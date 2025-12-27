Félrelépés pszichológiája: mit árul el rólunk a szeretői kapcsolat? Pszichológus árulja el a választ

Egy kényelmetlen, mégis sokakat érintő témáról kérdeztük dr. Makai Gábor klinikai szakpszichológust. Vajon mi húzódik a szeretői viszony hátterében? Lássuk a félrelépés pszichológiáját!
„Az első, ami fontos, hogy megértsük a szeretői státusz mögöttes tartalmát” – mondja dr. Makai Gábor. A szakértő szerint sok esetben a félrelépés egyfajta menekülés: a rosszul működő párkapcsolatból próbálunk kitérni, és ideiglenesen megkapni azt, ami hiányzik. Ez lehet figyelem, intimitás vagy elismerés, amit a saját kapcsolatunkban nem érzünk.
A szeretői viszonyban élni azonban hosszú távon nem kielégítő:
Ez a szerep ideiglenes boldogságot ad, de a hiány továbbra is megmarad. Az ember gyakran önbizalomhiányt próbál pótolni, ami rövid távon működik, de hosszú távon stresszt és érzelmi bizonytalanságot okoz.”
A megcsalás nem csupán fizikai vágyakról szól.
Az izgalom, a titok, a dopamin és adrenalin miatt az ember érzelmileg belebonyolódik a szeretői kapcsolatba. A titkos viszony fenntartása függőséget is kialakíthat, mert az ideiglenes elismerés és szenvedély újra és újra visszahúzza a feleket.”
– magyarázza dr. Makai.
Sokan azt gondolják, hogy a szeretői viszonyban minden a szenvedélyről szól, de a valóság más: a biztonságérzet alacsony, és a kapcsolódás felszínes.
A szeretői státuszban nincs valódi elköteleződés, a kapcsolatok nem tudnak mélyülni”
– mondja a szakértő. Heti vagy havi egy-két óra együtt ehhez nem elég.
A szakember szerint azok, akik hosszú ideig maradnak a szeretői státuszban, gyakran kötődési zavarokkal küzdenek.
Ez visszavezethető a gyerekkorra: a szülőkkel való kapcsolat, a biztonságos kötődés hiánya sokszor ambivalens vagy elkerülő mintát alakít ki, amelyet felnőttként a párkapcsolatokban is továbbviszünk.”
Az ilyen minták miatt a félrelépés sokszor a könnyebb út: nem kell teljesen megnyílni, kevésbé kell kockáztatni az elutasítást vagy a sérülést. „A felszínesség, a titok és a kontroll érzése miatt sokan úgy érzik, hogy itt biztonságban vannak, holott valójában érzelmi kockázatot vállalnak” – teszi hozzá dr. Makai Gábor.
Egy viszony ideiglenes boldogságot adhat, de hosszú távon torzíthatja a személyiséget. „Az ember önmagát csapja be, hiszen a látszat boldogságot fenntartja, de nem éli meg azt a mély érzelmi biztonságot, amit egy stabil párkapcsolat nyújthatna” – mondja a klinikai szakpszichológus.
Az első lépés mindig az, hogy elhiggyük: többet érdemlünk, mint a titkos viszony ideiglenes örömei”
– hangsúlyozza dr. Makai Gábor.
A szakértő szerint fontos tudatosítani a helyzetet, és elkerülni azokat a kapcsolatokat, amelyek csak ideiglenesen erősítik az önértékelést. Pszichológushoz fordulni, a saját önbizalmat helyreállítani, és nyitottan keresni a valódi párkapcsolat lehetőségét mind segíthetnek abban, hogy valaki kilépjen a félrelépés csapdájából.
