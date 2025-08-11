„Kisnyugdíjas éveit tölti, de a bundája még mindig szép” – Így él most Zack, Európa legszebb kutyája

Markazon és Gyöngyös környékén már messziről felismerik Zack-ot, a világhírű kutyát, aki hat éve megnyerte az Európa legszebb kutyája címet Ausztriában. De nem ez volt az egyetlen: Zack hétről-hétre nyerte meg a kutyakiállításokat, gazdája, Bartus Zoltán legnagyobb büszkeségére.

Zack, a markazi újfundlandi lett Európa legszebb kutyája 2019-ben Fotó: Bartus Zoltán

A csúcson hagyta abba a magyar újfundlandi, Európa legszebb kutyája

Zack másfél éves volt, amikor a gazdájához került és már rögtön az első kiállításán nyert is, Miskolcon.

Akkor még Junior kategóriában, de utána megállíthatatlan volt. Hétről-hétre vittük őt és imádta, ez a kutya mindent megnyert, amit lehetett, a csodájára jártak az emberek

– emlékezik vissza Zack gazdája, Bartus Zoltán azokra az időkre, amikor a kutya hozzájuk került. A gyönyörű újfundlandi igazi sztárrá vált, dívaként tűrte, amíg órákon át a bundáját kozmetikázták. Zack 6 éves volt, amikor 2019-ben, Ausztriában megnyert egy kiállítást, ezzel pedig Európa legszebb kutyája lett, 25 ezer kutyát maga mögé utasítva.

Zack mindent megnyert, amit csak lehetett. Fotó: Bartus Zoltán

– Nagyon jó érzés volt akkor is, de most visszagondolni is nagyon jó, hogy ez a kutya mindent elért, amit lehetett. Többszörös világ-és Európa győztes. Nagyon ritkán volt olyan, hogy második lett, akkor is főleg azért, mert akkor a szuka kutyát választották a legszebbnek a fajtából. De 80-90%-ban mindig ő nyert – mesél a régi szép időkről Zack gazdája, aki már akkor látta, hogy a kutyában nagy potenciál van, amikor hozzájuk került.

Tudott mindent, a gyakorlással nem volt gond, a szőrzetével kell sokat foglalkozni. Hetente vagy kéthetente fürdött, kozmetika, asztalon kell állnia vagy ülnie 2-3 órán át, nyírni kellett, de ő ezt nagyon jól bírta. Érdemes volt járni vele kiállításra, látszott rajta a kezdetektől, hogy sikeres lesz

– teszi hozzá Bartus Zoltán. És így is lett, a kutya megmérettette magát többi között Portugáliában, Amerikában, Németországban, Olaszországban, Ausztriában és Angliában is. A zsűrik mindenhol imádták, nem is csoda. A sikerszériának a Covid-járvány vetett véget, amikor nem tartottak kiállításokat, majd Zack és a gazdája úgy is döntött, hogy nem mennek többet, hiszen a markazi újfundlandi már mindent elért, amit lehetett.