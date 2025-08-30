„Negyvenévesen nem kell befeküdni a koporsóba!” – Dr. Makai Gábor pszichológus a szerelemről és újrakezdésről 40 felett

Az újrakezdés 40 felett sokszor tabutéma – különösen, ha párkapcsolatról, szerelemről, intimitásról van szó. Pedig egyre több ember érzi úgy: valami másra vágyik. De a múlt, a csalódások, a félelem, az idő múlása sokszor bénító hatású.

„Negyvenévesen nem kell befeküdni a koporsóba!” – Dr. Makai Gábor pszichológus a szerelemről, újrakezdésről és bátorságról 40 felett

Szerelem 40 felett – Újrakezdési tanácsok a pszichológustól

Dr. Makai Gábor klinikai szakpszichológust arról kérdeztük, mi történik az emberrel 40 felett, amikor a szív ügyeiről van szó. Meglepően őszinte válaszokat kaptunk – néha fájdalmasakat, de egyben nagyon felszabadítóakat is.

Miért olyan nehéz újra szerelembe esni 40 felett?

Az első gondolatom az, hogy ennek az életkornak vannak sajátosságai, és más a dinamikája, ahogyan ismerkedik egy negyvenes, mint ahogyan egy húszéves” – mondja Dr. Makai Gábor.

„Elsőre nehéznek tűnik, de sokszor inkább azoknak a példáit látjuk, akik rugalmatlanul, passzívan állnak hozzá a kérdéshez. Elárasztják őket a múltbéli negatív tapasztalatok.”

Pedig a kor nem csak hátrány: „Negyven évesen sok tapasztalatunk van. Jobb esetben érettebbek vagyunk, nagyobb az önismeretünk, és pontosabban tudjuk, mit keresünk. Ez komoly előny.”

De a múlt sebeiből nehéz szabadulni…

„A múlt élményei – válás, veszteség, elhagyás – mély nyomot hagynak, és meghatározzák a választásainkat” – figyelmeztet a szakember. „A kötődési minták gyakran ismétlődnek: hajlamosak vagyunk ugyanolyan embert választani, mint korábban – még akkor is, ha az nem volt jó.”

A leggyakoribb akadály mégis a félelem.

Sokan félnek újra elindulni. Falakat húznak, elszigetelődnek. Azt érzik: minek próbálkozzak, ha úgyis ugyanaz történik megint?”

Mi a különbség az egyedüllét és a magány között?

„Fontos különbséget tenni: az, hogy valaki egyedül van, nem egyenlő azzal, hogy magányos” – emeli ki Dr. Makai. „Egy egyedülálló ember lehet kiegyensúlyozott, elégedett. A magányos ember viszont kapcsolódni szeretne, de nem tud. Kudarcokat él meg, és nem érti, miért.” Ez a belső feszültség gyakran megakadályozza, hogy nyitni tudjunk a világ felé – és önmagunk felé is.

Sokan benne ragadnak egy rossz kapcsolatban. Miért?

„Legtöbbször a félelem miatt” – mondja a pszichológus. „Sokan azt mondják: nem fogok találni jobbat. Nőknél gyakori, hogy a gyerekvállalással kapcsolatos időnyomás is megjelenik: „inkább maradok, legalább lesz gyerekem” – modják. Mások a gyerek mögé bújnak: „Nem akarom, hogy a gyerekem sérüljön.” Csakhogy közben a saját életüket áldozzák fel. „Sokszor ezek a kapcsolatok kívülről működőképesnek tűnnek – de belül már rég halottak. Működtetik, de nincsenek érzelmek. Ez a kapcsolat börtöne.”