KincsvadászokExatlon
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
15°C Székesfehérvár

Csilla, Noémi névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Egymilliárd ember kapta meg a figyelmeztetést: azonnal töröld a jelszavaidat, különben...

PUBLIKÁLÁS: 2026. április 22. 14:30
Valóban ekkora a baj? Tényleg törölni kell minden jelszót? Eláruljuk!
A szerző cikkei

Olyan figyelmeztetést tett közzé a Microsoft a vállalat több mint egymilliárd felhasználójának, amit nehéz figyelmen kívül hagyni. Azt kérik ugyanis, hogy ne használjunk több jelszót, azokat azonnal töröljük mindenhonnan!

A Microsoft szerint nem árt mielőbb megszabadulni minden jelszótól
Fotó:  Unsplash

Mit használjunk jelszó helyett?

A Microsoft figyelmeztetése nem újkeletű: a cég jó ideje hangsúlyozza, hogy a felhasználónév-jelszó kettős mára elavult védekezési módszer. Egyrészt szinte hetente hallani arról, hogy ennyi meg annyi jelszó került hackerek kezére – decemberben írtunk például arról a hackerről, akinek a gépén 630 millió eltulajdonított jelszót találtak a hatóságok –, ráadásul a különféle átverések is egyre hihetőbbek, amikkel kicsalják az adatainkat. Azt hisszük, egy hiteles oldalon vagyunk, megpróbálunk bejelentkezni, és mindenünk oda!

Nem csak a Microsoft, de a biztonságtechnikai szakértők szerint is a jelenlegi legjobb megoldás a passkey használata: ez egy olyan független azonosítási módszer, ami egyszerre személyes adathoz (pinkód, jelszó vagy sok esetben ujjlenyomat) és személyes eszközhöz (jellemzően okostelefon) kötött, emiatt pedig jelenleg szinte feltörhetetlennek minősül.

Apropó, Microsoft: egy friss, 2026 első negyedévét vizsgáló jelentés szerint a cégek nevében küldött átverések 22 százalékában épp a Microsoft nevével élnek vissza a hackerek. A második helyen az Apple (11%), harmadikon a Google (9%), negyediken pedig az Amazon (7%) áll – azaz ez a négy cég neve teszi ki az átverések közel felét, mondhatni, ezeknek a cégeknek álcázzák magukat a hackerek a legnagyobb előszeretettel. 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
