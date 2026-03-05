ByeAlex kíméletlen: nyilvános listán rangsorolja a nőket, felháborodtak a kommentelők

A szabadszájú és botrányos előadó, ByeAlex az elmúlt hónapokban leginkább drogbotrányával, illetve magánéleti válságával került a címlapokra, miután bejelentette: szakított Rákóczi Benjaminával. Az egykori álompár útjai tehát elváltak, és bár állításuk szerint ez egy közös döntés volt, az énekes azóta szemmel láthatóan új utakat keres az önkifejezésben. Legújabb TikTok-videója azonban nem a romantikáról, hanem a nőkkel szembeni kőkemény elvárásokról szól.

Rákóczi Benjamina exe, ByeAlex elmondta a véleményét a nőkről (Fotó: ByeAlex Instagram)

ByeAlexnél ezek a nők szóba sem jöhetnek

A közzétett videóban Alex kendőzetlen őszinteséggel (vagy egyesek szerint arroganciával) sorolja fel, mi az, ami számára azonnali kizáró ok egy nőnél. A stílus, amit képvisel, messze áll a PC-től: nála a "red flag" nem csupán egy figyelmeztető jel, hanem egy ítélet, ami után nincs apelláta. A listán olyan pontok szerepelnek, mint az öltözködési stílus, bizonyos szóhasználatok, vagy éppen az, ha egy nő túl sokat posztol magáról.

Már az gáz, ha egy felnőtt férfi 'red flagekről' beszél

– írta egy felháborodott felhasználó.

Kiakadtak a kommentelők: Ez egész relatív!

Sokan úgy vélik, hogy az énekes csupán a szakítása okozta űrt próbálja polgárpukkasztással kitölteni, mások szerint viszont ez a valódi énje, ami most, hogy újra szingli, gátlástalanul felszínre törhetett. A kritikák szerint a videókban elhangzó kijelentések mélyen sértőek és lekezelőek lehetnek. Míg egyes rajongói védelmébe vették, mondván, ez csak a rá jellemző irónia és provokáció, a többség szerint most messzire ment, és a "vicces tartalom" álarca mögé bújtatott hímsovinizmus már nem fér bele.

Mi állhat a háttérben? Bosszú vagy csak figyelemfelkeltés?

A bulvárvilágban persze azonnal megindultak a találgatások, vajon miért érzi szükségét az énekes, hogy ilyen listákkal borzolja a kedélyeket. Vannak, akik szerint Jamina utáni fájdalmát vetíti ki minden nőre, és ezzel próbálja védeni magát az újabb csalódásoktól. Mások úgy látják, a TikTok-algoritmus kegyeit keresi, hiszen az ilyen megosztó tartalmak pörögnek a legjobban, és generálnak milliós nézettséget.