Nagy korkülönbség egy párkapcsolatban: ezért működik vagy bukik el a pszichológus szerint

Párkapcsolat nagy korkülönbséggel? A szakértő szerint: „Nem a korkülönbség a fő baj – hanem ha valaki nem érti, hol tart a másik.” Dr. Makai Gábor klinikai szakpszichológussal beszélgettünk, aki tabuk nélkül elmondta a véleményét, hogy milyen veszélyek és előnyök rejlenek egy ilyen viszonyban, és mit tehet a szülő, ha nem rajong a gyermeke új partnerért annak kora miatt.

Dr. Makai Gábor klinikai szakpszichológussal a nagy korkülönbségű párkapcsolatok dinamikájáról beszélgettünk

Fotó: Shutterstock

Nem a korkülönbség a fő gond, hanem a felek érettsége és élethelyzete.

Az idősebb partnernél könnyen kialakulhat hatalmi fölény.

A kapcsolat sikere nyílt kommunikáción és megértésen múlik.

Párkapcsolat nagy korkülönbséggel: pszichológus mondja el a véleményét

A pszichológus szerint nem lehet egyszerűen kijelenteni, hogy a nagy korkülönbségű viszony „rossz” vagy „halálra van ítélve”.

Nem önmagában a korkülönbség a probléma. A kérdés az, hogy a két fél mennyire érett, és mennyire képesek ráhangolódni egymás élethelyzetére"

– mondja a pszichológus.

Teljesen más prioritások vezetik a különböző életszakaszokban lévő embereket: egy 20 éves épp karriert épít, önmagát keresi, egy 40-50 éves már stabil egzisztenciával, kiforrott identitással rendelkezik. Ha mindkét fél csak a saját szükségleteit nézi, és nem érti meg, hogy a másik miért működik máshogyan, akkor elkerülhetetlenek a konfliktusok.

Hatalmi különbség – a legveszélyesebb dinamika

Az idősebb fél sokszor többleterővel bír: tapasztalat, pénz, stabilitás – ezek mind az ő oldalára billentik a mérleg nyelvét.

Ha az idősebb fél nem veszi észre, hogy ezzel vissza tud élni, a fiatalabb partnerben félelem, alárendeltség, kiszolgáltatottság érzése is kialakulhat"

– figyelmeztet dr. Makai Gábor klinikai szakpszichológus.

Ez könnyen átcsúszhat egy apa-gyerek / anya-gyerek szerepbe, ami hosszú távon egyik félnek sem tesz jót. Gyakran mindkét oldalon sérült önértékelés áll a háttérben:

A fiatalabb sokszor önbizalomhiánnyal küzd, ezért megy bele az alárendelődő szerepbe. Az idősebb pedig gyakran a kötődéstől való félelmét kompenzálja azzal, hogy olyan partnert választ, aki őt idealizálja.”

– hangsúlyozz a szakértő.