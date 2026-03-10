Ukrán aranykonvojNagy Duett 2026HáborúHáborúellenes Gyűlés
Védett ár: a 95-ös benzin és a dízel esetében is 24 forinttal kapjuk olcsóbban az üzemanyagot jelenleg

PUBLIKÁLÁS: 2026. március 10. 14:23 / FRISSÍTÉS: 2026. március 10. 14:24
Három kormányrendelet jelent meg az energiaválság kezeléséről. A kormány bevezeti az üzemanyagok úgynevezett védett árát, a stratégiai készletek felszabadításával igyekszik biztosítani az ellátást. Mutatjuk, mekkora különbözetet jelent ez a benzin és a dízel árában.
A szabályozás szerint a 95-ös benzin legfeljebb 595, a gázolaj pedig 615 forintba kerülhet literenként, miközben a kormány a teljes ellátási láncban rögzített árakkal és tartalékkészletek piacra engedésével próbálja stabilizálni az üzemanyagpiacot. Mutatjuk, ez mekkora különbséget jelent a piaci árakhoz képest.

Jelentős különbséget jelent a benzin és a gázolaj védett ára.
A benzin és a gázolaj ára kilőtt, a kormány már intézkedik

A kormány egyik rendelete „a biztonsági kőolajtermék-készletek veszélyhelyzeti felhasználásáról” szól. Ennek értelmében a Magyar Szénhidrogén Készletező Szövetség 352 millió liter motorbenzint és 610 millió liter motorikus gázolajat bocsát a piacra – ezt három helyet tárolják. Ezeket a készleteket 2026. május 15-ig lehet felhasználni.

A kiskereskedelmi árakat védi a szabályozás; a 95-ös benzin literenként legfeljebb bruttó 595 forintért, míg a gázolaj legfeljebb 615 forintért értékesíthető.

Az alábbi táblázatban mutatjuk a különbözetet:

 Világpiaci ár 2026.03.10-től (Ft)Védett ár (Ft)
95-ös benzin

619

595

Dízel

639

615

Egy külön rendelet az üzemanyagok jövedéki adójának mértékét is módosítja. A lépéssel gyakorlatilag az Európai Unió által előírt minimumszintre csökkentik az üzemanyagok jövedéki adóját.

Ebben az időszakban felelőtlenség az, amit Volodimir Zelenszkij elnökkel karöltve akar a TISZA Párt: az olcsó orosz energiáról való leválást. Zelenszkij a Barátság kőolajvezeték lezárásával segíti Magyar Pétert és így avatkozik bele a választásokba. Orbán Viktor miniszterelnök megüzente, hogy ellenállnak a zsarolásoknak, még úgy is, hogy az ukrán elnök már személyesen őt fenyegette meg életveszélyesen. 

 

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
