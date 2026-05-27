Ennek nem csak az Androidosok fognak örülni!

Brutális funkciókkal újítja meg mobilos operációs rendszerét a keresőóriás, amivel közvetlenül az Apple legféltettebb bástyáit veszi ostrom alá. A Google hivatalos bejelentése szerint az Android hamarosan olyan radikális frissítéseket kap, amelyek nemcsak a felhasználók mentális egészségét védik, de végleg lebontják a falat az androidosok és az iPhone-tulajdonosok között. Eljött az idő, amire senki sem számított: a zöld robotos rendszer az új Android-funkciókkal nyíltan segít az iPhone-okkal való közös együttélésben, és észrevétlenül tanulja el a mindennapi szokásainkat.

Hadüzenet az új Android-funkció a TikTok-függőségnek és az AirDropnak

Az egyik legnagyobb durranás a „Pause Point” nevű funkció, ami egyfajta digitális elvonókúraként funkcionál. Ha rákattintasz egy függőséget okozó appra, mint a TikTok vagy az Instagram, a rendszer kényszerűen kivár egy 10 másodperces szünetet. Ez a rövid idő pont elég arra, hogy átgondold az életed, és a felesleges görgetés helyett inkább letedd a telefont.

A másik hatalmas fegyvertény az iPhone-okkal való fájlmegosztás tökéletesítése. Az eddig nehézkes procedúrát a megújult Quick Share váltja fel:

mostantól egyetlen gyorsan generált QR-kód segítségével, felhőn keresztül, vagy az AirDrop-kompatibilitás révén pillanatok alatt küldhetsz át fotókat és nagyméretű videókat Apple-eszközökre is.

Ezzel a Google hivatalosan is véget vetett a platformok közötti örökös háborúnak.

Érkezik a mindenttudó „kontextusalapú javaslatok” opció

A frissítés koronája egyértelműen a mesterséges intelligenciával megtámogatott kontextusalapú javaslatok (Contextual Suggestions) funkció.

A rendszer folyamatosan figyeli a napi rutinodat és a tartózkodási helyedet, hogy a megfelelő pillanatban pontosan azt ajánlja fel, amire szükséged van.

Edzőtermi pörgetés : Amint belépsz a konditerembe, a telefon magától felkínálja a kedvenc edzős lejátszási listádat.

: Amint belépsz a konditerembe, a telefon magától felkínálja a kedvenc edzős lejátszási listádat. Utazási asszisztens : Amikor megérkezel a repülőtérre, a kijelzőn azonnal felugrik a beszállókártyád anélkül, hogy keresgélned kellene.

: Amikor megérkezel a repülőtérre, a kijelzőn azonnal felugrik a beszállókártyád anélkül, hogy keresgélned kellene. Szombati meccsnézés: Ha hétvégenként tévére szoktad tükrözni a meccseket, a mobil pont a kezdőrúgás előtt fogja feldobni a közvetítés elindítását.

A Google megnyugtatásul közölte: a kényes adatok titkosított környezetben, kizárólag a készüléken tárolódnak, így semmilyen információ nem jut el külső szerverekre.