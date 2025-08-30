„Negyvenévesen nem kell befeküdni a koporsóba!” – Dr. Makai Gábor pszichológus a szerelemről és újrakezdésről 40 felett

Az újrakezdés 40 felett sokszor tabutéma – különösen, ha párkapcsolatról, szerelemről, intimitásról van szó. Pedig egyre több ember érzi úgy: valami másra vágyik. De a múlt, a csalódások, a félelem, az idő múlása sokszor bénító hatású.
Dr. Makai Gábor klinikai szakpszichológust arról kérdeztük, mi történik az emberrel 40 felett, amikor a szív ügyeiről van szó. Meglepően őszinte válaszokat kaptunk – néha fájdalmasakat, de egyben nagyon felszabadítóakat is.
Az első gondolatom az, hogy ennek az életkornak vannak sajátosságai, és más a dinamikája, ahogyan ismerkedik egy negyvenes, mint ahogyan egy húszéves” – mondja Dr. Makai Gábor.
„Elsőre nehéznek tűnik, de sokszor inkább azoknak a példáit látjuk, akik rugalmatlanul, passzívan állnak hozzá a kérdéshez. Elárasztják őket a múltbéli negatív tapasztalatok.”
Pedig a kor nem csak hátrány: „Negyven évesen sok tapasztalatunk van. Jobb esetben érettebbek vagyunk, nagyobb az önismeretünk, és pontosabban tudjuk, mit keresünk. Ez komoly előny.”
„A múlt élményei – válás, veszteség, elhagyás – mély nyomot hagynak, és meghatározzák a választásainkat” – figyelmeztet a szakember. „A kötődési minták gyakran ismétlődnek: hajlamosak vagyunk ugyanolyan embert választani, mint korábban – még akkor is, ha az nem volt jó.”
A leggyakoribb akadály mégis a félelem.
Sokan félnek újra elindulni. Falakat húznak, elszigetelődnek. Azt érzik: minek próbálkozzak, ha úgyis ugyanaz történik megint?”
„Fontos különbséget tenni: az, hogy valaki egyedül van, nem egyenlő azzal, hogy magányos” – emeli ki Dr. Makai. „Egy egyedülálló ember lehet kiegyensúlyozott, elégedett. A magányos ember viszont kapcsolódni szeretne, de nem tud. Kudarcokat él meg, és nem érti, miért.” Ez a belső feszültség gyakran megakadályozza, hogy nyitni tudjunk a világ felé – és önmagunk felé is.
„Legtöbbször a félelem miatt” – mondja a pszichológus. „Sokan azt mondják: nem fogok találni jobbat. Nőknél gyakori, hogy a gyerekvállalással kapcsolatos időnyomás is megjelenik: „inkább maradok, legalább lesz gyerekem” – modják. Mások a gyerek mögé bújnak: „Nem akarom, hogy a gyerekem sérüljön.” Csakhogy közben a saját életüket áldozzák fel. „Sokszor ezek a kapcsolatok kívülről működőképesnek tűnnek – de belül már rég halottak. Működtetik, de nincsenek érzelmek. Ez a kapcsolat börtöne.”
Az önismeret. Ha valaki tudja, mit akar megélni, és van ereje, motivációja, akkor tud váltani. De ez fájdalmas út.”
Dr. Makai Gábor szerint fontos lépés a tudatosítás: „Miért vagyok ebben a kapcsolatban? Mit ad? Mi hiányzik?”
Ha a partner nem nyitott a változásra, jön a következő lépés: „A fájdalmas nemet mondás – ami ugyanakkor új dimenziót nyithat.”
„A nők többsége ebben az életkorban már anyuka. A gyerek nehezítő tényező lehet: el merjünk-e válni, fel merjük-e vállalni, hogy valami másra vágyunk?” – mondja a szakember.
„Gyakori, hogy az anyaság mögé bújva nem mernek kilépni. A biztonságot választják, a családi egységet próbálják fenntartani, de közben kiüresednek.” Egy idő után sokan máshol keresnek megerősítést: „Egy páciensem azt mondta, hogy egy viszonyban újra nőnek érzi magát. Nem a szex a lényeg, hanem a figyelem, a kapcsolódás.”
Első lépés: írjuk le, hogy kik vagyunk, mit akarunk, mit keresünk. A tudatosítás nagyon fontos” – mondja Dr. Makai Gábor. „Ezután nézzük meg, milyen eszközeink vannak. Ma az online tér lehet az egyik megoldás.”
Sokan idegenkednek tőle. „Az egyik páciensem például azt mondta: neki erre nincs ideje, ő nem társalkodónő. Készített egy szűrőlistát. Ha valaki nem felel meg, nem is ír neki. Ilyen volt például, hogy nem lehet házas, nem dohányozhat, és legyen diplomás.”
Bár a szakember szerint „ez néha túlzottan teljesítménycentrikus megközelítés”, de a tudatosság értékes lehet: „Ha valaki tudja, mit akar, és ezt következetesen képviseli, nagyobb eséllyel talál partnert.”
„A régi barátok, közösségek újraépítése fontos. Ha valaki minden kapcsolatát megszakította, akkor nem csak párkapcsolatot, de bármilyen kapcsolódást nehéz lesz újra megtalálni.”
„El kell kezdeni újra emberek között lenni. Legyen az egy edzőterem, táncóra, akár közösségi esemény – a lényeg, hogy lássanak. Nem ciki felvenni a kapcsolatot régi ismerősökkel sem. Vegyük észre, hogyan megyünk végig az utcán. Lesütött szemmel, vagy nyitottan? Milyen a kisugárzásunk? Ezek mind számítanak.”
A kompromisszum nagyon fontos. A negyvenes-ötvenes korosztály már tud kompromisszumot kötni. Nem kell tökéletesnek lennie a másiknak” – mondja Dr. Makai Gábor.
„Fiatalon sokszor irreális elvárásaink vannak. Idővel az érettség abban is megmutatkozik, hogy látjuk: senki nem tökéletes. De ha a másik fontos dolgokban passzol hozzánk, az már elég lehet. Nem kell, hogy minden kis részlet stimmeljen – ha a lényeg működik, az elég lehet a boldogsághoz.
„Tudok-e vele kapcsolódni? Látom-e őt emberként, tudunk-e együtt növekedni? A tartós kapcsolat nem a tökéletességen múlik, hanem azon, hogy két ember hajlandó-e egymásért tenni – mondja a szakértő.
„Azt, hogy negyvenévesen nem kell befeküdni a koporsóba. Ez még egy teljes élet. Rengeteg dolog várhat még az emberre: új szerelem, új élmények, új kapcsolódások – de ehhez dönteni kell. Aki változást akar, annak tennie is kell érte.”
„A falakat mi húzzuk magunk köré – de le is bonthatjuk őket. Ehhez néha segítség kell, néha idő, néha fájdalmas szembenézés. De nem lehetetlen. Sokszor épp az válik szabaddá, aki el meri engedni azt, ami már nem szolgálja őt.”
Az életközepi válság – amit sokan csendben élnek meg – nem feltétlenül krízis, hanem lehetőség is. Dr. Makai Gábor szavai emlékeztetnek arra, hogy bár az idő múlik, az ember fejlődhet, tanulhat – és újra érezheti, hogy él.
Az élet második fele nem a lemondásról kell, hogy szóljon. Hanem arról, hogy végre elég érettek vagyunk ahhoz, hogy igazán önmagunk legyünk – és ehhez olyan kapcsolatot válasszunk, ami valóban emel.”
Nézd meg a szakértő egy másik interjúját:
Az alábbi cikkeinket se hagyd ki:
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.