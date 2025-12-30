Megtörte a csendet Kálloy Molnár Péter özvegye: "Nagyon meg akart gyógyulni"

Az egész országot sokként érte a hír, hogy mindössze 55 éves korában elhunyt Kálloy Molnár Péter. A fantasztikus színész hasnyálmirigyrákkal küzdött, amelyről idén tavasszal kapta meg a lesújtó diagnózist, és bár minden erejével küzdött, végül a betegség győzedelmeskedett. Özvegye, Lestár Ágnes nemrég egy hazai lapnak nyilatkozott arról, hogyan élték meg a diagnózist: mint mondta, teljesen váratlanul érte őket a betegség, ám azt gondolta, miután a színész korábban túljutott egy szívrohamon is, ezt is le fogják küzdeni.

Megszólalt Kálloy Molnár Péter özvegye, Lestár Ágnes / Fotó: Gábor Zoltán / Bors

Megrázó vallomást tett Kálloy Molnár Péter özvegye

Lestár Ágnes kiemelte, mekkora lelki erővel fogadta a diagnózist Kálloy Molnár Péter, aki nem omlott össze, ehelyett egy elképesztő túlélési ösztön kapcsolt be nála.

Annyi hitet és erőt, ami Pecában volt, még soha nem láttam. Pedig huszonhét évig éltünk együtt. Nagyon meg akart gyógyulni. És az első pillanattól fogva mindannyian hittünk ebben

- tette hozzá az özvegy, aki azt is elárulta, a környezetükből nagyon kevesen tudtak arról, hogy a színész rákban szenved, és, amennyire csak lehetett, igyekeztek titokban tartani.

Kálloy Molnár Péter élete utolsó napjait kórházban töltötte, ám a család még ekkor is hitt abban, hogy meggyógyul.

Lényegében december 1-jén reggel is úgy mentünk be a gyerekekkel hozzá, hogy nemsokára hazamegyünk. Együtt. Aztán szóltak az orvosok, hogy itt az idő, el kell köszönnünk tőle. Abban a pillanatban értettem meg, hogy el kell őt engednem. Mert eddig valószínűleg miattam nem ment el. Próbáltam nagylelkű lenni. Jó fej. Önzetlen. Felülkerekedni önmagamon, és azt mondani: ‘Nyugodtan menj, ha menned kell.’ Ezzel tudtam a leginkább bizonyítani, hogy szeretem. Ha nem teszem meg, tudom, még maradt volna. Percekre, órákra, napokra. De egyszer el kellett engedni a kezét, a lelkét. Ez ugyanolyan fennkölt pillanat volt, mint egy születésé. Ilyenkor ugyanis megtapasztalja az ember, hogy köze van a világmindenséghez. Egy tettel, egy szóval, az elengedéssel. Én legalábbis nagyon hiszek ebben. Éppen ezért volt fájdalmas

- mondta el Lestár Ágnes.