"Szomorú voltam, mikor meghallottam, hogy a sporttól akarnak forrásokat elvenni" - Szilvágyi Gergő is aláírta a sportpetíciót

A Tisza Párt szakértői már beszéltek arról, hogy "túl sok" támogatás megy bizonyos területekre, ezek között említették a sportot. A februárban indult sportpetíció aláírásával számos közéleti szereplő, sportoló kiállt a sporttámogatások megőrzése mellett. A változtatásokkal a parasportolók is elveszítenék a támogatást.

A sportpetíciót ők is támogatják. Balról fent: Vajtó Richárd, Tapolczay Gergely, Csuri Ferenc, Urr Anita, Kósa Ádám, balról lent: Kajtár Dóra, Mező Boglárka, Szabó László, Szekeres Pál (Fotó: eselyünk.hu)

Ezért indult a sportpetíció – a parasportolóktól is megvonná a pénzt a Tisza

Magyarország fogyatékosságügyi sportszervezeteinek vezetői és kiemelkedő sportolói fogtak össze, hogy megvédjék a magyar sportot és a sportoló közösségeket. A Tisza ugyanis belenyúlna a sporttámogatásokba. A párt gazdasági szakértője, Kármán András szeptember 8-án, a Corvinus Egyetemen tartott zártkörű előadásában megemlített olyan területeket, amelyekre megítélése szerint túl sok pénzt áldoz az állam – úgy véli, ebbe a körbe tartozik a sport, az egyházak és a kultúra támogatása.

Azzal, hogy a Tisza meg akarja változtatni a sporttámogatás jelenlegi rendszerét, a parasportolók sem jutnának támogatáshoz. A sportvilág ezért petíciót indított, amit támogat Szilvágyi Gergő kerekesszékes sportoló is. A videójában úgy fogalmazott;

A sport a nemzet egységének, identitásának és erejének egyik építőköve, mely összeköt minket, magyarokat. Éppen ezért voltam szomorú, amikor meghallottam, hogy bizonyos csoportok a sporttól kívánnak forrásokat elvenni.

Az eselyunk.hu szerint gyerekek százezrei sportolnak nap mint nap, egyesületek működnek, közösségek épülnek és rengeteg modern sportinfrastruktúra jött létre. Most mindez veszélybe kerülhet. Van olyan közéleti szereplő, aki szerint: „Túl sok jut a sportra.” Ők terveik szerint megszüntetnék a hazai sporttámogatás jól működő rendszerét.

Ez ellen tiltakoznak a sportpetícióval. A kezdeményezés mögé felsorakozott Szekeres Pál európai parlamenti képviselő és Kósa Ádám fogyatékosságügyi államtitkár is, a sportágak képviseletében pedig csatlakozott Szabó László, a Magyar Paralimpiai Bizottság és a Fogyatékosok Országos Diák-, Verseny- és Szabadidősport Szövetségének (FODISZ) elnöke, valamint a FODISZ főtitkára, Vajtó Richárd is. A hallássérült sportolók közösségét Dr. Tapolczai Gergely, a Magyar Hallássérültek Sportszövetsége elnöke képviselte.