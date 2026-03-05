Orbán Viktor a gazdasági évnyitón: "Belénk lehet ugyan harapni, de akkor kitörik a foguk!"

A Magyar Kereskedelmi és Iparkamara (MKIK) 2026. évi gazdasági évnyitó rendezvényén nem csak a magyar gazdaság legfontosabb szereplői, de maga Orbán Viktor miniszterelnök is felszólalt.

Orbán Viktor is felszólalt a gazdasági évnyitón Fotó: Miniszterelnöki Sajtóiroda

Orbán Viktor felvázolta a következő négy év feladatait

A miniszterelnök az előadásában kiemelte: a kamara bizonyos feladatokat át tud venni az államigazgatástól, amivel csökkenthető a bürokrácia. Ez folyamatosan zajlik a felek között.

Mindez azonban zárójelbe teendő, hiszen ez egy békegazdaságra vonatkozik, nem pedig hadigazdaságra. Az uniós vezetők arról beszélnek, hogy hadigazdaságra kell átállni

- mondta Orbán Viktor.

Az elmúlt négy évben egész Európa egy háború által blokkolt gazdasági körülmények között dolgozott. Németországban az a kérdés, hogy a stagnálást, a gazdasági recessziót sikerül-e visszafordítani. Az USA gazdasága 2-3 százalékkal bővül, Kína GPD-je 5 százalékkal nőtt az elmúlt években, Európában viszont sorra szűnnek meg a munkahelyek. Ennek következtében mára a korábbi 15-ről 14 százalékra csökkent az unió részesedése a világgazdaságban, és a háború előtti évekhez képest az ipari teljesítmény 4 százalékkal visszaesett. Eközben Kína megőrizte a pozícióit, a világgazdasági részesedését megnövelte 18-ról 20-ra.

A miniszterelnök kiemelte: az európaiak 3-4 szer magasabb energiaárakat fizetnek, mint az amerikaiak vagy a kínaiak. Eközben egész Európában megszorító csomagok vannak érvényben, fel sem merül a családtámogatás. Orbán Viktor felhozta példaként, hogy Franciaországban befagyasztották a nyugdíjakat és a szociális kiadásokat. A gazdaság által megtermelt pénzekből pedig elküldtek 200 milliárd eurót Ukrajnába, és újabb 90 milliárd eurót akarnak elküldeni amihez hitelt vesznek fel. De mi ezzel ellentétes pozíciót veszünk fel, amiért minden héten meg kell küzdenünk. Ezt az irányt szeretnénk tartani a következő négy évben is - írja az Origo.

Felemlítette a vállalkozásoknak vagy a családoknak juttatott állami támogatásokat. Ezeket az összegeket nem Ukrajnába küldtük, hanem itthon használtuk fel. S Demján Sándor program keretében 1800 milliárd forintot nem Ukrajna kapott, hanem a magyar gazdaság. Energetikai fejlesztések voltak 440 milliárd forint értében. A 40 év alatti kétgyermekes édesanyák adómentessége, a megduplázott gyerekek utáni adókedvezmény, ez mind a családokat segíti. Mindezt úgy, hogy közben mindenhol megszorítások vannak, mert a pénzt elküldik Ukrajnába - mutatott rá a miniszterelnök. Ez azért lehetséges, mert a magyar gazdaság és a kormány erős alapokon áll. Fontos, hogy a teljes foglalkoztatottságot sikerült fenntartani, hiszen más körülmények között ezeket az eredményeket nem lehetett volna elérni.

Alapvetőnek nevezte az elmúlt időszak béremeléseit, ami nemcsak gazdasági, hanem politikai kérdés is: 322.800 forint az idei minimálbér, ami 123 százalékos reálérték-növekedést jelent 2010-hez képest. Kedvező az egykulcsos jövedelemadó fenntartása - tette hozzá. A különadókat méltányosnak nevezte, 2010 óta elvontak a vállalatok profitjából vagy vagyonából 15 ezer milliárd forintot, idén elvonnak 2000 milliárd forintot. Mindeközben kétszeresére nőtt a nemzeti vagyon 2010 óta, ami mára 24 ezer milliárd forintot tesz ki.

Három nagy kihívás áll előttünk:

a háború

az energiaellátásunk

Ukrajna uniós tagsága.

Az orosz energia kapcsán kifejtette, hogy ha diverzifikálásról beszélünk, akkor a lehetőségek bővüléséről van szó, nem pedig például az orosz energiahordozókról való leválásról. De erőből ki fogunk törni a mostani helyzetből. Hangsúlyozta: az energiablokádot le fogjuk törni, a Barátság kőolajvezeték megnyitását ki fogjuk kényszeríteni, még mielőtt kifogynánk a tartalékokból.

Belénk lehet ugyan harapni, de akkor kitörik a foguk!

- mondta a miniszterelnök.