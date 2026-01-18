Így él Rupert, a minnesotai törpemalac, akinek a mindennapjait 51 ezren követik a TikTokon

Bence már kisgyerekkorától kezdve nagyon szerette a malacokat. Ehhez az is bőven hozzátett, hogy egy családi barátjuk egyszer befogadott egy kis vaddisznót, akit elhagyott az anyukája. A tanyán élő gazda felnevelte, így amikor nála járt Bence kisgyerekként, gyakorlatilag végignézte, milyen egy ilyen élőlényről gondoskodni. Innen már egyenes út vezetett oda, hogy Bencének saját minnesotai törpemalaca legyen.
Számára a világ legtermészetesebb dolga volt az, hogy simogatja, ráfekszik, vakargatja a kis disznót, aki a barátjává vált. Ekkor döntötte el, hogy ha felnő, neki is lesz egy, méghozzá háziállatként. Ez így is történt: 2017-ben Bence beszerzett egy minnesotai törpemalacot.
– Rupert akkor volt körülbelül négyhetes, és nevelgetni kezdtem. Velem élt a házban, mint egy háziállat. Mivel én alapvetően social médiával és videózással, fotózással foglalkozom, teljesen adta magát, hogy ha van egy ennyire jó témám, akkor mindenképpen csinálok neki egy Facebook oldalt. Pár héten belül ez teljesen berobbant, Rupert sztárrá vált. Televíziók forgattak velünk, egyre több lett a követője. Az emberek imádták, hogy Rupert befekszik az ágyamba, sétál velem az utcán, jön velünk nyaralni – mesél Bence az első évekről.
A minnesotai törpemalac annyira népszerű lett, hogy gazdája könyvet is írt róla, Rupert Malac bölcsességei címen, de már pólókon és bögréken is szerepel. Bence vicces és kreatív videókon mutatta be a mindennapjaikat, de közben hamar edukációs platformmá nőtte ki magát az oldal, hiszen a malactartás nem való mindenkinek.
Bence sok posztot szentel az oldalon annak, hogy a malactartás nehézségeit is bemutassa.
– Nagyon fontos leszögezni, hogy ez az egész otthon, a házban az emberek 99%-nak nem való. Hiába rakok ki az oldalra aranyos és vicces videókat, én mindenkit lebeszélek a malactartásról. Ez ugyanis egy életforma. A malac teljesen felforgatja az ember életét és hatalmas türelmet, felelősségtudatot igényel. Az első időkben 0-24-ben vele kell lenni. Én magammal vittem mindenhová és a munkámban is home office-t kértem, hogy vele lehessek otthon. De volt, hogy a Balatonra mentem le vonattal és vittem őt a táskámban – részletezi Bence, aki hangsúlyozza, hogy hiába beszélünk törpemalacról, nem maradnak kicsik, hiába ígérgetik ezt a szaporítók.
– Az összes malac megnő minimum 50 kilósra, de 60-70-80 vagy akár 100 kilósok is lehetnek, hiába törpe fajták. A legtöbb ember azt gondolja, hogy majd mennyire cuki lesz, olyan kis ártalmatlan, tenyérnyi állat marad, de nem, ők megnőnek. Így ha valaki ilyen kedvencet szeretne, akkor arra fel kell tennie az életét. Egy törpemalac rombol, szétszed mindent, feltúrja a kertedet. Ahhoz, hogy valakinek olyan malacai legyenek, mint amilyet az oldalunkon is lát, ahhoz rengeteg időt el kell vele töltenie és tanítgatnia kell.
Az pedig a legalapvetőbb, hogy törpemalacot lakásban ne tartson senki, csakis kertes házban. Ugyanis az 50 kilós állatot már nem fogod tudni levinni a negyedikről sétálni, és az sem túl kellemes a szomszédoknak, amikor éjjel fejhangon elkezd visítani, mert ő éhes – fejti ki Bence és Andi, akik azt is elmondják, hogy egy ilyen törpe fajta akár 18-20 évig is élhet, így ez egy hosszú távú elköteleződés. Rombolásból pedig nem volt hiány Bencéék életében sem. Rupertnek például volt egy olyan időszaka, amikor mindenáron fészket akart rakni a házban, így bármit, amit talált összehordta egy halomba és befeküdt a közepére.
