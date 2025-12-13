Balázs PéterTisza-Adó14. havi nyugdíjHáborúellenes Gyűlés
Nagy korkülönbség egy párkapcsolatban: ezért működik vagy bukik el a pszichológus szerint

PUBLIKÁLÁS: 2025. december 13. 08:15
párkapcsolatpszichológus
Egy 20 éves lány egy 50 éves férfival jár – a család kiborul, a szomszédok összesúgnak, a pár pedig egyre feszültebb. Ismerős helyzet? Az ilyen kapcsolatok megítélése a mai napig negatív, pedig – állítja a pszichológus – önmagában nem a számok döntik el, működhet-e egy párkapcsolat nagy korkülönbséggel vagy sem.
Bakk Lucia
A szerző cikkei

Párkapcsolat nagy korkülönbséggel? A szakértő szerint: „Nem a korkülönbség a fő baj – hanem ha valaki nem érti, hol tart a másik.” Dr. Makai Gábor klinikai szakpszichológussal beszélgettünk, aki tabuk nélkül elmondta a véleményét, hogy milyen veszélyek és előnyök rejlenek egy ilyen viszonyban, és mit tehet a szülő, ha nem rajong a gyermeke új partnerért annak kora miatt.  

Dr. Makai Gábor klinikai szakpszichológus, akivel arról beszélgettünk, hogyan működhet jól egy párkapcsolat nagy korkülönbséggel.
Dr. Makai Gábor klinikai szakpszichológussal a nagy korkülönbségű párkapcsolatok dinamikájáról beszélgettünk
Fotó:  Shutterstock 
  • Nem a korkülönbség a fő gond, hanem a felek érettsége és élethelyzete.  
  • Az idősebb partnernél könnyen kialakulhat hatalmi fölény.  
  • A kapcsolat sikere nyílt kommunikáción és megértésen múlik.

Párkapcsolat nagy korkülönbséggel: pszichológus mondja el a véleményét

A pszichológus szerint nem lehet egyszerűen kijelenteni, hogy a nagy korkülönbségű viszony „rossz” vagy „halálra van ítélve”.

Nem önmagában a korkülönbség a probléma. A kérdés az, hogy a két fél mennyire érett, és mennyire képesek ráhangolódni egymás élethelyzetére"  

– mondja a pszichológus.

Teljesen más prioritások vezetik a különböző életszakaszokban lévő embereket: egy 20 éves épp karriert épít, önmagát keresi, egy 40-50 éves már stabil egzisztenciával, kiforrott identitással rendelkezik. Ha mindkét fél csak a saját szükségleteit nézi, és nem érti meg, hogy a másik miért működik máshogyan, akkor elkerülhetetlenek a konfliktusok.

Hatalmi különbség – a legveszélyesebb dinamika

Az idősebb fél sokszor többleterővel bír: tapasztalat, pénz, stabilitás – ezek mind az ő oldalára billentik a mérleg nyelvét.

Ha az idősebb fél nem veszi észre, hogy ezzel vissza tud élni, a fiatalabb partnerben félelem, alárendeltség, kiszolgáltatottság érzése is kialakulhat"

– figyelmeztet dr. Makai Gábor klinikai szakpszichológus.

Ez könnyen átcsúszhat egy apa-gyerek / anya-gyerek szerepbe, ami hosszú távon egyik félnek sem tesz jót. Gyakran mindkét oldalon sérült önértékelés áll a háttérben:

A fiatalabb sokszor önbizalomhiánnyal küzd, ezért megy bele az alárendelődő szerepbe. Az idősebb pedig gyakran a kötődéstől való félelmét kompenzálja azzal, hogy olyan partnert választ, aki őt idealizálja.”

– hangsúlyozz a szakértő.

Ez a dinamika akár évekig is fennmaradhat – éppen azért, mert paradox módon „illeszkednek” a sérüléseik.

Mit gondol erről a társadalom?  

Semmi jót… és ez probléma! A párok sokszor közös ellenséggel találják szemben magukat:

„A stigma, a rosszalló pillantások, a pletykák folyamatos szorongást generálnak” – mondja a szakértő.

Ez érzékennyé, túlzóan óvatossá, magyarázkodóvá teheti őket – és még az amúgy jól működő kapcsolatokat is megterhelheti.

Van pozitív oldala is a nagy korkülönbségű párkapcsolatoknak

Sokszor épp a korkülönbségből fakadnak előnyök:

A fiatalabb partner megéli a stabilitást, ami egészséges esetben erősíti az önbizalmát és motiválja az életcéljai elérésében. Az idősebb újra „fiatalnak” érzi magát, megéli a gondoskodás örömét, felfrissül.”

A probléma ott kezdődik, amikor az idősebb partnerben szorongás jelenik meg: „Sok idősebb fél attól retteg, hogy „nem elég jó”, „öreg”, „előbb-utóbb úgyis elhagyják. Ha ez a szorongás uralja a kapcsolatot, az komoly rizikó faktor” – emeli ki a szakértő.  

Párkapcsolat nagy korkülönbséggel egyik példája, mikor a nő az idősebb és a férfi a fiatalabb.
Párkapcsolat nagy korkülönbséggel: ezért működik vagy bukik el a pszichológus szerint
Fotó: Dmytro Zinkevych /  Shutterstock 

Mit tegyen a szülő, ha nem tetszik neki a gyereke párja pusztán a kora miatt?

A szakértő szerint a szülők gyakran saját félelmeikből reagálnak: a társadalmi elvárások, a „mit szól majd a szomszéd?”, a pánik gombnyomásra aktiválódik.

A szülők ilyenkor sokszor felszínesen ítélnek. A legfontosabb, hogy ismerjék meg a párt – nem csak a saját gyereküket, hanem annak partnerét is."  

A pszichológus tanácsai:  

  • mondják el a véleményüket, de ne ítélkezzenek,  
  • legyenek jelen, ha baj van,  
  • közös programokkal teremtsenek kapcsolatot a párral.

A kötődés idővel gyakran átírja az első megdöbbenést.

Mi van akkor, ha egy 50-es férfi egy 20 éves lánnyal jön össze, és a fiatalnak így kimaradnak a szerelmi csalódások, az ismerkedés és az önállósodás?

„Ha a fiatalban óriási a hiány, és azért menekül ebbe a kapcsolatba, akkor az nem lesz életre szóló" – mondja a pszichológus.

A lényeg az, hogy a fiatal milyen viszonyban áll önmagával, és mennyire tud reflektálni a saját motivációira. Ha csak „gyerekszerepbe bújik”, akkor a kapcsolatnak előbb-utóbb vége lesz. Ha viszont tudatos, érett módon lép bele, akkor ugyanúgy esélye van a boldogságra, mint egy azonos korú párnak”

 – állítja a pszichológus.

Hogy lehet működőképes egy nagy korkülönbségű kapcsolat?

A nyílt kommunikáció és folyamatos újrahuzalozás elengedhetetlen. A szakértő szerint a nagy korkülönbségű kapcsolatok legfontosabb túlélési stratégiája a rendszeres, tabumentes beszélgetés.

Beszélni kell az életkori különbségből fakadó eltérésekről, félelmekről, vágyakról, jövőképről. Ez ad valódi alapot a közös jövőhöz.”

Két érett, önmagát ismerő ember között a korkülönbség csak egy faktor, nem pedig ítélet. Ha azonban éretlenség, hatalmi játszma, szorongás vagy kompenzálás húzódik meg a háttérben, akkor a különbség hamar törésvonalat hoz létre és a szakítás elkerülhetetlen.

