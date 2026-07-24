Kiadták a figyelmeztetést: zivatarok és jégeső jöhet pénteken

A HungaroMet időjárás-előrejelzése szerint pénteken általában napos idő lesz gomolyfelhőkkel, de az ország északkeleti harmadában az erőteljessé váló gomolyfelhő-képződés hatására zápor, zivatar előfordulhat. Figyelmeztetést adtak ki.
Az északi, északnyugati szél ismét nagy területen megerősödik. A csúcshőmérséklet 22 és 27 fok között várható.
Figyelmeztető előrejelzést adtak ki Magyarország területére péntek éjfélig: csütörtökön a déli óráktól estig elszórtan lehetnek zivatarok az országban. A zivatarokat általában viharos széllökések (65-75 km/h), intenzív csapadék (10-20 mm), kisebb szemű jég (<1-2 cm) kísérheti. Nem zárható ki egy-egy intenzívebb zivatar sem viharos (>80 km/h) széllökés, jégeső (> 2 cm) kíséretében.
Péntek délután az ország északkeleti harmadán fordulhatnak elő néhol mérsékelt zivatarok, melyeket szélerősödés, apró szemű jég kísérhet.
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