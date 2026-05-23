Ebből komoly balhé lesz: nem küld több SMS-t a Microsoft

A Microsoft épp az online biztonságra hivatkozva harcol hosszú ideje az SMS-ek ellen. A szakértők szerint ugyanis a lehető leggyengébb kétfaktoros hitelesítési módszer az, ha SMS-ben kérjük a megerősítő kódot – erre tudnak ugyanis lecsapni a legkönnyebben a hackerek. Nem csak a Microsoft, de mások is régóta a passkey-módszert tartják a legjobbnak, jelenleg szinte feltörhetetlennek: ilyenkor valamilyen személyes azonosító (PIN vagy akár ujjlenyomat) és egy megfelelő hitelesítő eszköz (mondjuk a mobiltelefonunk) együttes használata kell a belépéshez – azaz a bűnözők még akkor is tehetetlenek, ha az egyiket megszerzik. A passkey hátrányát azonban épp a biztonság adja: ha épp nincs nálunk az azonosító eszköz (mondjuk lemerült a mobilunk), akkor meg vagyunk lőve.

És akkor itt jön a hír, ami komolyan felkavarta az állóvizet: a Microsoft szép csendben bejelentette, hogy hamarosan kivezetik az SMS-es azonosítás lehetőségét. Azaz nem sokára már nem léphetünk be a Microsoft-fiókunkba SMS-kód segítségével, és a fiók helyreállításához sem használhatjuk azt.

A cég innentől az említett passkey-eket, valamint a hitelesített email-címeket részesíti előnyben – bár nem lennénk meglepődve, ha szép lassan ez utóbbiról is lemondanának. Hogy az átállás milyen ütemben zajlik majd, azt jelenleg még nem tudni.