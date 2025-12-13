Nagy korkülönbség egy párkapcsolatban: ezért működik vagy bukik el a pszichológus szerint

Párkapcsolat nagy korkülönbséggel? A szakértő szerint: „Nem a korkülönbség a fő baj – hanem ha valaki nem érti, hol tart a másik.” Dr. Makai Gábor klinikai szakpszichológussal beszélgettünk, aki tabuk nélkül elmondta a véleményét, hogy milyen veszélyek és előnyök rejlenek egy ilyen viszonyban, és mit tehet a szülő, ha nem rajong a gyermeke új partnerért annak kora miatt.
A pszichológus szerint nem lehet egyszerűen kijelenteni, hogy a nagy korkülönbségű viszony „rossz” vagy „halálra van ítélve”.
Nem önmagában a korkülönbség a probléma. A kérdés az, hogy a két fél mennyire érett, és mennyire képesek ráhangolódni egymás élethelyzetére"
– mondja a pszichológus.
Teljesen más prioritások vezetik a különböző életszakaszokban lévő embereket: egy 20 éves épp karriert épít, önmagát keresi, egy 40-50 éves már stabil egzisztenciával, kiforrott identitással rendelkezik. Ha mindkét fél csak a saját szükségleteit nézi, és nem érti meg, hogy a másik miért működik máshogyan, akkor elkerülhetetlenek a konfliktusok.
Az idősebb fél sokszor többleterővel bír: tapasztalat, pénz, stabilitás – ezek mind az ő oldalára billentik a mérleg nyelvét.
Ha az idősebb fél nem veszi észre, hogy ezzel vissza tud élni, a fiatalabb partnerben félelem, alárendeltség, kiszolgáltatottság érzése is kialakulhat"
– figyelmeztet dr. Makai Gábor klinikai szakpszichológus.
Ez könnyen átcsúszhat egy apa-gyerek / anya-gyerek szerepbe, ami hosszú távon egyik félnek sem tesz jót. Gyakran mindkét oldalon sérült önértékelés áll a háttérben:
A fiatalabb sokszor önbizalomhiánnyal küzd, ezért megy bele az alárendelődő szerepbe. Az idősebb pedig gyakran a kötődéstől való félelmét kompenzálja azzal, hogy olyan partnert választ, aki őt idealizálja.”
– hangsúlyozz a szakértő.
Ez a dinamika akár évekig is fennmaradhat – éppen azért, mert paradox módon „illeszkednek” a sérüléseik.
Semmi jót… és ez probléma! A párok sokszor közös ellenséggel találják szemben magukat:
„A stigma, a rosszalló pillantások, a pletykák folyamatos szorongást generálnak” – mondja a szakértő.
Ez érzékennyé, túlzóan óvatossá, magyarázkodóvá teheti őket – és még az amúgy jól működő kapcsolatokat is megterhelheti.
Sokszor épp a korkülönbségből fakadnak előnyök:
A fiatalabb partner megéli a stabilitást, ami egészséges esetben erősíti az önbizalmát és motiválja az életcéljai elérésében. Az idősebb újra „fiatalnak” érzi magát, megéli a gondoskodás örömét, felfrissül.”
A probléma ott kezdődik, amikor az idősebb partnerben szorongás jelenik meg: „Sok idősebb fél attól retteg, hogy „nem elég jó”, „öreg”, „előbb-utóbb úgyis elhagyják. Ha ez a szorongás uralja a kapcsolatot, az komoly rizikó faktor” – emeli ki a szakértő.
A szakértő szerint a szülők gyakran saját félelmeikből reagálnak: a társadalmi elvárások, a „mit szól majd a szomszéd?”, a pánik gombnyomásra aktiválódik.
A szülők ilyenkor sokszor felszínesen ítélnek. A legfontosabb, hogy ismerjék meg a párt – nem csak a saját gyereküket, hanem annak partnerét is."
A kötődés idővel gyakran átírja az első megdöbbenést.
Mi van akkor, ha egy 50-es férfi egy 20 éves lánnyal jön össze, és a fiatalnak így kimaradnak a szerelmi csalódások, az ismerkedés és az önállósodás?
„Ha a fiatalban óriási a hiány, és azért menekül ebbe a kapcsolatba, akkor az nem lesz életre szóló" – mondja a pszichológus.
A lényeg az, hogy a fiatal milyen viszonyban áll önmagával, és mennyire tud reflektálni a saját motivációira. Ha csak „gyerekszerepbe bújik”, akkor a kapcsolatnak előbb-utóbb vége lesz. Ha viszont tudatos, érett módon lép bele, akkor ugyanúgy esélye van a boldogságra, mint egy azonos korú párnak”
– állítja a pszichológus.
A nyílt kommunikáció és folyamatos újrahuzalozás elengedhetetlen. A szakértő szerint a nagy korkülönbségű kapcsolatok legfontosabb túlélési stratégiája a rendszeres, tabumentes beszélgetés.
Beszélni kell az életkori különbségből fakadó eltérésekről, félelmekről, vágyakról, jövőképről. Ez ad valódi alapot a közös jövőhöz.”
Két érett, önmagát ismerő ember között a korkülönbség csak egy faktor, nem pedig ítélet. Ha azonban éretlenség, hatalmi játszma, szorongás vagy kompenzálás húzódik meg a háttérben, akkor a különbség hamar törésvonalat hoz létre és a szakítás elkerülhetetlen.