Amikor Bence és Andi megismerkedett egymással, mind a kettőjüknek volt már egy törpemalaca. Bence Rupertet, Andi pedig Dezsőt hozta a kapcsolatba, pár héten belül pedig magukhoz vettek még egy, közös malacot is, ő Karcsi. A házaspár elmondta, hogy ahány malac, annyi személyiség, így olyan a három röfivel való együttélés, mintha még három ember élne velük egy házban.
– Rupert már 9 éves és az a jellemző a malacokra, hogy 5-6 éves korukig nagyon sokat mozognak, rosszalkodnak, de utána megnyugodnak. Rupert, amíg kicsi volt nagyon szeleburdi és szociális volt. Rendszeresen tartottunk közönségtalálkozókat is, előfordult, hogy 150 ember eljött, csak, hogy láthassa őt, és készítsen vele egy közös fotót. Rupi pedig fürdőzött a figyelemben, nagyon élvezte. Ehhez képest mostanra már egy igazi, zsémbes, magának való úr lett. Karcsi viszont egy igazi rosszcsont, egy szabad szellem, kicsit ez a „falu bolondja” karakter. Dezső pedig „anya pici malaca”, nagyon emberközeli, gyereknek képzeli magát, főleg a házon belül tartózkodik – számol be Bence és Andi a személyiségükről.
Az pedig általánosságban elmondható, hogy a malac alapvetően nem egy boldog állat és csak akkor jó fej, ha az akar lenni. Zsörtölődnek, mindig van valami bajuk, nem akarnak az ember kedvében járni, mint mondjuk egy kiskutya. Viszont nagyon okosak, már egy kisdisznó is egy 3-4 éves gyermek tudásszintjén van. Épp ezért nagyon fontos, hogy tanítsuk őket, sokat legyünk velük, de még így is tudnak rosszcsontok lenni, erejük miatt pedig hatalmas káoszt tudnak okozni. Rupert volt, hogy egy konkrét előszobaszekrényt szedett darabjaira, mindent kipakolt onnan, majd az ajtót is letépte, abból csinálva magának fészket. Mindezek ellenére viszont Bencének egy igazi tanítómester is volt a malac, amiért nem lehet elég hálás.
– Rupi hatalmas tanárom volt az élet minden területén. Nagyon sok mindenre megtanított, a rendszerre, a türelemre, a felelősségvállalásra. Én egy 26 éves fiatal gyerek voltam, amikor hozzám került és általa tanultam meg felelősségteljesnek lenni. Állítom, hogyha ő nincs, akkor én sokkal kevésbé lennék jó apa, mint amilyen most vagyok – zárja gondolatait Bence, aki feleségével együtt az életét tette fel arra, hogy malacokat tartson.
A disznók hozták össze őket
Bence és Andi nem ismernénk volna meg egymást, hogyha nem lettek volna disznóik. Andi ugyanis öt kismalacot mentett, akiknek gazdát keresett. Így kereste meg Bencét, akit már ismert a Rupert Malac oldalról és együtt kerestek nekik gazdikat. Ekkor még ugyan csak barátok voltak és sok idő eltelt, mire kapcsolatuk szerelemmé változott.
A legtöbb ember csak ólban látott malacot, így azt gondolják, hogy a malac az egy büdös állat, a saját piszkában fekszik. De ez nem igaz, ha otthon vannak tartva, háziállatként. Például nagyon hamar szobatiszta lesz, a sertés pedig alapvetően a világ egyik legtisztább állata. Nem piszkít oda, ahol alszik és nem is büdösek, sőt, enyhe dió illatuk van. A nulladik lépés emiatt az ivartalanítás, hogy ne is jelöljön az állat.
Nézd meg, milyen cuki volt Ruper 8 évvel ezelőtt:
Az alábbi riportjainkat is érdemes elolvasnod:
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.