Megérkezik a fizetős TikTok – vége lehet az ingyenes korszaknak?

A TikTok hosszú ideig teljesen ingyenes platformként működött, most viszont megjelenik a fizetős, reklámmentes verzió. A prémium előfizetés ráadásul nem lesz kifejezetten drága, viszont hordoz majd magában előnyöket. Először az Egyesült Királyság lakói élvezhetik Európában – írja a TechCrunch.
Röviden, a havi előfizetési díjért cserébe a britek egy teljesen letisztult, hirdetésmentes felületet kapnak. Az új korszak elsőként az Egyesült Királyságban veszi majd kezdetét, ahol a következő hónapokban, fokozatosan válik elérhetővé a 18 év feletti felhasználók számára.
A TechCrunch információi szerint a prémium előfizetés ára kifejezetten barátinak mondható: havi 3,99 fontba (átszámítva körülbelül 1600-1700 forintba) kerül majd.
Ezzel a lépéssel a TikTok nem találja fel a spanyolviaszt. Ahogy arra a NapiDroid rámutat, a platform csupán követi a piaci trendeket. A szolgáltatás legfontosabb előnye, hogy teljesen eltűnnek a hirdetések az alkalmazásból, így a videók közötti reklámok és a szponzorált tartalmak sem zavarják majd a görgetést. A lépés nem újkeletű: a hasonló platformok felhasználóinak egyre gyakrabban kell választaniuk: vagy reklámokat néznek, vagy pénzzel fizetnek a zavartalan élményért.
A vállalat azt is ígéri, hogy az előfizetők személyes adatait a továbbiakban nem használják fel marketing- és hirdetés-profilozási célokra. Ez különösen fontos lehet azoknak, akik egyre érzékenyebbek arra, hogyan kezelik a techcégek a személyes információikat.
Az ingyenes verzió nem szűnik meg, továbbra is bárki számára elérhető marad.
A kérdés inkább az, hogy a TikTok-felhasználók hajlandóak lesznek-e fizetni a reklámmentességért. Bár az összeg nem számít különösebben magasnak, sokan már most is több streaming- és közösségi szolgáltatásra fizetnek elő. Közben a TikToknak arra is ügyelnie kell, hogy a hirdetők továbbra is kulcsszereplők maradjanak a platformon, hiszen a vállalat bevételeinek jelentős része továbbra is a reklámokból származik.
