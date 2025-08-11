„Kisnyugdíjas éveit tölti, de a bundája még mindig szép” – Így él most Zack, Európa legszebb kutyája

Markazon és Gyöngyös környékén már messziről felismerik Zack-ot, a világhírű kutyát, aki hat éve megnyerte az Európa legszebb kutyája címet Ausztriában. De nem ez volt az egyetlen: Zack hétről-hétre nyerte meg a kutyakiállításokat, gazdája, Bartus Zoltán legnagyobb büszkeségére.
Zack másfél éves volt, amikor a gazdájához került és már rögtön az első kiállításán nyert is, Miskolcon.
Akkor még Junior kategóriában, de utána megállíthatatlan volt. Hétről-hétre vittük őt és imádta, ez a kutya mindent megnyert, amit lehetett, a csodájára jártak az emberek
– emlékezik vissza Zack gazdája, Bartus Zoltán azokra az időkre, amikor a kutya hozzájuk került. A gyönyörű újfundlandi igazi sztárrá vált, dívaként tűrte, amíg órákon át a bundáját kozmetikázták. Zack 6 éves volt, amikor 2019-ben, Ausztriában megnyert egy kiállítást, ezzel pedig Európa legszebb kutyája lett, 25 ezer kutyát maga mögé utasítva.
– Nagyon jó érzés volt akkor is, de most visszagondolni is nagyon jó, hogy ez a kutya mindent elért, amit lehetett. Többszörös világ-és Európa győztes. Nagyon ritkán volt olyan, hogy második lett, akkor is főleg azért, mert akkor a szuka kutyát választották a legszebbnek a fajtából. De 80-90%-ban mindig ő nyert – mesél a régi szép időkről Zack gazdája, aki már akkor látta, hogy a kutyában nagy potenciál van, amikor hozzájuk került.
Tudott mindent, a gyakorlással nem volt gond, a szőrzetével kell sokat foglalkozni. Hetente vagy kéthetente fürdött, kozmetika, asztalon kell állnia vagy ülnie 2-3 órán át, nyírni kellett, de ő ezt nagyon jól bírta. Érdemes volt járni vele kiállításra, látszott rajta a kezdetektől, hogy sikeres lesz
– teszi hozzá Bartus Zoltán. És így is lett, a kutya megmérettette magát többi között Portugáliában, Amerikában, Németországban, Olaszországban, Ausztriában és Angliában is. A zsűrik mindenhol imádták, nem is csoda. A sikerszériának a Covid-járvány vetett véget, amikor nem tartottak kiállításokat, majd Zack és a gazdája úgy is döntött, hogy nem mennek többet, hiszen a markazi újfundlandi már mindent elért, amit lehetett.
Zack június 23-án lett 12 éves, ami az újfundlandiknál már idősnek számít. Szerencsére azonban jól van, gazdájától mindent megkap, amire szüksége van.
Mi úgy döntöttünk, hogy a csúcson kell abbahagyni. Most már kisnyugdíjas életét tölti otthon, van egy kis barátja, egy Pumi. Most is nagyon jó szőrben van, a figyelmet most is megkapja, semmiben nem szenved hiányt. Most már a fürdetést annyira nem szereti, az ízületek is máshogy mozognak, türelmesebbnek kell vele lenni, hiszen idős kutya már. A pofája már őszül, a bajsza is, a feje tetején is van 1-2 ősz hajszál. Nagyon jónak számít ez a 12 év is az újfundlandiknál, vele már minden nap ajándék
– mesél Zoltán Zack mindennapjairól, amit főleg a kertben tölt a kutyus, a nagy melegben pedig behúzódik a klimatizált garázsba. Bár már nem versenyzik, a bundája még mindig meg van csinálva.
– Nem is bírnám nézni, hogy ne legyen megcsinálva szépen a bundája. Ha megyünk vele valahova mindig felismerik őt és rácsodálkoznak az emberek, hogy még mindig ilyen szép és jól van – teszi hozzá a büszke gazdi. Zack jóllétéhez persze kis barátja, a pumi is hozzájárul.
Kellett neki a társaság, imádja a kis pumit. Első este, amikor meghoztuk hozzá, akkor kis kifli-nagy kifliben aludtak, befogadta, nagyon jóban vannak
– meséli Zoltán, aki azt is elmondta, hogy milyen kutyákkal érdemes kiállításokra járni és kiknek ajánlja ezt a hobbit, ami tulajdonképpen egy életforma is.
– Azoknak ajánlanám, akinek van ideje erre, rászánja a szabadságot és szeret sok kutya között lenni. De fontos, hogy számítson rá az illető, hétköznap is szinte csak a kutyával kell foglalkozni. Nagy testű, hosszú szőrű kutyákat ajánlom, most nagyon divatos a bobtail, a vizslák, a labrador, az afgán agár, őket nagyon szeretik a zsűrik is. De a legfontosabb, hogy szeresse a kutyákat, minden más másodlagos. Illetve persze vannak ennek az egésznek anyagi vonzatai is, nevezési díj, utazás, de megéri, hiszen nagyon megható látni nyerni a kutyádat, meg is könnyezi az ember – zárja gondolatait Zack gazdája, aki mindent megtesz, hogy Európa legszebb kutyája boldogan és egészségesen tölthesse hátralévő éveit.
