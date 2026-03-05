Aggasztó hírek: Laár András sem tudja, melyik kórházba került Galla Miklós

Galla Miklós, a magyar abszurd humor egyik legmeghatározóbb alakja, a L’art pour l’art Társulat egykori motorja, akinek különc stílusa évtizedek óta lázban tartja a közönséget, az utóbbi években nem csak művészetével, hanem botrányaival és megosztó meztelenkedéseivel is folyamatosan a bulvárlapok kereszttüzébe került. A minap azonban, ahogy arról a Bors elsőként számolt be, a rendőrség jelent meg nála, miután rosszulléte miatt tárcsázta a segélyhívót. Mivel azonban nem engedte be őket az otthonába, a hatóságoknak úgy kellett erővel bejutniuk.

Laár András (jobbra) Galla Miklós állapotáról beszélt

Fotó: MW archív

Ezt tudni Galla Miklósról

A mentők ezt követően vitték kórházba Galla Miklóst, akinek állapotáról Laár András így nyilatkozott:

Az a sztori, hogy elindult volna valahova taxival, de aztán a taxit lemondta, hogy nincs jól. Valahogy a mentőt is felhívta. Vagy valaki felhívta a mentőt, de a lényeg az, hogy mikor kiért a mentő, akkor már nem tudtak bemenni. A tűzoltók törték fel az ajtót, őt meg elvitték kórházba

- közölte az előadóművész, aki nemrég még közös előadást is tartott Gallával:

Teljesen reménykeltő állapotban volt, jobb állapotban volt, mint az azelőtti fellépésünkön. Kifejezetten az volt az érzésem, hogy felfelé megy az energialépcsőn. Annyira bíztam benne, hogy ez nem jön vissza. Nem tudom, mi van vele most. Nem lehet tudni. Azt sem lehet tudni, melyik kórházban van

- nyilatkozta barátjáról a Tényeknek.