t nem más, mint a kis Chayton születése hozta össze.
Én ezt a mi Modern családunknak hívom
- mondja Tamika Felder, akinek a fia vér szerinti testvére a Marable házaspár ötéves ikreinek, Emmettnek és Grantnek.
„Ez mindenképpen példaértékű lehet abban, hogyan alkothatja meg az ember a saját családi egységét.”
Rocky Campbellnek már van egy felnőtt lánya, Zakiya, de Tamika szerint most vált igazán egésszé a családjuk.
2001-ben az akkor 25 éves Tamika nem látott sok esélyt, mikor méhnyakrákot diagnosztizáltak nála. Eltávolították a méhét, mielőtt még meddőségi kezeléseken vett volna részt. A műtétre szükség volt ahhoz, hogy megmentsék az életét, de Tamika mélyponton érezte magát, karrierje és személyes törekvései miatt. Úgy érezte, minden hiábavaló volt - számol be róla a People.
2005-ben tünetmentes lett a rákja, jótékonysági szervezetet is alapított, Cervivor néven, hogy segítse a méhnyakrákos betegeket. 2021 tavaszán Ginny váratlanul felkereste, miután értesült történetéről a szervezeten keresztül. Ginny szintén túlélte a méhnyakrákot és felajánlotta, hogy segít Tamika-nak, annak ellenére, hogy a két nő még soha az életben nem látták egymást, mivel Ginny Oregonban, Tamika pedig Marylandben élt. Ginny még 2017-ben a méheltávolítása előtt lefagyaszthatta embrióit. Tudta, hogy termékenységének megőrzésének lehetőségét nem mindenki kapta meg úgy, ahogyan ő.
Tamikától megtagadták a lehetőséget, hogy ugyanezt tegye. Seannal beszéltünk róla, és ő nagyon nyitott volt az embrióink felajánlásának ötletére, tekintve mindazt, amit Ginny tett a közösségért.
Tamika végül béranya segítségével vállalta a terhességet. Bár a két család külön él, de rendszeresen üzennek egymásnak, évente étszer pedig találkoznak is.
„Unokatestvérekként neveljük a fiúkat” - mondja Tamika. Chayton ma már táncos bulikra jár és arról álmodik, hogy pilóta lesz, édesanyja pedig kimondhatatlanul büszke rá. Állítása szerint fiának köszönhetően jobb ember lett.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.