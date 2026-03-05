35 évvel fiatalabb cukrász lopta el a szívemet – életem legnagyobb hibáját követtem el

A 61 éves Jacqueline Dube beleszeretett egy nála 35 évvel fiatalabb egyiptomi cukrászba, ám most inkább a rá és családjára elköltött pénzt siratja.

35 évvel fiatalabb férfiba lett szerelmes a nagymama (Fotó: Facebook)

Így fulladt kudarcba a 35 évvel fiatalabb férfival folytatott kapcsolata

A háromgyermekes nagymama éppen unokahúgával folytatott TikTokon élő adást, amikor megismerkedett az alexandriai férfival. A fiatal azonnal gyönyörűnek nevezte, majd elkérte a telefonszámát. A 2500 kilométeres távolság és a jelentős korkülönbség ellenére minden nap beszéltek egymással.

A 26 éves férfi üzeneteiben bevallotta, hogy az idősebb nőket kedveli. A rendszeres videóhívások során Jacqueline nemcsak őt, hanem a családját is megismerhette. Hat hónapnyi online beszélgetés után, 2025 szeptemberében lefoglalta első repülőjegyét, hogy személyesen is találkozzanak, és nyolc napot töltsön a férfi családjánál.

Ekkor vallották be egymásnak az érzéseiket és nem sokkal később, Jacqueline 2025 novemberében újra Egyiptomba utazott; a repülőtéren a férfi bérelt limuzinnal és virágcsokorral várta. Az út során megkérte a kezét, a nő pedig igent mondott, így elkezdődtek az esküvői előkészületek.

A St Albansből származó Jacqueline szerint azonban a kulturális, pénzügyi és földrajzi akadályok túl nagynak bizonyultak ahhoz, hogy a kapcsolat fennmaradjon. A nő körülbelül 4000 fontot (kb. 1,9 millió forint) költött utazásra, ajándékokra és szállásra a románc alatt.

Két hónappal az eljegyzés után szakítottak. Jacqueline szerint összetört a szíve, mert rá kellett jönnie, hogy a fiatal férfi nem úgy szerette őt, ahogyan állította.

Azt hittem, olyannak lát, amilyen vagyok. Azt mondta, mindennél jobban szeret. Különlegesnek és kívánatosnak éreztem magam mellette

- mondta.

A kapcsolat akkor romlott meg végleg, amikor Jacqueline szóba hozta a pénzügyi nehézségeit. Ekkor kezdte úgy érezni, hogy a férfi talán nem is az érzelmei miatt ragaszkodott hozzá. A szakítás óta beszéltek, mivel a férfi megpróbálta helyrehozni a kapcsolatot, de a nő elutasította a közeledést.

Tíz évig egyedül voltam. Be akartam bizonyítani az embereknek, hogy tévednek velünk kapcsolatban. Amikor azt mondták, ne menjek hozzá, nem hallgattam rájuk. Most már látom, mire figyelmeztettek

- fogalmazott.