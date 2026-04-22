Egymilliárd ember kapta meg a figyelmeztetést: azonnal töröld a jelszavaidat, különben...

Olyan figyelmeztetést tett közzé a Microsoft a vállalat több mint egymilliárd felhasználójának, amit nehéz figyelmen kívül hagyni. Azt kérik ugyanis, hogy ne használjunk több jelszót, azokat azonnal töröljük mindenhonnan!

A Microsoft szerint nem árt mielőbb megszabadulni minden jelszótól

Mit használjunk jelszó helyett?

A Microsoft figyelmeztetése nem újkeletű: a cég jó ideje hangsúlyozza, hogy a felhasználónév-jelszó kettős mára elavult védekezési módszer. Egyrészt szinte hetente hallani arról, hogy ennyi meg annyi jelszó került hackerek kezére – decemberben írtunk például arról a hackerről, akinek a gépén 630 millió eltulajdonított jelszót találtak a hatóságok –, ráadásul a különféle átverések is egyre hihetőbbek, amikkel kicsalják az adatainkat. Azt hisszük, egy hiteles oldalon vagyunk, megpróbálunk bejelentkezni, és mindenünk oda!