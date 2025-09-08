Nyugdíjba vonul a hollókői sztárkutya, aki Simon Cowell-t is lenyűgözte

Egy lelkes gazdi már annak is nagyon tud örülni, ha a kutyája megtanulja az alapokat: mint az „ül", a „pacsi" vagy a „hozd vissza" jelentését. Vannak azonban olyan kutyusok, akik elképesztően magas szinten űzik a trükkök megtanulását, ezt hívják dog dancingnek, azaz kutyatáncnak. A sport lényege, hogy jutalmazással különböző trükkökre tanítsák be a kutyákat, majd ezeket sorrendbe, zenére, egy adott koreográfiába rendezzék és előadják. Bérczes Christine Elisabeth oktatóként, bíróként és versenyzőként is ismeri ezt a világot, a világsikert pedig Hollókőről érte el kutyáival.

A hollókői sztárkutya lenyűgözte a zsűrit az America's Got Talentben. Fotó: Gáll Regina

Állva tapsolt az America's Got Talent zsűrije a hollókői kutyának

Bérczes Christine Elisabeth körülbelül 9 éve kezdett el kutyatánccal foglalkozni, nem sokkal később, mint hogy Meredith, az ausztrál juhászkutya hozzá került volna.

Meredith nagyon rakoncátlan kutya volt, minden szétrágott, muszáj volt valamivel lekötni az energiáit. Egy barátnőm vitt el minket kipróbálni a dog dancinget, amiről először azt gondoltam, hogy atya ég, mi ez? De utána nagyon megtetszett, hiszen itt trükköket tanítunk meg a kutyusoknak pozitív megerősítéssel, jutifalatokkal. Ez a mozgás nagyon jót tesz a kutyának és a gazdinak is

– meséli a Borsnak Christine, aki hollókői otthonában fogad minket. A kapun is alig tudunk bejönni a négy gyönyörű ausztrál juhászkutyától, akik szelídek, játékosak és borzasztóan okosak. Christine minden szavára hallgatnak. A Nógrád vármegyei családi ház mögött pedig egy külön világ rejlik, itt van Christine terme, ahol kutyusokat oktat dog dancingre. A falon sorakozó kupák és érmek pedig bizonyítják, hogy a munkáját igen jól csinálja.

– Többszörös magyar bajnok vagyok dog dancingben, valamint EB és VB Top 10-es és a dobogón is nem egyszer állhattunk már fent a kutyákkal. A legnagyobb eredményünk az, hogy trió kategóriában Európa-bajnokok vagyunk, de hatalmas eredmény az idén megszerzett Guinness-rekord is, ami egy perc alatt a legtöbb bemutatott szinkrontrükkök két kutyával. Valamint dobogós 3. helyezést értünk el a Crufts-on, ami a dog dancing Bajnokok Lugáéja körülbelül, a legnagyobb esemény – sorolja Christine az eredményeket és ez még nem is az összes. 2022-ben ugyanis Amerikában mutathatták meg magukat, az America's Got Talentben.

Hatalmas élmény volt Amerikában, ott azon a hatalmas színpadon fellépni a kutyával. A nézőközönség mind állva tapsolt, zsűrikből is több állva tapsoltak, nagyon nagyon felejthetetlen élmény volt. Nagyon kedvesek és figyelmesek voltak velünk végig. Kilépve a színházból testőröknek kellett körbevennie minket, mert futottak utánunk a nézők, autogramokat kértek tőlünk, hihetetlen volt

– mesélt a tehetségkutatóról Christine, ahol odavoltak érte és Meredithért.