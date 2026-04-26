Gmailt használsz? Vigyázz, mert csalók akarják megszerezni az adataidat!

A Google közleménye szerint több milliárd felhasználó eshet áldozatul egy olyan átverésnek, amellyel a Gmail felhasználók adatait próbálják ellopni. Most megmutatjuk, hogyan védekezhetünk a csalók ellen.

Ilyen átveréssel próbálnak házalni a Gmail felhasználóinál

Egyre körmönfontabbak az adathalászati kísérletek. Egyes szolgáltatók, üzemek, cégek arculati és szövegezési mintáit már olyan pontosan le tudják másolni a csalók, hogy a figyelmetlen felhasználók egy kattintással rossz döntést hozhatnak.

A Google rendkívüli közleményben hívta fel a figyelmet egy átverésre. Az áldozat a Gmail felületén egy „Gyanús belépés megakadályozva” vagy egy „Fiókját kompromittálták” tárgyú üzenetet kap. Az emailben arról tájékoztatnak, hogy egy távoli országból tettek belépési kísérletet, ezzel érik el, hogy a felhasználók azonnal kattintani akarjanak.

Az üzenetben egy linket is mellékelnek, ami egy "bejelentkezési oldalra" visz, ezzel lehet "helyreállítani" a fiókunkat. Itt elkérik a jelszót, amit ha megadunk, máris átadtuk a hackereknek a belépési adatunkat. Ráadásul, ha Android eszközön nyitjuk meg, egy káros szoftvert is telepítünk, ami a készülékhez is hozzáférést ad az illetékteleneknek.

Már eleve gyanús lehet, ha a spam mappába érkezik egy ilyen email, de fontos megjegyezni, hogy a csalásokra való figyelemfelhívás esetén sem a Google, sem más nagy cég vagy szolgáltató nem kéri el a felhasználó személyes adatait, illetve nem buzdít egy linkre való kattintásra.

Ha féltjük a levelezéseinket és adatainkat, a Google-fiókunkon belül a 'Biztonság' menüpont alatt ellenőrizhetjük a 'Legutóbbi biztonsági eseményeket'. Ebben látszódni fognak a belépési kísérletek. Ha nem látunk olyan belépést, ami gyanakvásra ad okot, például hogy olyan helyről vagy eszközről lépett be valaki, amit nem ismerünk, akkor a fiókunk biztonságban van.

Ha pedig felmerül az illetéktelen hozzáférés gyanúja, állítsunk be új jelszót magunknak. Szükséges lehet a kétlépcsős azonosítás is, hiszen ezt nem tudják megkerülni a csalók.