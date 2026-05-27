Robbanás a MOL telephelyénScherer PéterKincsvadászokExatlon
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
30°C Székesfehérvár

Hella névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Ennek nem csak az Androidosok fognak örülni!

mobil
PUBLIKÁLÁS: 2026. május 27. 16:00
GoogleAndroid
Nem kis meglepetésben lesz részük hamarosan azoknak, akiknek a mobilján az Android operációs rendszer fut. A Google ugyanis bejelentett egy sor hamarosan érkező új Android-funkciót, amelyek közül most bemutatjuk a legérdekesebbnek ígérkezőket.
GUY
A szerző cikkei

Brutális funkciókkal újítja meg mobilos operációs rendszerét a keresőóriás, amivel közvetlenül az Apple legféltettebb bástyáit veszi ostrom alá. A Google hivatalos bejelentése szerint az Android hamarosan olyan radikális frissítéseket kap, amelyek nemcsak a felhasználók mentális egészségét védik, de végleg lebontják a falat az androidosok és az iPhone-tulajdonosok között. Eljött az idő, amire senki sem számított: a zöld robotos rendszer az új Android-funkciókkal nyíltan segít az iPhone-okkal való közös együttélésben, és észrevétlenül tanulja el a mindennapi szokásainkat.

Android-funkció
A Google bejelentése szerint hamarosan egy sor új Android-funkcióval bővülnek a platformot futtató mobilok. Fotó: dumitru B / Pexels (illusztráció)

Hadüzenet az új Android-funkció a TikTok-függőségnek és az AirDropnak

Az egyik legnagyobb durranás a „Pause Point” nevű funkció, ami egyfajta digitális elvonókúraként funkcionál. Ha rákattintasz egy függőséget okozó appra, mint a TikTok vagy az Instagram, a rendszer kényszerűen kivár egy 10 másodperces szünetet. Ez a rövid idő pont elég arra, hogy átgondold az életed, és a felesleges görgetés helyett inkább letedd a telefont.

A másik hatalmas fegyvertény az iPhone-okkal való fájlmegosztás tökéletesítése. Az eddig nehézkes procedúrát a megújult Quick Share váltja fel: 

mostantól egyetlen gyorsan generált QR-kód segítségével, felhőn keresztül, vagy az AirDrop-kompatibilitás révén pillanatok alatt küldhetsz át fotókat és nagyméretű videókat Apple-eszközökre is.

 Ezzel a Google hivatalosan is véget vetett a platformok közötti örökös háborúnak.

Érkezik a mindenttudó „kontextusalapú javaslatok” opció

A frissítés koronája egyértelműen a mesterséges intelligenciával megtámogatott kontextusalapú javaslatok (Contextual Suggestions) funkció. 

A rendszer folyamatosan figyeli a napi rutinodat és a tartózkodási helyedet, hogy a megfelelő pillanatban pontosan azt ajánlja fel, amire szükséged van.

  • Edzőtermi pörgetés: Amint belépsz a konditerembe, a telefon magától felkínálja a kedvenc edzős lejátszási listádat.
  • Utazási asszisztens: Amikor megérkezel a repülőtérre, a kijelzőn azonnal felugrik a beszállókártyád anélkül, hogy keresgélned kellene.
  • Szombati meccsnézés: Ha hétvégenként tévére szoktad tükrözni a meccseket, a mobil pont a kezdőrúgás előtt fogja feldobni a közvetítés elindítását.

A Google megnyugtatásul közölte: a kényes adatok titkosított környezetben, kizárólag a készüléken tárolódnak, így semmilyen információ nem jut el külső szerverekre.

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu