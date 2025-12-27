Félrelépés pszichológiája: mit árul el rólunk a szeretői kapcsolat? Pszichológus árulja el a választ

Egy kényelmetlen, mégis sokakat érintő témáról kérdeztük dr. Makai Gábor klinikai szakpszichológust. Vajon mi húzódik a szeretői viszony hátterében? Lássuk a félrelépés pszichológiáját!

Dr. Makai Gáborral a szeretői viszony pszichológiájáról beszélgettünk

Fotó: TV2

A szeretői státusz nem csak titkos szenvedély: sok esetben menekülés a rosszul működő párkapcsolatból.

A félrelépés mögött gyakran önbizalomhiány, kötődési zavarok és érzelmi hiány áll, ami hosszú távon stresszt okoz.

A viszonyból történő kilépéshez fontos felismerni, hogy többet érdemlünk, és tudatosan keresni a stabil, mély kapcsolat lehetőségét.

A szeretői viszony pszichológiája a szakértő szemével

Miért megy bele valaki egy viszonyba?

„Az első, ami fontos, hogy megértsük a szeretői státusz mögöttes tartalmát” – mondja dr. Makai Gábor. A szakértő szerint sok esetben a félrelépés egyfajta menekülés: a rosszul működő párkapcsolatból próbálunk kitérni, és ideiglenesen megkapni azt, ami hiányzik. Ez lehet figyelem, intimitás vagy elismerés, amit a saját kapcsolatunkban nem érzünk.

A szeretői viszonyban élni azonban hosszú távon nem kielégítő:

Ez a szerep ideiglenes boldogságot ad, de a hiány továbbra is megmarad. Az ember gyakran önbizalomhiányt próbál pótolni, ami rövid távon működik, de hosszú távon stresszt és érzelmi bizonytalanságot okoz.”

A titkos kapcsolat pszichológiája

A megcsalás nem csupán fizikai vágyakról szól.

Az izgalom, a titok, a dopamin és adrenalin miatt az ember érzelmileg belebonyolódik a szeretői kapcsolatba. A titkos viszony fenntartása függőséget is kialakíthat, mert az ideiglenes elismerés és szenvedély újra és újra visszahúzza a feleket.”

– magyarázza dr. Makai.

Sokan azt gondolják, hogy a szeretői viszonyban minden a szenvedélyről szól, de a valóság más: a biztonságérzet alacsony, és a kapcsolódás felszínes.

A szeretői státuszban nincs valódi elköteleződés, a kapcsolatok nem tudnak mélyülni”

– mondja a szakértő. Heti vagy havi egy-két óra együtt ehhez nem elég.

Gyerekkori minták és kötődési zavarok

A szakember szerint azok, akik hosszú ideig maradnak a szeretői státuszban, gyakran kötődési zavarokkal küzdenek.