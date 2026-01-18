Így él Rupert, a minnesotai törpemalac, akinek a mindennapjait 51 ezren követik a TikTokon

Bence már kisgyerekkorától kezdve nagyon szerette a malacokat. Ehhez az is bőven hozzátett, hogy egy családi barátjuk egyszer befogadott egy kis vaddisznót, akit elhagyott az anyukája. A tanyán élő gazda felnevelte, így amikor nála járt Bence kisgyerekként, gyakorlatilag végignézte, milyen egy ilyen élőlényről gondoskodni. Innen már egyenes út vezetett oda, hogy Bencének saját minnesotai törpemalaca legyen.

Így vált internetes sztárrá Rupert , a törpemalac.

, a törpemalac. A törpemalac valójában nem marad kicsi, akár 100 kilósra is megnőhet.

A törpemalac tartása otthon.

Bence és Andi először barátok voltak, a törpemalacok iránti szeretetük hozta össze őket.

Rupert, a minnesotai törpemalac itt még egészen apró volt.

Fotó: Fanny magazin

Igazi sztárrá vált Rupert, a minnesotai törpemalac

Számára a világ legtermészetesebb dolga volt az, hogy simogatja, ráfekszik, vakargatja a kis disznót, aki a barátjává vált. Ekkor döntötte el, hogy ha felnő, neki is lesz egy, méghozzá háziállatként. Ez így is történt: 2017-ben Bence beszerzett egy minnesotai törpemalacot.

– Rupert akkor volt körülbelül négyhetes, és nevelgetni kezdtem. Velem élt a házban, mint egy háziállat. Mivel én alapvetően social médiával és videózással, fotózással foglalkozom, teljesen adta magát, hogy ha van egy ennyire jó témám, akkor mindenképpen csinálok neki egy Facebook oldalt. Pár héten belül ez teljesen berobbant, Rupert sztárrá vált. Televíziók forgattak velünk, egyre több lett a követője. Az emberek imádták, hogy Rupert befekszik az ágyamba, sétál velem az utcán, jön velünk nyaralni – mesél Bence az első évekről.

A minnesotai törpemalac annyira népszerű lett, hogy gazdája könyvet is írt róla, Rupert Malac bölcsességei címen, de már pólókon és bögréken is szerepel. Bence vicces és kreatív videókon mutatta be a mindennapjaikat, de közben hamar edukációs platformmá nőtte ki magát az oldal, hiszen a malactartás nem való mindenkinek.

Bence pihen a háziállatokként tartott törpemalacokkal.

Fotó: Fanny magazin

A minnesotai törpemalac tartása – Teljesen felforgatja az ember életét

Bence sok posztot szentel az oldalon annak, hogy a malactartás nehézségeit is bemutassa.

– Nagyon fontos leszögezni, hogy ez az egész otthon, a házban az emberek 99%-nak nem való. Hiába rakok ki az oldalra aranyos és vicces videókat, én mindenkit lebeszélek a malactartásról. Ez ugyanis egy életforma. A malac teljesen felforgatja az ember életét és hatalmas türelmet, felelősségtudatot igényel. Az első időkben 0-24-ben vele kell lenni. Én magammal vittem mindenhová és a munkámban is home office-t kértem, hogy vele lehessek otthon. De volt, hogy a Balatonra mentem le vonattal és vittem őt a táskámban – részletezi Bence, aki hangsúlyozza, hogy hiába beszélünk törpemalacról, nem maradnak kicsik, hiába ígérgetik ezt a szaporítók.