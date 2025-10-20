„Mindnek megvan a maga története" – Szeged szívében dolgozik az ország utolsó esernyőjavítója

Szalma Mihály megjavítja az esernyő vázát, felesége pedig új huzatot varr rá.

Fotó: Szabolcs László

Az esernyőjavító szerint nem szabad az olcsóbb ernyőt megvenni

Az esernyő javítás ma már furcsán hangzik. Hiszen, amióta bejöttek az olcsó esernyők, kevesen gondolnak arra, hogy a régieket megjavíttassa. Pedig Szalmáék vallják, hogy ezekben van még anyag.

– Bejöttek a kínai, olcsó holmik, közben a régi mesterek felett eljárt az idő. Emiatt beszűkült a szakma. Az embereknek nem volt hol javíttatniuk a régi, német esernyőket, pedig azok igazán jók. De hát az emberek nem értenek az ilyen dolgokhoz, mi tudjuk, hogy nem lenne szabad az újakat megvenni. Olcsó, nincs benne anyag, hamar tönkremegy. Egy nagyobb szél kifordítja őket, nem tartósak. Azt szoktuk javasolni, hogy minél több pálcás ernyőt vegyenek az emberek, hiszen azok stabilabbak és ha esetleg van otthon elfekvőben régi, „békebeli” darab, akkor hozzák el ide, vagy küldjék el nekünk, megjavítjuk. Aki régi esernyőt használ az nem is akarja lecserélni újra, ragaszkodik hozzá és tudja, hogy ez strapabíró – részletezi a mester, akihez a világ minden pontjáról küldenek ernyőket. Van, aki postán juttatja el a szegedi műszerészhez örökségét, kérve őket, hogy mentsék meg a sokat látott, emlékeket őrző kincset.

Az esernyőkhöz való ragaszkodás családi hagyománnyá is vált Szalmáéknál, hiszen egyik fiuk egy olyat használ, amit még édesanyja kapott ballagására.

De ha csak tehetik, Mihály és felesége is régi darabot vesz elő egy esős napon. Ezeknek az újjávarázsolása azonban nem kis idő: hibától függően, akár 6-8 órába is telik, mire megjavítják, áthúzzák és lelakkozzák őket. Élettartamuk viszont örök. Akár csak a házaspár közötti szereteté.

Szalmáék hétfőtől csütörtökig az üzletben vannak, hétvégén pedig a birtokukon dolgoznak együtt.

Fotó: Szabolcs László

„Mindig, mindent együtt csinálunk”

A házaspár olyan, mint a borsó meg a héja. Mindig, mindent együtt csinálnak, egészen azóta, hogy megismerkedtek egymással. A közös munka átszövi az életüket, hiszen 44 éve is a munkahelyükön találkoztak egymással, most hétfőtől csütörtökig együtt vezetik az üzletet, hétvégén pedig a közös birtokukon dolgoznak.

– Egy dolog van, amit nem együtt végzünk, az a traktorozás, mert a feleségem nem hajlandó rá felülni – meséli nevetve Mihály, miközben szorosan fogja felesége kezét és olyan mély szeretettel néz rá, mint 44 éve.



Hogy mi a titkunk? Az, hogy szeretjük egymást és kitartóak vagyunk. Nagyon ritka, hogy veszekednénk, ha összezörrenünk, akkor is egyikünk már jön fél óra múlva békülni. A közös munkahelyünkön, 44 éve nem akarták, hogy együtt legyünk, külön műszakba is raktak minket. Mi viszont össze akartunk házasodni és bizonyítottuk is, hogy jó páros vagyunk. Kitartunk egymás mellett, ahogy a szüleink is. Mindenkinek van hibája, de azokat elnézzük egymásnak. A lényeg a szeretet és a béke, a kitartás

– sorolja Éva, miközben mosolyogva hallgatja férje dicsérő szavait.

– Abban a pillanatban, hogy megláttam őt, beleszerettem. Most is nagyon szép asszony, de akkor még szebb volt, mint egy rózsaszál. Tudtam, hogy nem akarok nélküle élni és ez így is lett. Hisszük, hogy a régi dolgok az igazán tartósak, megéri megbecsülni őket, ha pedig valami elromlik, legyen az egy esernyő, vagy egy kapcsolat, nincs olyan, amit ne lehetne megjavítani – zárja gondolatait a műszerészmester, aki addig folytatja a munkát, míg felesége nyugdíjba nem vonul, hiszen nincs az a pénz, amiért itt hagyná őt, egyedül.

