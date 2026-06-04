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Súlyos hiba keseríti meg a Waze-t használó autósok életét

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Bors Waze
PUBLIKÁLÁS: 2026. június 04. 16:55
hibanavigációtérképalkalmazás
A legutóbbi frissítés után komoly technikai probléma lépett fel a Waze navigációs alkalmazásban, amely kifejezetten az Apple CarPlay rendszert használó autósokat érinti. Bár az applikáció továbbra is küld utasításokat, a kijelzőről pont a lényeg, maga a térkép tűnik el, így teljesen használhatatlanná téve az applikációt.

Újabb bosszantó hibával szembesültek azok a sofőrök, akik a Waze legfrissebb verzióját használják az autójukba épített Apple CarPlay rendszeren keresztül. A panaszok szerint az alkalmazás alapvető funkciója, a digitális térkép egyszerűen láthatatlanná válik indítás után, csupán egy üres képernyőt hagyva maga után.

Waze hiba az Apple CarPlay rendszerében
A Waze hibája miatt egyes autósoknál teljesen eltűnik a térkép az Apple CarPlay kijelzőjéről. Fotó:  Pexels (Képünk illusztráció)

Eltűnik a Waze, mielőtt használnánk 

A problémáról elsőként az Autoevolution lap számolt be, s szerintük a hiba a legutóbbi frissítést követően jelent meg. A beszámolók alapján a jelenség sajátossága, hogy nem a teljes felhasználói felület omlik össze. Míg a háttérben futó térkép teljesen köddé válik, az egyéb elemek láthatóak maradnak. A járművezetők továbbra is látják pl. az útinformációs panelt, amely a célállomásig hátralévő időt és a pontos távolságot mutatja. Ez a felemás működés azonban édeskevés a biztonságos és kényelmes vezetéshez.

Ezért a hibát számos felhasználó jelezte a közösségi médiában és a Reddit fórumain is. 

IOS 26.5 and latest Waze Update, Carplay does not show the map after imputing the address?
by u/MightyWolf39 in waze

A felhasználók többségét érinti

A probléma pontos kiváltó oka egyelőre nem tisztázott, de a felhasználói tapasztalatok szerint a hiba rendkívül magas gyakorisággal jelentkezik. Az egyik érintett autós beszámolója alapján a Waze elindításakor az esetek 60-70 százalékában azonnal előjön a fekete vagy üres kijelző. Bár a szakértők még nem találtak egyértelmű mintázatot vagy szabályszerűséget a bug megjelenésében, a jelek arra utalnak, hogy előbb-utóbb szinte minden olyan iPhone-tulajdonost elérhet a probléma, aki frissítette az applikációt és CarPlay-en navigál.

Hogyan orvosolható a hiba?

A felhasználók két átmeneti megoldást javasolnak. 

  • Az egyik opció, hogy az iPhone-on manuálisan be kell zárni (ki kell lőni) a Waze alkalmazást, majd újra kell indítani a CarPlay-csatlakozást. 
  • Ha ez nem segít, a telefon teljes újraindítása is megoldást hozhat, ám fontos kiemelni, hogy mindkét módszer csupán időszakos enyhülést nyújt, a hiba később újra jelentkezhet.

Már vizsgálják a problémát

A hiba híre és a növekvő elégedetlenség természetesen a fejlesztőkhöz is eljutott. A Google tulajdonában lévő vállalat állítólag már tudomásul vette a problémát, és jelenleg is gőzerővel vizsgálják, hogy mi okozhatja a térkép eltűnését a CarPlay felületéről. A felhasználók abban reménykednek, hogy a techóriás napokon belül kiad egy hotfixet, amely véglegesen elhárítja a hibát, és visszaadja az autósoknak a megszokott navigációt.

 

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