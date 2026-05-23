Ebből komoly balhé lesz: nem küld több SMS-t a Microsoft

A Microsoft, mint vállalat, gyakorlatilag megkerülhetetlen, pláne, ha Windows-alapú számítógépet vagy épp Outlook levelezőrendszert használunk, így legutóbbi döntésük, miszerint nem küldenek többé SMS-eket a felhasználóknak, gyakorlatilag mindenkit érint, aki valamilyen formában jelen van a digitális térben – akár laptoppal, akár okostelefonnal vagy tablettel.
Kétségtelen, hogy az online biztonságunkért vívott harc az egyik legfontosabb eleme a digitális térben való létezésnek. Megszámlálhatatlan módszerrel támadnak ugyanis a hackerek a világ minden tájáról. Az, hogy valaki milliókat veszítsen egy meggondolatlan kattintással, ma már nem sci-fi, hanem a mindennapok valósága.
A Microsoft épp az online biztonságra hivatkozva harcol hosszú ideje az SMS-ek ellen. A szakértők szerint ugyanis a lehető leggyengébb kétfaktoros hitelesítési módszer az, ha SMS-ben kérjük a megerősítő kódot – erre tudnak ugyanis lecsapni a legkönnyebben a hackerek. Nem csak a Microsoft, de mások is régóta a passkey-módszert tartják a legjobbnak, jelenleg szinte feltörhetetlennek: ilyenkor valamilyen személyes azonosító (PIN vagy akár ujjlenyomat) és egy megfelelő hitelesítő eszköz (mondjuk a mobiltelefonunk) együttes használata kell a belépéshez – azaz a bűnözők még akkor is tehetetlenek, ha az egyiket megszerzik. A passkey hátrányát azonban épp a biztonság adja: ha épp nincs nálunk az azonosító eszköz (mondjuk lemerült a mobilunk), akkor meg vagyunk lőve.
És akkor itt jön a hír, ami komolyan felkavarta az állóvizet: a Microsoft szép csendben bejelentette, hogy hamarosan kivezetik az SMS-es azonosítás lehetőségét. Azaz nem sokára már nem léphetünk be a Microsoft-fiókunkba SMS-kód segítségével, és a fiók helyreállításához sem használhatjuk azt.
A cég innentől az említett passkey-eket, valamint a hitelesített email-címeket részesíti előnyben – bár nem lennénk meglepődve, ha szép lassan ez utóbbiról is lemondanának. Hogy az átállás milyen ütemben zajlik majd, azt jelenleg még nem tudni.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.