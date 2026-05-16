Megérkezik a fizetős TikTok – vége lehet az ingyenes korszaknak?

PUBLIKÁLÁS: 2026. május 16. 11:30
Egyelőre nincs információ arról, mikor érkezhet meg az előfizetés más országokba vagy akár Magyarországra. Az viszont jól látszik, hogy ha a brit teszt sikeres lesz, könnyen elképzelhető: hamarosan Európa más részein is megjelenhet a reklámmentes TikTok.

A TikTok hosszú ideig teljesen ingyenes platformként működött, most viszont megjelenik a fizetős, reklámmentes verzió. A prémium előfizetés ráadásul nem lesz kifejezetten drága, viszont hordoz majd magában előnyöket. Először az Egyesült Királyság lakói élvezhetik Európában – írja a TechCrunch.

Az előfizetés kizárólag a 18 év feletti brit felhasználók számára lesz elérhető / Fotó:  Pexels (Képünk illusztráció)

Új korszakba léphet a TikTok: de miért pont most, és mit kapunk a pénzünkért?

Röviden, a havi előfizetési díjért cserébe a britek egy teljesen letisztult, hirdetésmentes felületet kapnak. Az új korszak elsőként az Egyesült Királyságban veszi majd kezdetét, ahol a következő hónapokban, fokozatosan válik elérhetővé a 18 év feletti felhasználók számára.

A TechCrunch információi szerint a prémium előfizetés ára kifejezetten barátinak mondható: havi 3,99 fontba (átszámítva körülbelül 1600-1700 forintba) kerül majd.

 Ezzel a lépéssel a TikTok nem találja fel a spanyolviaszt. Ahogy arra a NapiDroid rámutat, a platform csupán követi a piaci trendeket. A szolgáltatás legfontosabb előnye, hogy teljesen eltűnnek a hirdetések az alkalmazásból, így a videók közötti reklámok és a szponzorált tartalmak sem zavarják majd a görgetést. A lépés nem újkeletű: a hasonló platformok felhasználóinak egyre gyakrabban kell választaniuk: vagy reklámokat néznek, vagy pénzzel fizetnek a zavartalan élményért.

A vállalat azt is ígéri, hogy az előfizetők személyes adatait a továbbiakban nem használják fel marketing- és hirdetés-profilozási célokra. Ez különösen fontos lehet azoknak, akik egyre érzékenyebbek arra, hogyan kezelik a techcégek a személyes információikat.

A változás ugyanakkor nem jelenti azt, hogy a TikTok elhagyná az ingyenes modellt / Fotó: Pexels

A felhasználóknak azért nem kell pánikba esniük

Az ingyenes verzió nem szűnik meg, továbbra is bárki számára elérhető marad.

A TikTok ezzel lényegében ugyanabba az irányba mozdul, mint korábban a Meta platformjai, például a Facebook vagy az Instagram, ahol már megjelentek hasonló reklámmentes előfizetések.

A kérdés inkább az, hogy a TikTok-felhasználók hajlandóak lesznek-e fizetni a reklámmentességért. Bár az összeg nem számít különösebben magasnak, sokan már most is több streaming- és közösségi szolgáltatásra fizetnek elő. Közben a TikToknak arra is ügyelnie kell, hogy a hirdetők továbbra is kulcsszereplők maradjanak a platformon, hiszen a vállalat bevételeinek jelentős része továbbra is a reklámokból származik.

