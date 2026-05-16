Megérkezik a fizetős TikTok – vége lehet az ingyenes korszaknak?

A TikTok hosszú ideig teljesen ingyenes platformként működött, most viszont megjelenik a fizetős, reklámmentes verzió. A prémium előfizetés ráadásul nem lesz kifejezetten drága, viszont hordoz majd magában előnyöket. Először az Egyesült Királyság lakói élvezhetik Európában – írja a TechCrunch.

Az előfizetés kizárólag a 18 év feletti brit felhasználók számára lesz elérhető

Új korszakba léphet a TikTok: de miért pont most, és mit kapunk a pénzünkért?

Röviden, a havi előfizetési díjért cserébe a britek egy teljesen letisztult, hirdetésmentes felületet kapnak. Az új korszak elsőként az Egyesült Királyságban veszi majd kezdetét, ahol a következő hónapokban, fokozatosan válik elérhetővé a 18 év feletti felhasználók számára.

A TechCrunch információi szerint a prémium előfizetés ára kifejezetten barátinak mondható: havi 3,99 fontba (átszámítva körülbelül 1600-1700 forintba) kerül majd.

Ezzel a lépéssel a TikTok nem találja fel a spanyolviaszt. Ahogy arra a NapiDroid rámutat, a platform csupán követi a piaci trendeket. A szolgáltatás legfontosabb előnye, hogy teljesen eltűnnek a hirdetések az alkalmazásból, így a videók közötti reklámok és a szponzorált tartalmak sem zavarják majd a görgetést. A lépés nem újkeletű: a hasonló platformok felhasználóinak egyre gyakrabban kell választaniuk: vagy reklámokat néznek, vagy pénzzel fizetnek a zavartalan élményért.