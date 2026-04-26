Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Gmailt használsz? Vigyázz, mert csalók akarják megszerezni az adataidat!

PUBLIKÁLÁS: 2026. április 26. 19:30
Nap mint nap érkeznek új módszerek az adathalászatra. A Google egy újabb átverésre hívta fel a figyelmet. Ha ilyet emailt kapsz, ne nyisd meg a linket!

A Google közleménye szerint több milliárd felhasználó eshet áldozatul egy olyan átverésnek, amellyel a Gmail felhasználók adatait próbálják ellopni. Most megmutatjuk, hogyan védekezhetünk a csalók ellen.

Újabb átverésre figyelmeztet a Google
A magyar felhasználókat is utolérheti ez az átverés. Figyeljünk oda! - Fotó: Firmbee.com / Pexels (illusztráció)

Ilyen átveréssel próbálnak házalni a Gmail felhasználóinál

Egyre körmönfontabbak az adathalászati kísérletek. Egyes szolgáltatók, üzemek, cégek arculati és szövegezési mintáit már olyan pontosan le tudják másolni a csalók, hogy a figyelmetlen felhasználók egy kattintással rossz döntést hozhatnak. 

A Google rendkívüli közleményben hívta fel a figyelmet egy átverésre. Az áldozat a Gmail felületén egy „Gyanús belépés megakadályozva” vagy egy „Fiókját kompromittálták” tárgyú üzenetet kap. Az emailben arról tájékoztatnak, hogy egy távoli országból tettek belépési kísérletet, ezzel érik el, hogy a felhasználók azonnal kattintani akarjanak. 

Az üzenetben egy linket is mellékelnek, ami egy "bejelentkezési oldalra" visz, ezzel lehet "helyreállítani" a fiókunkat. Itt elkérik a jelszót, amit ha megadunk, máris átadtuk a hackereknek a belépési adatunkat. Ráadásul, ha Android eszközön nyitjuk meg, egy káros szoftvert is telepítünk, ami a készülékhez is hozzáférést ad az illetékteleneknek. 

Már eleve gyanús lehet, ha a spam mappába érkezik egy ilyen email, de fontos megjegyezni, hogy a csalásokra való figyelemfelhívás esetén sem a Google, sem más nagy cég vagy szolgáltató nem kéri el a felhasználó személyes adatait, illetve nem buzdít egy linkre való kattintásra.

Ha féltjük a levelezéseinket és adatainkat, a Google-fiókunkon belül a 'Biztonság' menüpont alatt ellenőrizhetjük a 'Legutóbbi biztonsági eseményeket'. Ebben látszódni fognak a belépési kísérletek. Ha nem látunk olyan belépést, ami gyanakvásra ad okot, például hogy olyan helyről vagy eszközről lépett be valaki, amit nem ismerünk, akkor a fiókunk biztonságban van.

Ha pedig felmerül az illetéktelen hozzáférés gyanúja, állítsunk be új jelszót magunknak. Szükséges lehet a kétlépcsős azonosítás is, hiszen ezt nem tudják megkerülni a csalók.

A Google közleménye szerint az ilyesfajta átverés nemzetközi szinten közel 1,8 milliárd felhasználót érinthet. A Google is felhívta a figyelmet a kétlépcsős azonosítás fontosságára.

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu