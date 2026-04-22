Egymilliárd ember kapta meg a figyelmeztetést: azonnal töröld a jelszavaidat, különben...

Olyan figyelmeztetést tett közzé a Microsoft a vállalat több mint egymilliárd felhasználójának, amit nehéz figyelmen kívül hagyni. Azt kérik ugyanis, hogy ne használjunk több jelszót, azokat azonnal töröljük mindenhonnan!
A Microsoft figyelmeztetése nem újkeletű: a cég jó ideje hangsúlyozza, hogy a felhasználónév-jelszó kettős mára elavult védekezési módszer. Egyrészt szinte hetente hallani arról, hogy ennyi meg annyi jelszó került hackerek kezére – decemberben írtunk például arról a hackerről, akinek a gépén 630 millió eltulajdonított jelszót találtak a hatóságok –, ráadásul a különféle átverések is egyre hihetőbbek, amikkel kicsalják az adatainkat. Azt hisszük, egy hiteles oldalon vagyunk, megpróbálunk bejelentkezni, és mindenünk oda!
Nem csak a Microsoft, de a biztonságtechnikai szakértők szerint is a jelenlegi legjobb megoldás a passkey használata: ez egy olyan független azonosítási módszer, ami egyszerre személyes adathoz (pinkód, jelszó vagy sok esetben ujjlenyomat) és személyes eszközhöz (jellemzően okostelefon) kötött, emiatt pedig jelenleg szinte feltörhetetlennek minősül.
Apropó, Microsoft: egy friss, 2026 első negyedévét vizsgáló jelentés szerint a cégek nevében küldött átverések 22 százalékában épp a Microsoft nevével élnek vissza a hackerek. A második helyen az Apple (11%), harmadikon a Google (9%), negyediken pedig az Amazon (7%) áll – azaz ez a négy cég neve teszi ki az átverések közel felét, mondhatni, ezeknek a cégeknek álcázzák magukat a hackerek a legnagyobb előszeretettel.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.